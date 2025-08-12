Son Dakika: 24,5 Milyar Dolarlık Müjdeyle Ethereum (ETH) 5.000 Dolara Gidiyor

Altcoin kralı yazı hazırlandığı sırada 4.400 doları aştı ve bu yükselişin arkasında iki büyük müjde yatıyor. İlki enflasyon raporu oldukça iyi geldi ve faiz indirimini destekliyor. İkincisi ise en büyük Ethereum $4,274.22 hazine şirketinin çılgınca satın alma planı. ETH yakında 5 bin dolara ulaşabilir.

Ethereum Neden Yükseliyor?

Ethereum fiyatı BitMine’ın 24,5 milyar dolarlık potansiyel ETH satın alımı nedeniyle yükselişe geçti. Üstelik ETF kanalında da ETH talebi oldukça arttı. Yıllar sonra ETH tekrar 4.400 doların üzerinde ve çok yakında 4.800 doları aşarak yeni tüm zamanların rekoruna ulaşabilir.

Ethereum hazine şirketi BitMine, Satış Anlaşması kapsamında satılabilecek toplam Ortak Hisse Senedi miktarını 24,5 milyar dolara kadar artırdı. Yeni izahname biraz önce yayınlandı ve eğer işler yolunda giderse şirketin varlıkları çok hızlı biçimde 30 milyar dolara doğru ilerleyebilir. Hali hazırda tüm ETH hazine şirketlerinin toplam varlığı 10 milyar dolar. Cuma günü 5 milyar dolarlık ek alım için onay geldi. 24,5 milyar dolar da buna eklendiğinde 10 milyar dolarlık güncel rezerv büyüklüğü tüm şirketler için 40 milyar doların üzerine çıkacak.

Tüm bunlara ek olarak ETH akışındaki hızlanmayı da hesaba katarsak Ethereum için hype dönemi başladı diyebiliriz. PEPE, LDO gibi önde gelen Ethereum bağlantılı altcoinlerin bugün ani yükselişler yaşaması mümkün.

ETH tarihinde ilk defa 1 milyar doların üzerinde ETF girişini dün gördü. Kurumsallar bir şeylerin farkında. ETHBTC paritesinde 0,037 dolar direnci biraz önce aşıldı şimdi artık bu seviye korunmalı ve 0,04 ve 0,05 aralığı test edilmeli.