Stellar ağı, kurumsal ilginin artmasıyla XLM için uzun vadeli çıkış ihtimalini güçlendirdi

Stellar ağının yerel varlığı XLM, blokzincir kullanımının gerçek dünya uygulamalarına yöneldiği bir dönemde yeniden gündeme geldi. Piyasa gözlemcileri, ağın özellikle hızlı ve düşük maliyetli sınır ötesi ödeme altyapısı sayesinde kurumsal tarafta daha fazla dikkat çektiğini belirtiyor.

Kurumsal ilgi ödeme altyapısına odaklandı

Haberde aktarılan değerlendirmelere göre finans kuruluşları, düşük maliyetle çalışan ve pratik kullanım sunan ağları daha yakından inceliyor. Stellar da bu çerçevede, ödeme sistemlerine uygun yapısı nedeniyle birçok rakip blokzincirden daha doğrudan bir konumda değerlendiriliyor.

Stellar, 2014 yılında sınır ötesi para transferlerini hızlandırmak amacıyla geliştirilen bir blokzincir ağı olarak biliniyor. Ağın yerel varlığı XLM ise işlem ücretleri ve ağ içi transferlerde kullanılıyor.

Kripto yorumcusu SylvianGuibal, Stellar ağının ödemeler, stabilcoinler ve tokenleştirilmiş varlıklar alanındaki etkisini genişletirken artan kurumsal ilgi çekmeyi sürdürdüğünü söyledi.

Ödeme hizmeti sağlayıcılarının da Stellar altyapısı üzerinde daha görünür biçimde çalışmaya başladığı belirtiliyor. Ağ üzerinden geçen gerçek işlemlerin artması halinde zincir üstü ekonomik faaliyetin de kademeli biçimde büyüyebileceği, bunun kısa vadeli fiyat hareketlerinden çok daha kalıcı bir eğilim yaratabileceği ifade ediliyor.

Stabilcoin ve tokenizasyon öne çıktı

Haberde, gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesinin Stellar için uzun vadeli büyüme başlıklarından biri olduğu vurgulandı. Düzenlemelere uyumlu dijital finans çözümleri arayan kurumların, güvenilir biçimde varlık ihraç edebilen ağlara yöneldiği ve Stellar mimarisinin bu ihtiyaca uygun görüldüğü kaydedildi.

Mini sözlük: Tokenizasyon, hisse, tahvil, fon payı veya emtia gibi geleneksel varlıkların blokzincir üzerinde dijital temsilinin oluşturulması anlamına gelir. CBDC ise merkez bankalarının çıkardığı dijital ulusal para birimini ifade eder.

Ağ üzerindeki stabilcoin kullanımının da dikkat çekici biçimde büyüdüğü aktarıldı. Stabilcoinlerin sınır ötesi değer transferinde hızlı ve düşük maliyetli bir altyapıya ihtiyaç duyduğu, Stellar’ın da bu teknik gereksinimleri karşılayabildiği değerlendirmesi yapıldı.

Haberde öne çıkan asıl sorunun, Stellar ağının zincir üstünde anlamlı ekonomik faaliyeti toplamayı sürdürüp sürdüremeyeceği olduğu belirtildi.

CBDC ve teknik güncellemeler izleniyor

Metinde ayrıca olası merkez bankası dijital parası entegrasyonlarının XLM için uzun vadeli önemli bir destek unsuru olabileceği ifade edildi. Birçok merkez bankasının CBDC modelleri üzerinde çalıştığı, Stellar’ın da bu erken dönem tartışmalarında yer aldığı belirtildi. Kesinleşmiş bir ortaklık halinde bunun ağ açısından kayda değer bir gelişme sayılabileceği aktarılıyor.

Stellar geliştirme ekibinin ölçeklenebilirlik ve birlikte çalışabilirlik odaklı teknik güncellemeleri düzenli biçimde sürdürdüğü de haberde yer aldı. Ağın yüksek işlem hacmini hız ve maliyetten ödün vermeden yönetebilmesi, kurumsal kullanım senaryoları açısından temel avantajlardan biri olarak gösteriliyor.

Değerlendirmeye göre ödemeler, tokenleştirilmiş varlıklar ve stabilcoinler tarafındaki benimsenme hız kesmeden sürerse, XLM için uzun vadeli daha güçlü bir fiyat hareketinin zemini oluşabilir. Ancak haberde, bunun henüz kesinleşmiş bir kırılma değil, giderek güçlenen bir olasılık olarak izlendiği vurgulanıyor.