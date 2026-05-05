Solana (SOL) düşüşü bitti mi? On-Chain veriler ne söylüyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • Solana’nın haftalık aktif adres sayısı, Şubat başında ulaştığı 5,01 milyonluk zirveden son haftada 2,89 milyona geriledi.
  • Solana piyasa duyarlılığı aktif adreslerin tam tersine yükselişte. Yatırımcılar Bitcoin fiyatındaki yükselişin ardından sırada SOL Coin'in olduğunu düşünüyor.
  • 91 gündür 76-100 dolar aralığında oyalanan SOL Coin dar aralıktan kurtulup 120 dolara geri dönebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar

Kripto paralar için Mayıs ayı güzel başladı ancak önemli olan ayın nasıl biteceği. 2026’nın hızla ortasına ilerliyoruz ve geçen sene tarifeler nasıl gündemi meşgul ettiyse bu sene de İran gerilimi kriptonun en büyük sorunu oldu. Peki Solana (SOL) özelinde görünüm ne yönde? Güncel veriler bize ne söylüyor?

Solana (SOL) On-Chain

Halen Solana en büyük Ethereum rakibi ve ağ faaliyeti zorlu ayı piyasasına rağmen rakiplerinden iyi durumda. Sorun bu noktada Solana’nın kendiyle rekabet etmesi ve geçmiş ağ performansının gerisinde kalması. Haftalık aktif adres sayısı Şubat ayındaki zirvesinden önemli ölçüde gerilerken sosyal duyarlılık nispeten iyi durumda.

Santiment güncel durumu derlediği veriler ışığında şöyle açıklıyor;

“Solana’nın haftalık aktif adres sayısı, Şubat başında ulaştığı 5,01 milyonluk zirveden son haftada 2,89 milyona geriledi. Kripto piyasasında piyasa değeri açısından 7. sırada yer alan bu projenin durgun seyretmesi nedeniyle SOL transferi yapan cüzdan sayısı azaldı.

Buna karşın, Solana’ya yönelik piyasa duyarlılığı Ocak ayından bu yana en yüksek seviyesine fırladı. Şu anda X, Reddit, Telegram ve diğer platformlarda her 1 olumsuz yoruma karşılık yaklaşık 3,2 olumlu yorum bulunuyor. Varlığın, Bitcoin ve diğer büyük piyasa değerli kripto paraları takip ettikten ve ortalamaya geriledikten sonra bir sıçrama yapmaya hazır olduğu yönünde artan bir görüş var. Bunun doğru olup olmayacağı, büyük ölçüde ağın mevcut düşüşünden çıkıp çıkamayacağına bağlı olacak.”

SOL Coin fiyatı

91 gündür 76-100 dolar aralığında oyalanan SOL Coin Nisan ayından bugüne direnç bölgesine yaklaşamadı. Bitcoin 70 günü aşan benzer bir hareketin ardından yukarı yönlü kırılma yaşadığı için aynı şeyi SOL Coin’in de yapmasını beklemek mantıklı. Eğer 96,5 dolar aşılabilirse boğaların hızla 120 doları hedeflemesi beklenir.

Sosovalue verilerine göre dün itibariyle ETF kanalında da milyon dolarlık giriş görmeye başladık. 24 Nisan tarihindeki satıştan bugüne SOL Coin iyi bir ETF performansı gösteremedi. Buradaki yatırımcıların geri dönmesi de spot fiyat için motive edici.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
