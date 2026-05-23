Ethereum son düşüşle birlikte 2.030 dolarda kritik desteğe yaklaştı

Ethereum, kısa vadeli düşüşün ardından yeniden önemli bir destek seviyesine geriledi. Geçtiğimiz günlerde fiyat 2.030 dolara kadar düştü ve bu bölgeden alıcıların devreye girip girmeyeceği merak konusu oldu. Özellikle 2.000 dolar civarındaki destek hattı alıcılar için kritik konumda kalmaya devam ediyor.

Fiyat hareketleri ve önemli destek bölgeleri

Paylaşılan yeni grafiklerde Ethereum’un günlük zaman diliminde 2.000 ile 2.070 dolar bandındaki destek bölgesini test ettiği görülüyor. Düşüş, fiyatın mayıs ayı direnç düzeylerinden zarar görmesinin ardından yaşandı. Özellikle teknik analizde öne çıkan “alım emir bloğu” bu destek hattını güçlü kılarken, fiyatın buradan tekrar toparlanması için alıcıların ısrarcı olması gerekiyor.

Grafikte hem alım hem de satım emir bloklarının ön plana çıktığı belirtiliyor. An itibarıyla en yakın destek bölgesi, fiyatın hemen altında yer alan yeşil bant olarak öne çıkıyor. Eğer Ethereum bu destek hattında tutunarak yukarı yönlü bir hamle başlatırsa, ilk etapta karşılaşacağı direnç 2.260 ila 2.340 dolar aralığında yer alacak.

Ethereum’un 2.000 ila 2.070 dolar arasındaki bölgeyi koruyup koruyamayacağı, sonraki yükseliş hareketinin başlaması açısından belirleyici olacak.

Üstteki direnç bölgesinin aşılması için daha güçlü bir alım dalgasına ihtiyaç duyuluyor. 2.420 ila 2.700 dolar arasındaki alan ise Ethereum’un yeniden ivme kazanabilmesi için kırılması gereken daha geniş bir direnç bölgesi olarak tanımlanıyor. Aksi senaryoda, 2.000 dolar seviyesinin altına inilmesi durumunda, bir sonraki destek 1.770 ila 1.890 dolar arasında bulunuyor.

Eğer satış baskısı daha da artarsa, 1.550 ile 1.650 dolar arasındaki en düşük destek bölgesine doğru bir geri çekilme riskinin gündeme gelmesi söz konusu. Böyle bir durumda, son toparlanma çabası zayıflamış olacak ve satıcıların etkisi piyasa genelinde daha net hissedilebilecek.

Mini sözlük: Alım/satım emir bloğu, teknik analizde fiyatın sık sık tepki verdiği, çok sayıda alış ya da satış emrinin kümelendiği özel bölgeleri ifade eder. Bu bloklar, fiyatın yönünü belirlemede kısa vadeli destek ve direnç noktaları olarak kullanılır.

Kısa vadeli sert düşüş ve toparlanma ihtimali

Ethereum, saatlik grafikte ise yükselen trend çizgisinin kırılması sonrası sert düşüş yaşadı. Fiyat 2.130 dolar civarındaki dirençten geri dönerken, kısa süre içinde 2.030 dolara kadar çekildi ve yaklaşık yüzde 5’lik bir kayıp gerçekleşti. Bu düşüş hareketi, alıcıların güç kaybettiğini ve satıcıların piyasada hakimiyet kazandığını gösterdi.

Seviye Destek / Direnç Bölgesi Hamle Beklentisi 2.000-2.070 $ Destek (alım bloğu) Alıcılar savunursa yükseliş mümkün 2.260-2.340 $ Direnç (satış bloğu) Direnç aşılırsa ivme artabilir 1.770-1.890 $ Ana destek Destek kırılırsa düşüş hızlanır

Kısa vadede ETH’nin 2.030 dolar ve üzerinde kalması önemli. Yükselişin yeniden başlaması için fiyatın önce 2.130 dolar seviyesini aşması, ardından 2.159 dolar üzerine çıkması gerekecek. Satıcıların baskın kaldığı ortamda, hareketli ortalamanın fiyatın üzerine çıkması ise önemli bir direnç olarak izleniyor.

Şu an itibarıyla alıcıların kontrolü tekrar ele alabilmesi, fiyatın yukarı yönlü dirençleri aşmasına bağlı. Olası bir zayıflama ise satış baskısını artırabilir ve alt destek bölgelerinin test edilmesine yol açabilir.