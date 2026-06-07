XRP’de uzun vadeli yükselen destek ile kesişen $0,90 seviyesi piyasada yakından izleniyor

XRP’ye ilişkin son piyasa değerlendirmelerinde, aylık görünüm içinde $0,90 seviyesi öne çıktı. Analize göre bu bölge, 2020 ile 2021 dönemindeki dip oluşumundan bu yana korunan yükselen trend çizgisiyle örtüşüyor. Önceki büyük düzeltmelerde daha yüksek diplerin oluştuğu, bu nedenle ana yükseliş yapısının teknik olarak henüz bozulmadığı belirtildi.

Teknik görünümde kritik destek öne çıktı

Değerlendirmede, XRP’nin yaklaşık $3,32 seviyesine kadar uzanan yükselişinin ardından reddedildiği ve bunun daha geniş ölçekte daha düşük tepe görünümü oluşturduğu aktarıldı. Buna karşın son geri çekilme, sert bir kırılmadan çok kontrollü bir düzeltme olarak tanımlandı. Beklentiler, fiyatın kademeli biçimde yükselen destek alanına yaklaşabileceğine işaret ediyor.

Analistlere göre $0,90 seviyesinin önemi birkaç unsurun aynı noktada birleşmesinden kaynaklanıyor. Bu bölge hem çok yıllı yükselen destek çizgisine yakın bulunuyor hem de şu anki yatay sıkışma alanı olan yaklaşık $1,14 seviyesinin altında yer alıyor. Teknik ve psikolojik etkenlerin aynı bölgede toplanmasının, piyasadaki ilgiyi artırabileceği ifade edildi.

Analist Ali Charts, $0,90 seviyesini XRP için yakından izlediğini, fiyatın bu bölgeye inmesi halinde bunun uzun vadeli açıdan güçlü bir alım fırsatı sunabileceğini değerlendirdi.

Aynı değerlendirmede, geç alım yapan yatırımcıların zarar yazabileceği, daha uzun vadeli düşünen katılımcıların ise fırsat arayışına yönelebileceği kaydedildi. Büyük destek testleri sırasında piyasa algısının çoğu zaman belirgin biçimde bozulduğu da vurgulandı.

Bununla birlikte analistler, yalnızca destek bölgesine gelinmesinin yeterli olmayacağını, ek teyit gerektiğini belirtti. Destek çevresinde hacmin azalması ve momentumun yavaşlaması halinde yükseliş yönlü devam senaryosunun güç kazanabileceği ifade edildi. Öte yandan $0,90 seviyesinin altına net bir sarkma yaşanması durumunda mevcut yapının geçersiz kalabileceği ve daha düşük desteklerin gündeme gelebileceği uyarısı yapıldı.

Seviye Anlamı $3,32 Son yükselişin ardından görülen tepe bölgesi $1,14 Mevcut sıkışma alanı çevresindeki seviye $0,90 Uzun vadeli yükselen destekle kesişen kritik bölge

Yatırımcı algısında belirgin ayrışma yaşanıyor

Piyasadaki tartışma yalnızca teknik görünümle sınırlı kalmadı. Kripto yorumcusu Crypto Patel, bugünkü XRP algısını 2017 dönemindeki yatırımcı beklentileriyle karşılaştırdı. Patel’e göre o dönemde birçok yatırımcı için $1 seviyesi uzun vadeli büyük hedef olarak görülüyordu. Bugün ise XRP aynı eşiğin üzerinde işlem görse de yatırımcı tepkilerinin oldukça farklılaştığı dikkat çekiyor.

Crypto Patel, 2017’de XRP’nin $1 seviyesini aşmasının kutlamalara yol açtığını, bugün ise benzer fiyat düzeylerinde bazı yatırımcıların memnuniyetsizlik gösterdiğini belirterek piyasa psikolojisindeki değişime işaret etti.

Patel, kendi birikim aralığını $1 ile $0,60 arasında tanımladı. Mevcut dönemin sabır ve daha geniş perspektif gerektirdiğini savunan yorumcu, yatırım kararları öncesinde herkesin kendi araştırmasını yapması gerektiğini de ekledi.

Düzenleme tartışmaları yeniden gündeme geldi

Öte yandan Ripple Bull Winkle, Clarity Act etrafındaki gelişmelere dikkat çekti. Sosyal medya paylaşımında söz konusu yasa teklifinin Kongre’de durdurulduğunu öne sürdü. Bu iddianın, XRP ile daha geniş kripto para düzenlemelerine ilişkin tartışmaları yeniden canlandırdığı görüldü.

Mini sözlük: Clarity Act, ABD’de dijital varlıkların hangi kurum tarafından ve hangi çerçevede denetleneceğini netleştirmeyi amaçlayan yasa girişimleri için kullanılan adlardan biridir. Bu tür düzenleme başlıkları, özellikle XRP gibi hukuki sınıflandırma tartışmalarında sık anılan varlıklarda fiyatlama beklentilerini etkileyebilir.

Paylaşımda, konuya ilişkin ek ayrıntıların bir videoda ele alındığı da belirtildi. Ancak metinde yasa teklifine dair resmi bir karar metni ya da kurum açıklaması yer almadı. Bu nedenle piyasa katılımcıları, hem teknik seviyeleri hem de düzenleme cephesinden gelebilecek yeni açıklamaları izlemeyi sürdürüyor.