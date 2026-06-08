New York’ta 3,8 milyon BTC’lik dava durdu! 14 Temmuz’daki duruşmada neler yaşanacak?

New York Yüksek Mahkemesi, yaklaşık 40 bin hareketsiz Bitcoin cüzdanını hedef alan davada süreci geçici olarak durdurdu. Yargıç Kathy J. King’in 4 Haziran’da imzaladığı ve 5 Haziran’da kayda geçen karar, davalı cüzdanlar hakkında yoklukta hüküm verilmesinin önünü şimdilik kapattı.

Davanın odağında 39.069 cüzdan bulunuyor

Dosyada, ABC Company, XYZ Company ve Noah Doe tarafı, New York’un kayıp eşya hükümlerine dayanarak 39.069 Bitcoin cüzdanı üzerinde hak iddia ediyor. Davacılar, uzun süredir işlem görmeyen bu adreslerin eyalet hukuku bakımından kayıp mal sayılabileceğini ve belirli süre içinde sahipleri ortaya çıkmazsa mülkiyetin bulan tarafa geçebileceğini savunuyor.

Galaxy Research analistlerine göre hedef alınan 39.069 adres toplamda yaklaşık 3,8 milyon BTC barındırıyor. Bu miktarın güncel değerinin yaklaşık 234 milyar dolar olduğu hesaplandı. Buna karşılık dava dilekçesinde her bir cüzdanın değeri 10 doların altında gösterildi; gerekçe olarak ise özel anahtar olmadan varlıklara erişimin son derece güç olması sunuldu.

Galaxy Research verilerine göre hedefteki 39.069 adresin elinde yaklaşık 3,8 milyon BTC bulunuyor ve bu tutarın piyasa değeri 234 milyar dolara yaklaşıyor.

Listede, 2011’deki Mt. Gox saldırısıyla uzun süredir ilişkilendirilen 1Feex cüzdanı da yer alıyor. Bazı adreslerin ise Galaxy Research’ün Satoshi dönemine ait Patoshi örüntüsü olarak tanımladığı yapılarla eşleştiği aktarıldı.

Amicus brief başvurusu davanın yönünü etkileyebilir

Birleşme ve satın alma avukatı Ian R. Cohen, 29 Mayıs’ta mahkemeye amicus curiae sıfatıyla görüş sunmak için başvurdu. 26 sayfalık metinde, New York’taki kayıp eşya düzenlemesinin ancak fiziksel ve somut bir nesne üzerinde fiili zilyetlik kurulabildiğinde uygulanabileceği savunuldu. Cohen, blokzincir adreslerinin bir emanet odasına konulamayacağını, bu nedenle söz konusu hükümlerin Bitcoin cüzdanlarına taşınamayacağını belirtti.

Mini sözlük: Amicus curiae, davanın tarafı olmayan ancak mahkemeye hukuki değerlendirme sunan kişi ya da kurum anlamına gelir. ABD hukukunda özellikle teknik veya kamu yararı taşıyan dosyalarda bu tür görüşler mahkemenin değerlendirmesine yardımcı olabilir.

Cohen ayrıca davacıların kendi dilekçesindeki bir ifadeye de dikkat çekti. Değiştirilmiş başvurunun 27. paragrafında, cüzdan sahiplerinin güvenlik kaynaklı bir sorun nedeniyle varlıklara erişimi kaybettiği belirtildi. Cohen’e göre bu ifade, terk edilmeden çok zorunlu hareketsizliğe işaret ediyor.

Özel anahtarı banka kasasında çelik bir plaka üzerinde saklanan ve on yıldır hareketsiz duran bir cüzdan terk edilmiş sayılmaz; güvenli biçimde muhafaza edilen bir varlık olarak değerlendirilir.

Cohen, New York yasama organının 2022’de sahipsiz varlık düzenlemesini sanal paraları da kapsayacak şekilde değiştirdiğini ve hareketsiz kripto varlıkların özel kişilere değil, Eyalet Denetçisi makamına yönlendirildiğini de hatırlattı. Mahkeme, bu görüş metninin dosyaya kabul edilip edilmeyeceğini 14 Temmuz’daki sözlü duruşmada ele alacak.

Cüzdan hareketleri dikkat çekti

Dosyaya göre Noah Doe, kendisine ait bir algoritmayla bu cüzdanları işaretledi ve Aralık 2024 ile Nisan 2025 arasında USB sürücülerini New York Polis Teşkilatı’nın 17. karakoluna teslim etti. Ardından bir blokzincir uzmanı, her adrese terk bildirimi sayfasına yönlendiren OP_RETURN mesajları gönderdi. 90 gün içinde yanıt vermeyen cüzdanlar terk edilmiş kabul edildi.

Galaxy Research, bu çalışmayı Ekim ayında Great Bitcoin Dusting olarak tanımladı. Araştırmaya göre yaklaşık 41 bin OP_RETURN mesajı, toplamda yaklaşık 2,3 milyon BTC tutan cüzdanlara gönderildi. Analistler Zack Pokorny ile Will Owens, operasyonu yürüten kişinin Bitcoin ağını ileri teknik düzeyde bildiğini ve izini gizlemek için dikkatli adımlar attığını yazdı.

Dava açıldıktan sonra bazı davalı cüzdanlarda hareket görüldü. Galaxy Research Araştırma Başkanı Alex Thorn, 6 Haziran’da 37.923 numaralı davalı cüzdandan 47,26 BTC taşındığını bildirdi. Bu tutarın değeri yaklaşık 3 milyon dolar seviyesinde hesaplandı. Mart 2011’den beri hareketsiz olduğu belirtilen başka bir cüzdan da 2 Haziran’da 35,55 BTC, yani yaklaşık 2,2 milyon dolar transfer etti. Bu işlemler, bazı cüzdan sahiplerinin yargı sürecinden haberdar olabileceği yönünde değerlendirmelere yol açtı.