Ethereum 3 günlük grafikte alım sinyali üretirken, $1.600 desteği korunursa fiyat $1.800 ile $1.950 aralığına toparlanabilir

Ethereum fiyatı son haftalarda süren satış baskısı altında 2.300 dolardan 1.600 dolar seviyesine kadar geriledi. Bu düşüşün ardından 3 günlük grafikte TD Sequential göstergesi “9” alım sinyali verdi. Teknik görünüm, mevcut seviyelerde satış yönlü ivmenin zayıflayabileceğine işaret etti.

Teknik göstergeler 1.600 dolar çevresine dikkat çekti

Piyasadaki zayıf seyir boyunca Ethereum daha düşük zirveler ve daha düşük dipler oluşturdu. Yaklaşık yüzde 30’luk geri çekilme, bu dönemde kripto para piyasasının genelindeki olumsuz havayla birlikte gerçekleşti. Buna rağmen son teknik sinyal, kısa vadede bir tepki yükselişi ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.

TD Sequential göstergesi, önceki dört mumun altında kapanan dokuz ardışık düşüş mumu üzerinden hesaplanıyor. Sayım dokuz seviyesine ulaştığında, mevcut trendin gücünü kaybedebileceği değerlendirmesi yapılıyor.

Mini sözlük: TD Sequential, piyasalarda aşırı uzayan yükseliş veya düşüşlerin yorulup yorulmadığını ölçmek için kullanılan teknik analiz göstergesidir. Tek başına kesin yön değişimi vermez; genellikle sonraki mumlarla teyit aranır.

Analist Ali Charts, Ethereum grafiğinde TD Sequential alım sinyalinin oluştuğunu ve sinyalin hemen ardından küçük bir yükseliş mumunun görüldüğünü aktardı.

Ali Charts değerlendirmesine göre alıcılar 1.600 dolar destek bölgesini koruyabilirse Ethereum için 1.800 dolar ile 1.950 dolar aralığı bir sonraki toparlanma hedefi olarak öne çıkabilir. Buna karşılık desteğin kaybedilmesi halinde daha geniş düşüş trendinin yeniden hız kazanabileceği belirtiliyor.

Borsalardaki Ethereum rezervleri gerilemeyi sürdürdü

Teknik tabloya ek olarak zincir üstü veriler de dikkat çekti. CryptoQuant verilerine işaret eden Rei Researcher, merkezi borsalardaki toplam Ethereum rezervlerinin kısa süreli bir yükselişin ardından yeniden düşüş eğilimine girdiğini belirtti. CryptoQuant, zincir üstü piyasa verileri sağlayan bir analiz platformu olarak biliniyor.

Rei Researcher, mevcut verilerin önemli bölümünün yatırımcıların bu fiyat seviyelerinde satış yerine varlıklarını tutmayı tercih ettiğini gösterdiğini vurguladı.

Borsalardaki rezervlerin azalması, emir defterlerinde satışa hazır arzın daraldığı anlamına gelebilir. Yatırımcıların ETH’lerini borsalardan kişisel cüzdanlara çekmesi, kısa vadede satış baskısını hafifletebilecek bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Verilerde görülen baskın çıkış eğilimi, 1.600 dolar bölgesindeki desteği hem teknik hem de zincir üstü açıdan önemli hale getirdi. Ancak olası bir toparlanmanın kalıcı olup olmayacağı, daha geniş piyasa koşullarına ve alıcıların bu seviyelerde devam eden ilgisine bağlı kalmayı sürdürüyor.