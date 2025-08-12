3,14 Dolara Çekilen XRP’de Neler Oluyor? 2 Uzman Yorumu, Gelecek Beklentileri

XRP, geçen hafta 3,5 dolar seviyesinden olan geri çekilmenin ardından son 24 saatte yaklaşık yüzde 4 düşüşle 3,14–3,15 dolar bandına indi. BlackRock’ın XRP için spot ETF planının olmadığını ilan etmesi altcoin için piyasa algısını zayıflattı. Bu ortamda yatırımcıların “düşerken alım” stratejisini sorguladığı görülüyor.

XRP Coin’in Fiyatındaki Düşüş Ne Anlatıyor?

Popüler analist CrediBULL Crypto, haftalık yüzde 10’a varan geri çekilmenin ilk paylaştığı long pozisyon alma bölgesine dönüşü getirdiğini ve ideale yakın giriş imkanı sunduğunu belirtti. Analiste göre mevcut destek bölgesi korunursa fiyat aralığın tepesine ya da yeni bir zirveye yönelebilir. Analist kısa vadede sarkmaların mümkün olduğunu ama bölgenin alım için cazip kaldığını ekledi.

Ali Martinez de teknik eşikleri işaret etti. Ona göre XRP’nin 3,27 dolar eşiğini geri geçmesi 3,60 dolar hedefinin önünü açabilir. Martinez, Kasım 2024’teki çoklu üçgen formasyonu kırılımına dayanarak orta-uzun vadeli yükseliş senaryosunda 12,60 dolar hedefini anımsattı.

Blockchain içi cephede ise balina ilgisinin sürdüğü, kısa vadede 900 milyon adet XRP’nin toplandığı görülüyor. Balina kaynaklı bu akış satış baskısına rağmen talep tarafının tamamen sönmediğine işaret ediyor.

Spot XRP ETF’si İçin Onay İhtimalinde Son Durum

Geçen hafta SEC’in Ripple $3.15‘a açtığı davayı resmen kapatmasıyla spot ETF için onay söylentileri artarken, dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock’ın XRP ETF planının olmadığını açıklaması beklentileri sınırladı. Piyasa tahmin platformu Polymarket’te onay olasılığı son bir haftada yüzde 75–90 aralığında hareket ediyor ve şu anda yüzde 81 olarak fiyatlanıyor. Söz konusu onay oranı beklentilerin tamamen ortadan kalkmadığını gösterse de belirsizliğin varlığını yansıtıyor.

Canary Capital CEO’su Steven McClurg, Paul Barron’a verdiği röportajda olası XRP ETF onayının Ethereum $4,274.22 muadillerinden daha iyi performans gösterebileceğine inandığını ifade etti. Bu inancına gerekçe olarak getiri yapısı, piyasa konumlanması ve topluluk gücünü gösterdi. McClurg, Ethereum’daki stake özelliğinin ETF performansını sınırlayabileceğini de ekledi. Son kertede fiyatın kısa vadede ETF haber akışına ve teknik eşiklere duyarlı kaldığı görülüyor.