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Kripto Para

XRP haftalık %17 düşüşün ardından $1,10 ile $1,20 aralığında denge arayışını sürdürdü

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP, haftalık %17 düşüşün ardından $1,10 ile $1,20 aralığında denge arayışını sürdürdü.
  • 📊 Son günlerde 25 milyondan fazla XRP borsalardan çıktı ve $XRP için ETF ürünlerine mayısta 118 milyon dolar giriş oldu.
  • 📉 Fiyat $1,09’dan toparlanıp $1,14’e yaklaşsa da $1,15 seviyesi güçlü direnç olarak kaldı.
  • 🧭 Piyasa, Kasım 2024 rallisi öncesinden bu yana en düşük aşırı satım göstergelerinden biri eşliğinde yön arıyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

XRP, yıl içindeki en sert satış dalgalarından birinin ardından alıcı bulsa da son toparlanma yeni bir yükseliş eğilimine işaret etmekten çok dengelenme çabası olarak değerlendiriliyor. Token, Kasım 2024’teki kırılım öncesinde görülen seviyelerden tepki verdi ancak yükseliş denemeleri satışla karşılaşmayı sürdürdü. Bu görünüm, XRP’nin aşırı satım bölgesi ile risk azaltma eğiliminin sürdüğü piyasa koşulları arasında sıkıştığını gösterdi.

İçindekiler
1 Çıkışlar ve fon akımları izleniyor
2 Teknik görünümde baskı sürüyor
3 Öne çıkan seviyeler

Çıkışlar ve fon akımları izleniyor

Son günlerde 25 milyondan fazla XRP’nin borsalardan çekildiği aktarıldı. Bu tür çıkışlar, kısa vadeli satış baskısından çok birikim eğilimine işaret edebiliyor. Aynı dönemde XRP bağlantılı ETF ürünlerine sermaye girişi de sürdü. Mayıs boyunca yaklaşık 118 milyon dolarlık giriş kaydedilirken, toplam birikimli girişlerin 1,4 milyar dolara yaklaştığı belirtildi.

Mini sözlük: ETF, bir varlığın ya da varlık grubunun fiyatını izleyen ve borsada işlem gören fondur. Kripto bağlantılı ETF ürünlerine para girişi, doğrudan spot piyasaya yansımasa da kurumsal ilginin sürdüğüne dair önemli bir gösterge sayılır.

XRP bağlantılı ETF ürünlerine mayıs ayında yaklaşık 118 milyon dolar giriş olurken, toplam girişlerin 1,4 milyar dolara yaklaşması piyasada dipten toplama eğiliminin izlendiğine işaret etti.

Analistler ve çeşitli tahmin modelleri, son haftadaki %17’lik geri çekilmenin ardından $1,10 ile $1,20 aralığını olası bir dengelenme bölgesi olarak öne çıkarıyor. Fiyat, son işlem seansında %1,6 yükselerek yaklaşık $1,09 seviyesindeki dipten toparlandı ve yeniden $1,14 çevresine çıktı.

Haftalık değişim%17 düşüş
Seans içi toparlanma%1,6 yükseliş
Denge bölgesi$1,10 ile $1,20
Yakın destek$1,13 ile $1,14
İlk direnç$1,15

Teknik görünümde baskı sürüyor

En güçlü hareketin 22.00 UTC seansında geldiği, işlem hacminin 145,3 milyon XRP’ye yükseldiği ve fiyatın $1,1350 civarındaki direncin üzerine taşındığı belirtildi. Ancak kapanışa doğru ivme zayıfladı. XRP, $1,1488’den $1,1386’ya geriledi ve alıcılar yeniden destek bölgesine yakın seviyelerde devreye girdi.

Buna karşın daha geniş teknik görünümde belirgin bir değişim oluşmadı. XRP, son sıçramaya rağmen alçalan kanal içinde kalmayı sürdürdü. Toparlanma, kısa vadeli aşağı yönlü baskıyı hafifletse de daha düşük tepe yapısının bozulmadığı görüldü.

Fiyat hareketi, yeni bir yükselişin başlamasından çok piyasanın taban aradığı bir sürece benziyor; son tepki, aşağı yönlü baskıyı azalttı ancak daha geniş düşüş formasyonunu ortadan kaldırmadı.

Göreceli güç endeksinin, Kasım 2024 rallisi öncesinden bu yana en düşük aşırı satım seviyelerinden birine gerilediği ifade edildi. Bu durum, satış baskısının gücünü kaybediyor olabileceğine işaret etse de alımların henüz kalıcı ivme üretmediği değerlendiriliyor.

Öne çıkan seviyeler

Son tepkinin ardından $1,13 ile $1,14 bandı kısa vadede temel destek alanı olarak öne çıktı. Yukarıda ise $1,15 seviyesi hem ilk anlamlı direnç hem de mevcut alçalan kanalın üst sınırı olarak izleniyor. Fiyatın $1,20 üzerine çıkması, son satış dalgasının açtığı hasarın onarılmaya başladığına dair ilk güçlü işaret olabilir.

Buna karşılık $1,10 çevresindeki desteğin yeniden kırılması halinde piyasanın dikkati psikolojik açıdan önemli görülen $1,00 seviyesine yönelebilir. Son veriler, yüzeyin altında birikim sinyalleri bulunsa da fiyatlamanın henüz net bir yön değişimi ortaya koymadığını gösteriyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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