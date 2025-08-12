Son Dakika: 12 Ağustos ABD Enflasyon Verisi ve Kripto Paralar

Powell 30 Haziran toplantısında net biçimde tarifelerin enflasyonist etkisinden bahsetti. Bugüne kadarki toplantılarda tarife kelimesini 200’e yakın kullandı. Yani tarifeler ve bunların enflasyon üzerindeki etkisi Fed için çok önemli. Bugün gelecek enflasyon verisi ise tarifelerin enflasyon ile bağlantısını daha iyi anlamamızı sağlıyor.

ABD Enflasyon Verisi

Büyük bankalar, analiz şirketleri Temmuz ayında enflasyonun zayıf biçimde artış göstereceğini düşünüyordu. Fed’in faiz indirimlerine başlayabilmesi için tarifelerin enflasyon üzerindeki etkisinin sınırlı olması gerekiyor. Efektif gümrük vergisi oranı %17’nin üzerine çıkmışken artık gelen raporlarda tarife etkisi net biçimde görülüyor. Fed’in faiz kararını açıklamasına henüz vakit var ve son bir enflasyon raporu daha göreceğiz. Kripto paralar bu süreçte elbette dalgalanmaya devam edecek. Fed üyeleri arasında faiz indirimi isteyenlerin sayısı artsa da henüz 7 rakamına ulaşılamadı. Faiz indirim kararı için 7 üyenin el kaldırması gerekiyor şimdilik en iyimser senaryoda sayı 5’te.

Bugün gelen TÜFE ve yarın gelecek olan ÜFE verisi piyasaların faiz indirim beklentilerini önemli ölçüde etkileyecek. Rakamlar biraz önce aşağıdaki şekilde açıklandı;

ABD TÜFE Açıklanan: %2,7 (Beklenti: %2,8 Önceki: %2,7) ABD Çekirdek TÜFE Açıklanan: %3,1 (Beklenti: %3 Önceki: %2,9)

Aylık Çekirdek ÜFE beklenti dahilinde 0,3 arttı ve manşet enflasyon aylıkta %0,2 artış gösterdi. Beklenenden genel olarak iyi bir enflasyon raporu gördük bu yüzden BTC 119 bin doları geri aldı.