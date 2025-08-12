Ethereum (ETH)

Son Dakika: 24,5 Milyar Dolarlık Müjdeyle Ethereum (ETH) 5.000 Dolara Gidiyor

Özet

  • Ethereum hazine şirketi BitMine, Satış Anlaşması kapsamında satılabilecek toplam Ortak Hisse Senedi miktarını 24,5 milyar dolara kadar artırdığını açıkladı.
  • ETH 4.400 doları aştı.
  • ETH ETF girişleri dün 1 milyar doları aştı.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Altcoin kralı yazı hazırlandığı sırada 4.400 doları aştı ve bu yükselişin arkasında iki büyük müjde yatıyor. İlki enflasyon raporu oldukça iyi geldi ve faiz indirimini destekliyor. İkincisi ise en büyük Ethereum $4,274.22 hazine şirketinin çılgınca satın alma planı. ETH yakında 5 bin dolara ulaşabilir.

Ethereum Neden Yükseliyor?

Ethereum fiyatı BitMine’ın 24,5 milyar dolarlık potansiyel ETH satın alımı nedeniyle yükselişe geçti. Üstelik ETF kanalında da ETH talebi oldukça arttı. Yıllar sonra ETH tekrar 4.400 doların üzerinde ve çok yakında 4.800 doları aşarak yeni tüm zamanların rekoruna ulaşabilir.

Ethereum hazine şirketi BitMine, Satış Anlaşması kapsamında satılabilecek toplam Ortak Hisse Senedi miktarını 24,5 milyar dolara kadar artırdı. Yeni izahname biraz önce yayınlandı ve eğer işler yolunda giderse şirketin varlıkları çok hızlı biçimde 30 milyar dolara doğru ilerleyebilir. Hali hazırda tüm ETH hazine şirketlerinin toplam varlığı 10 milyar dolar. Cuma günü 5 milyar dolarlık ek alım için onay geldi. 24,5 milyar dolar da buna eklendiğinde 10 milyar dolarlık güncel rezerv büyüklüğü tüm şirketler için 40 milyar doların üzerine çıkacak.

Tüm bunlara ek olarak ETH akışındaki hızlanmayı da hesaba katarsak Ethereum için hype dönemi başladı diyebiliriz. PEPE, LDO gibi önde gelen Ethereum bağlantılı altcoinlerin bugün ani yükselişler yaşaması mümkün.

ETH tarihinde ilk defa 1 milyar doların üzerinde ETF girişini dün gördü. Kurumsallar bir şeylerin farkında. ETHBTC paritesinde 0,037 dolar direnci biraz önce aşıldı şimdi artık bu seviye korunmalı ve 0,04 ve 0,05 aralığı test edilmeli.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Ethereum Altcoinlerine Dikkat, ETH Rekora Giderken Yükselecekler

Ethereum (ETH) Bu Teknik Kırılmayı Gerçekleştirdiği İçin Yükseliyor, Peki Hedef?

BlackRock’ın Ethereum ETF’sinde 10 Milyar Dolar Eşiği Aşıldı: ETHA Hisseleri Rekor Seviyede

Yatırımcılar Altcoin Devine Koşuyor: Yüzde 82 Artışla Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı

Ethereum’da Tarihi Gün: İlk Kez 1 Milyar Dolar Geldi

Ethereum Ağında Yeni Rekorlar Heyecan Verici

Altcoin Devindeki Yükseliş Yatırımcıyı Harekete Geçirdi: 6200 Doları 86 Milyon Dolara Dönüşen Yatırımcı Satış Yaptı

Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Son Dakika: 12 Ağustos ABD Enflasyon Verisi ve Kripto Paralar
Bir Sonraki Yazı Yüzde 90 Büyüme Açıklayan Altcoin Devi Kendi Blockchain Ağı Arc’ı Duyurdu: Bu Sonbaharda Geliyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Ripple Kilit Açılışlarıyla İlgili Yanlış Bilinenler, Balinalar Bunun Farkında
RIPPLE (XRP)
Do Kwon, TerraUSD ve Luna Çöküşünden Sonra Artık Final Bölümündeyiz
Kripto Para Hukuku
Scottie Pippen Rüyasında Nakamoto’nun Ona Fiyat Hedefleri Verdiğini Söylüyor
Kripto Para
Pump Coin Son Müjdeyle Ralliye Başladı, İşte Gerçek Eğlence
Meme Token
Lost your password?