Ethereum’da 1.000 dolar riski masada: dirençler aşılmadıkça tehlike büyüyor

Ethereum, son günlerde yaşadığı toparlanmayla bazı yatırımcıları umutlandırdı. Ancak önde gelen analiz hesaplarından Morecryptoonl, bu yükselişi kalıcı bir trend dönüşü olarak yorumlamıyor. Analiste göre ETH’de görülen yükseliş, kısa vadede bir düzeltme hareketi niteliği taşıyor ve yapısal açıdan düşüş riski henüz ortadan kalkmış değil.

Ethereum neden BTC’nin gerisinde?

Ethereum’daki toparlanma Bitcoin karşısında oldukça sönük kaldı. Son haftalarda Bitcoin volatil satış baskısına rağmen güçlü duruşunu korurken, ETH aynı dönemde zayıf bir performans gösterdi ve aradaki fark açıldı. Uzmanlar, kripto piyasasında BTC’nin öncülük ettiği rallilerde Ethereum’un geride kalmasının ciddi bir konumlanma sorunu doğurduğuna dikkat çekiyor.

Yatırımcılar, Ethereum’da kısa vadede bir rahatlama yükselişine şahit olsa da, teknik göstergeler hâlâ düşüş eğilimini işaret ediyor.

Düşüş eğilimi riskli bir bölgede

Analist Morecryptoonl, yükselişe rağmen fiyat hareketinin yapısal olarak “düzeltici” olduğunu ve mevcut iyimserliğin yanıltıcı olabileceğini belirtti. Analizlerde öne çıkan kritik seviyeler ise 2.600–2.655 dolar aralığı. Fiyat bu dirençleri net şekilde aşamazsa, ETH için aşağı yönlü baskıların öne çıkacağı ifade ediliyor.

Ethereum’un geçtiğimiz şubat ayındaki dip seviyesi şu an için piyasanın kritik destek noktası olarak görülüyor. Son dönemde Bitcoin düşüşleri güçlü biçimde karşılar ve dengede kalırken, Ethereum’a yönelik satışların hâkim olduğu ve fiyatın zayıf kaldığı vurgulanıyor.

“Alıcılar yeniden iştahlanmaya başladı ancak genel yapı bana göre hâlâ düzeltici görünüyor. Ethereum, Bitcoin’e göre geride ve ana dirençlerin altında kaldığı sürece mevcut toparlanmaya güvenmek için erken.”

Analiste göre Ethereum Şubat ayındaki dip seviyesini kaybederse, fiyat sakince 1.400–1.000 dolar bandına gerileyebilir. Morecryptoonl, paylaştığı grafikte Elliott Dalga Teorisi’ni baz alarak, düşüş hareketinin “y” dalgası kapsamında 1.041 dolara kadar uzayabileceğini gösterdi.

Mini sözlük: Elliott Dalga Teorisi, finansal piyasalarda fiyat hareketlerinin belirli dalga desenleriyle ilerlediğini savunan teknik analiz modelidir. Yatırımcılar, bu teoriyle piyasalardaki düzeltme ve ana trendleri tahmin etmeye çalışır.

Seviye Açıklama 1.000 $ Ana destek 1.400 $ Potansiyel durak 1.818 $ 78,6% Fibonacci düzeltmesi 1.598 $ 88,7% Fibonacci düzeltmesi 2.600–2.655 $ Kritik direnç aralığı 2.132 $ Analiz zamanı fiyatı

Fiyat hareketinin teknik haritası

ETH’de 1.041 dolarlık seviye, rastgele seçilmiş bir destek değil. Bu rakam, güncel hareketin dört günlük grafiğinde izlenen büyük düzeltmenin tam yüzde 100’lük uzantısına karşılık geliyor. 1.818 ve 1.598 dolarda sırasıyla Fibonacci düzeltme seviyeleri yer alıyor. Analistler, bu seviyelerin her birinin fiyatı kısa süreli durdurabileceğini, ancak kalıcı zemin sağlamasının zor olduğunu vurguluyor.

En yakın destekler sırasıyla 1.800, 1.600 ve en dipte 1.000 dolar olarak sıralanıyor. Dirençler ise 2.605, 2.655, 2.863 ve 2.946 dolarda toplanıyor. Analiz esnasında Ethereum 2.132 dolar civarında işlem görüyordu; yani mevcut fiyat hem dirençlerin altında hem de daha aşağıda yeni bir düşüşün eşiğinde bekliyor.

Piyasa gözlemcileri, fiyatın asıl yönünü belirleyecek noktanın şubat ayı diplosu olduğuna dikkat çekiyor. Bu destek kırılıp yeni bir düşüş dalgası başlarsa, Ethereum’un 1.000 dolara kadar sarkabileceği ihtimali öne çıkıyor.

Piyasa ve yatırımcı bakışı

Son aylarda Ethereum genel kripto pazarına göre çift haneli oranda geride kalırken, büyük kurumsal yatırımcılar faaliyetlerini artırmayı sürdürdü. Piyasa fiyatı ile projelerin temelleri arasında uzun süreli bir ayrışma görülebiliyor. Analistler, bu tarz ayrışmalarda fiyatların bazen beklentilerden daha uzun süre zayıf seyredebileceğine dikkat çekiyor.

CryptoAppsy verilerine göre, analiz sırasında Ethereum’un güncel fiyatı 2.132 dolar seviyesindeydi. Bu fiyat, öne çıkan dirençlerin oldukça altında kalıyor ve kısa sürede yükseliş yönünde yapısal bir değişim olasılığı düşük kabul ediliyor.

Kısa vadede yatırımcılar, bu yükselişin yeni bir ralli mi yoksa düşüş öncesi son bir çıkış fırsatı mı olduğunu tartışıyor. Grafiğin mevcut hali, yükselişe odaklı yatırımcılar için pek de umut verici görünmüyor.