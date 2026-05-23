Solana 84 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor 125 dolar hedefi gündemde

Solana fiyatı son dönemde, yatırımcıların yakından takip ettiği iki farklı grafik formasyonunun arasında dalgalanıyor. Son veriler, kripto para piyasasında SOL kodlu bu varlığın 84 dolar ile 85 dolar bandındaki kritik destekten güç almaya çalıştığını fakat yukarı yönlü hareketlerde dirençle karşılaştığını gösteriyor. Uzmanlara göre, fiyatın 125 dolarlık hedefe ilerleyebilmesi için önce kısa vadeli dirençlerin aşılması gerekiyor.

Direnç Bölgeleri ve Destek Seviyeleri Netleşti

Dört saatlik grafikte Solana, kısa vadeli toparlanma girişimlerinin ardından yeniden 84,68 dolar civarında işlem gördü. More Crypto Online tarafından yayınlanan analizde, fiyatın 87 dolar etrafındaki direnç bölgesini aşmakta zorlandığı belirtiliyor.

SOL, önceki haftalarda defalarca yukarı tepki verse de, 95 ila 96 dolar arasındaki ana direnç geçilemedi. Mayıs ayı başında bu bölge güçlü bir geri dönüş noktası oluşturmuştu. Fiyat, bu direncin altında kaldıkça toparlanmanın zayıf seyrettiği ifade ediliyor.

Analizde şu değerlendirme öne çıkarıldı: Son dönemdeki yükseliş denemeleri güçlü ivme kazanamadı ve her defasında satış baskısı ortaya çıktı. Özellikle 95-96 dolar bandı kırılmadan ciddi bir yön değişiminden söz edilemiyor.

Alt tarafta ise ilk destek 82 dolar seviyesinde yer alıyor. Eğer SOL bu desteğin altına sarkarsa, grafik 77,96 dolar, 75,41 dolar ve 71,92 dolar gibi daha aşağıda bulunan ana destekleri işaret ediyor. Bu seviyeler, grafikteki Fibonacci düzeltme oranlarına karşılık geliyor.

Mini sözlük: Fibonacci düzeltmesi, finansal piyasalarda fiyatın bir hareket sonrası kaç seviyeye kadar geri çekilebileceğini ölçmek için kullanılan oranlar sistemidir. Özellikle teknik analizde destek ve direnç noktalarını saptamak için tercih edilir.

Üçgen Formasyonu ve Yükseliş Senaryosu

Farklı bir analizde ise Solana’nın grafikte büyük bir üçgen formasyonunu yukarı kırdığı ve ardından yeni bir yükseliş denemesi yaptığı görülüyor. Ray adlı kullanıcı tarafından X platformunda paylaşılan grafikte, SOL şubat ayından beri süren alçalan direnç çizgisini yukarı yönlü kırdıktan sonra önce hızlıca 98 dolara çıktı, ardından yeniden kırılım bölgesine çekildi.

Bu geri çekilmenin, teknik analizde sıkça görülen bir “kırılımın test edilmesi” hareketi olduğu belirtiliyor. SOL, 84-85 dolar bandında tutunduğu sürece yukarı yönlü hareketlerin devamı mümkün görünüyor. Direnç noktası olarak öncelikli 90-92 dolar aralığı izleniyor. Sonrasında fiyatın tekrar 98 dolar seviyesindeki önceki tepeye ulaşması, kalıcı bir yükselişin kapısını aralayabilir.

Kritik Seviye Destek Direnç $84-$85 Önemli destek İlk direnç: $87 $95-$96 – Ana direnç $125 – Hedef gösterilen seviye

Eğer Solana fiyatı 98 doların üstüne çıkabilirse, önce 110 ardından da analizde vurgulanan 125 dolar hedefine doğru ivme kazanabilir. Ancak fiyatın yeniden 84 dolar desteğinin altına inmesi durumunda, yükseliş beklentisinin zayıflayacağına dikkat çekiliyor. Böyle bir senaryoda, SOL’un 80 dolar bandına ya da daha aşağıdaki ana destek bölgelerine dönme riski gündeme geliyor.

Piyasada Belirsizlik Sürüyor

Yeni grafik oluşumları ve teknik göstergeler, Solana’da yükseliş ihtimalinin henüz güç kazanmadığını gösteriyor. Özellikle yatay bantta sıkışan fiyat hareketi, karar aşamasında olan yatırımcılar için belirsizlik yaratıyor. Yukarı yönlü momentumu artırmak için, ilk etapta 87 dolarlık direncin net şekilde aşılması gerektiği vurgulanıyor. 98 dolar üzeri kapanışlar ise teknik olarak daha güçlü bir trend başlamasının habercisi olabilir.

Son analizlere göre, fiyat 84 ila 85 dolar aralığında tutundukça 125 dolar hedefi masada kalmayı sürdürüyor. Ancak bu desteğin kaybedilmesi, özellikle kısa vadede negatif fiyatlamaları gündeme getirebilir.