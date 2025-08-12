Kurumsallar Kripto Paralarda Tam Gaz: İngiltere’nin 1 Numarası Bitcoin’e 35.2 Milyon Dolar Getirdi

Birleşik Krallık merkezli web tasarım ve Bitcoin $118,514.48 hazinesi şirketi The Smarter Web Company, Salı günü 295 adet BTC’yi 35.2 milyon dolar karşılığında satın aldığını açıkladı. Toplam birikim 2 bin 395 adet BTC’ye yükselirken ortalama maliyet 110 bin 555 dolar oldu. Bitcoin’in 119 bin dolar civarında görüyor oluşuyla şirketin portföyünün değeri yaklaşık 285 milyon dolara dayandı. Bu da kağıt üzerinde yaklaşık yüzde 7,6 (yaklaşık 20 milyon dolar) prim anlamına geliyor. Şirket, Bitcoin Treasuries verilerine göre halka açık Bitcoin hazinesi şirketleri arasında ilk 25’te ve İngiltere’de bir numaralı konumunu koruyor.

The Smarter Web Company’nin Bitcoin Alımının Ayrıntıları

The Smarter Web Company, 295 adet BTC alımını ortalama 119 bin 412 dolar fiyatla gerçekleştirdi. Duyuru, Pazartesi günü yaklaşık 10.17 milyon fiyattan 3.452.086 yeni adi hisse ihraç ederek topladığı yerleştirme işleminin hemen ardından geldi. Devam eden 14 milyon adetlik abonelik diliminde 4.490.000 hisse kaldı. Mevcut dilim tamamlandığında benzer şartlarda yeni bir abonelik anlaşması planlandığı ifade edildi.

Londra’daki Aquis Stock Exchange’de “”WC” koduyla işlem gören şirketin hazinesinde ayrıca 942 bin dolar nakit bulunuyor ve bunun Bitcoin alımlarına yönlendirilebileceği belirtiliyor. Salı günü hisse 224,50 sterlin seviyesinde yüzde 0,3 eksideyken son bir haftada yüzde 9,5 yükseldi. Şirketin 415.2 milyon dolarlık piyasa değeri mNAV oranını 1,46x düzeyinde gösteriyor. Bu oran Strategy’nin 1,52x seviyesinin biraz altında.

Sıralama, Metrik ve Şirket profili

Temmuz’da bin 500 adet BTC’den fazla alım açıklayan The Smarter Web Company, Bitcointreasuries’in verilerine göre halka açık şirketler sıralamasında bir ayda 36’ncılıktan 23’üncülüğe çıktı. CEO Andrew Webley, birkaç hafta içinde şirketi ilk 20’ye sokmayı hedefliyor. İlk 10’da Strategy (628 bin 946 adet), MARA (50 bin 639 adet), Twenty One (43 bin 514 adet), Bitcoin Standard Treasury Company (30 bin 21 adet), Riot Platforms (19 bin 239 adet), Metaplanet (18 bin 113 adet), Trump Media & Technology Group (15 bin adet), CleanSpark (12 bin 703 adet), Coinbase (11 bin 776 adet) ve Tesla (11 bin 509 adet BTC) yer alıyor. Pazartesi günü Strategy, 2020’deki ilk alımının beşinci yıl dönümünde 155 adet BTC daha satın aldığını açıkladı.

Şirket, hissedar değeri için “BTC Yield” adlı göstergeden yararlanıyor. Bu metrik Bitcoin bakiyesinin varsayılan seyreltilmiş hisse sayısına oranındaki dönemsel yüzdesel değişimi ifade ediyor. The Smarter Web Company, yılın başından bu yana yüzde 55 bin 69 ve son 30 günde yüzde 76 BTC Yield açıkladı.

The Smarter Web Company, web tasarım, geliştirme ve çevrim içi pazarlama hizmetlerinden kurulum, yıllık barındırma ve isteğe bağlı aylık ücretlerle gelir elde ediyor. 2023’ten beri Bitcoin ile ödeme kabul ediyor ve Nisan ayında Bitcoin hazinesi politikasını entegre etti. David Bailey ve UTXO Management danışmanlığındaki “10 Yıllık Plan” müşteri tabanını organik olarak büyütmeyi ve seçici Bitcoin alımlarıyla uzun vadeli değer yaratmayı hedefliyor. Şirket, ters birleşme yoluyla 25 Nisan’da koteye girerek işlem görmeye başladı. Bitcoin hazinesi açıklamasının ardından hisseleri 605 sterline kadar neredeyse yüzde 20 bin oranında yükselip daha sonra yüzde 70 düşüşle 192,66 sterlini gördü.