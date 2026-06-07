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Solana (SOL)

Solana’da kritik bölgeye dönüş başladı! 89 dolar detayı neden izleniyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana, 2025 başındaki zirvesinden yaklaşık yüzde 80 gerileyerek kritik destek alanına indi.
  • 📉 Analistlere göre 60 ile 40 dolar bandı, $SOL için uzun vadeli birikim bölgesi olarak izleniyor.
  • 📊 Likidite verileri, mevcut fiyatın üzerinde 89 dolar seviyesinde büyük kısa pozisyon yoğunluğu bulunduğunu gösteriyor.
  • 🧭 Destek korunursa toparlanma denemesi gündeme gelebilir, kırılması halinde daha derin düşüş riski izlenebilir.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Solana, 2025 başındaki zirvesinden sonra yaşadığı sert geri çekilmenin ardından uzun vadede önemli görülen bir destek alanına indi. Analistlerin odağında 60 ile 40 dolar aralığı bulunurken, likidite verileri 89 dolar seviyesinde dikkat çeken bir kısa pozisyon kümelenmesine işaret etti.

İçindekiler
1 Uzun vadeli destek alanı öne çıktı
2 500 ve 1.000 dolar senaryosu şimdilik varsayım olarak kalıyor
3 Likidite haritasında 89 dolar seviyesi öne çıktı

Uzun vadeli destek alanı öne çıktı

Piyasa verilerine göre SOL, Ocak 2025’te gördüğü tepe seviyeden yaklaşık yüzde 80 geriledi. Analist Crypto Patel, haftalık grafikte 60 ile 40 dolar bandını uzun vadeli bir birikim bölgesi olarak değerlendiriyor. Bu alanın, önceki teknik seviyeler ile Fibonacci desteklerinin kesiştiği bir talep bölgesi olduğu belirtiliyor.

Analizde, Ocak 2025’te 296 dolar civarından SOL alan bir yatırımcının kaybının yaklaşık yüzde 79,7’ye ulaştığı, 10 bin dolarlık yatırımın da yaklaşık 2.027 dolara gerilediği hesaplandı. Bu karşılaştırma, son düşüşün boyutunu göstermek için kullanıldı.

Crypto Patel’in değerlendirmesine göre 60 ile 40 dolar aralığı, Solana için uzun vadeli görünümde öne çıkan ana destek bölgesi konumunda bulunuyor.

Fiyat hareketinin şu anda yaklaşık 52 ile 72 dolar arasında tanımlanan destek sahasına yaklaştığı aktarılıyor. Grafikte bu bölge, alıcıların uzun süren düşüşün ardından yeniden pozisyon toplamaya başlayabileceği olası giriş alanı olarak öne çıkarıldı.

Analist ayrıca, 2023’ten 2024’e uzanan güçlü yükselişten önce benzer bir kırılım ve yeniden test yapısının görüldüğünü hatırlattı. Buna karşın mevcut tabloda dip seviyenin kesinleştiğine dair bir onay sinyali henüz oluşmuş değil.

500 ve 1.000 dolar senaryosu şimdilik varsayım olarak kalıyor

Uzun vadeli projeksiyonda, Solana’nın yeni bir büyüme döngüsüne girmesi halinde 500 dolara ve devamında 1.000 dolara kadar toparlanabileceği bir senaryo da yer aldı. Ancak bu hedeflerin varsayımsal olduğu, mevcut destek alanının korunmasına ve yükseliş ivmesinin yeniden kurulmasına bağlı kaldığı vurgulandı.

Kısa vadede ise ana izleme alanı değişmedi. 60 ile 40 dolar bandının korunması, uzun vadeli birikim görüşünü güçlendirebilir. Buna karşılık bu bölgenin aşağı kırılması, daha derin bir düzeltme riskini artırabilir.

Likidite haritasında 89 dolar seviyesi öne çıktı

Bir başka analist olan CW’nin paylaştığı likidite verileri, Solana tarafında uzun yönlü pozisyonlanmanın olağan dışı ölçüde zayıfladığını gösterdi. Isı haritasına göre çok sayıda yatırımcı yükseliş yönlü riskini azaltırken, 89 dolar civarında büyük bir kısa pozisyon likiditesi birikti.

Mini sözlük: Likidite haritası, kaldıraçlı işlemlerde emir ve tasfiye yoğunluğunun hangi fiyatlarda toplandığını gösteren görselleştirmedir. Parlak bölgeler, fiyatın sık sık yöneldiği ve çok sayıda pozisyonun kapanmaya zorlanabileceği alanlara işaret eder.

Analize göre piyasanın altında kayda değer uzun pozisyon kümeleri oldukça sınırlı kaldı. Bu da son düşüş sırasında uzun yönlü tasfiyelerin büyük bölümünün gerçekleşmiş olabileceğine, dolayısıyla aşağı yönde hedeflenebilecek likiditenin azaldığına işaret ediyor.

Yukarı yönlü tarafta ise en güçlü likidite yoğunluğu 89 dolar çevresinde bulunuyor. SOL fiyatı toparlanmaya başlarsa, yükselişin kısa pozisyon taşıyan yatırımcıları işlemlerini kapatmaya zorlaması ve bu bölgeyi önemli bir hedef haline getirmesi mümkün görülüyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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