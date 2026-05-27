Dogecoin, SHIB ve XRP’de destek seviyeleri kritik: 0.00000550, 0.10 ve 1.30 bandı yakın takipte

Son dönemde kripto para piyasalarında satış baskısı, başta meme coin’ler olmak üzere birçok varlıkta belirginleşirken, Shiba Inu (SHIB), Dogecoin (DOGE) ve XRP özelinde dikkat çeken seviyeler öne çıkıyor. Teknik göstergeler, her üç kripto parada da kısa vadede belirleyici olabilecek destek ve direnç bölgelerinde yoğunlaşan hareketlere işaret ediyor.

Shiba Inu: Sert düşüş sonrası zemin arayışı

Shiba Inu, aylardır süren değer kaybı ve destek kırılmalarının ardından, son haftalarda fiyat hareketinde bir yavaşlama sinyali veriyor. Nisan ve Mayıs’ta oluşan dar yükseliş kanalı geçtiğimiz günlerde yeniden kırıldı, ancak SHIB, 0.00000550 dolar bandı civarında kalmayı başardı ve buradan itibaren aşağı yönlü ivme zayıfladı. Satıcılar destek seviyesini kırmakta zorlanırken, satışlar da ivme kaybetti.

Son düşüş sırasında işlem hacminin düşük kalması, piyasada panik havasının sınırlı olduğunu gösteriyor. Aşırı satım bölgesine yaklaşan RSI ise, satıcıların gücünden çok momentumdaki zayıflamayı öne çıkardı. SHIB fiyatının ciddi şekilde düşmesi için yeni bir güçlü satış dalgası gerekiyor, ancak piyasaya katılan satıcılar önceki aylarda pozisyonlarını azaltmış olabilir.

Teknik göstergeler, mevcut zayıf görünüme rağmen, destek seviyesinde tutunma çabasının kısa vadede piyasada istikrarı sağlayabileceğini gösteriyor.

Dogecoin: Psikolojik sınırın eşiğinde

Dogecoin ise Mayıs başındaki yükseliş denemesinin kalıcı olamamasının ardından, tekrar psikolojik 0.10 dolar bölgesinin hemen üzerinde dalgalanıyor. Fiyat, kısa süreli direnç bölgesi olan 0.11 dolardan reddedildi ve ardından hareketli ortalamaların altına geri çekildi. Bunun sonucunda, piyasadaki alıcı ilgisi ve işlem hacminde belirgin bir azalma yaşandı.

DOGE, halen Nisan’daki toparlanma evresinden kalan yükselen destek çizgisinin üzerine tutunmaya çalışıyor. Özellikle 0.10-0.102 dolar seviyeleri kırılmazsa, piyasadaki alıcılar önümüzdeki dönemde yeni bir yükseliş denemesi yapabilir. Fakat destek hattının altına inildiğinde, fiyatın yeniden 0.10 doların altına hızlı şekilde çekilmesi muhtemel.

Mini sözlük: Psikolojik sınır, yatırımcıların fiyat davranışında önemli kırılma noktaları oluşturduğu ve genellikle “tam sayı” gibi kolay hatırlanan seviyeler etrafında yoğunlaştığı bölgeleri ifade eder. Bu tip seviyeler altında ya da üstünde hızla yön değişimi gözlenebilir.

Temel göstergeler ve RSI’daki zayıflama, spekülatif işlemlerin de önemli oranda azaldığını ortaya koyuyor. Mevcut konuma bakıldığında, kısa vadede DOGE için riskin yüksek olduğu bir döneme girildiği yorumları yapılıyor.

Kripto Para Kritik Destek Kritik Direnç RSI Durumu Shiba Inu (SHIB) 0.00000540–0.00000550 0.00000590–0.00000600 Aşırı satım yakınında Dogecoin (DOGE) 0.10–0.102 0.105–0.106 Zayıflayan momentum XRP 1.30–1.32 1.39–1.47 Yatay/Toparlanma eğilimli

XRP: Kritik destek bölgesinde toparlanma sinyalleri

XRP tarafında ise uzun süredir devam eden düşük hacim ve yatay seyir, ilk defa önemli bir denge bulma çabasına dönüşmüş görünüyor. 1.30 dolar destek bölgesi son aylarda defalarca test edildi ve satıcılar bu seviyenin altına fiyatı indirmekte başarısız oldu. Son toparlanmada, önceki döneme kıyasla fiyatın daha güçlü savunulduğu ve satışların karşılandığı gözlendi.

Hareketli ortalamalar, 1.39-1.47 dolarlarında fiyatın önünde hâlâ direnç olarak dururken, RSI aşırı satım bölgesine gerilemeden yatay konum aldı. Teknik olarak düşen trend içerisindeki kanalların daralması ve volatilitedeki azalma, yakında daha yönlü bir hareketin yaşanabileceğine işaret ediyor.

Yine de XRP tarafında, 1.30 dolar desteğinin kaybedilmesi durumunda yeni bir satış dalgasının başlaması gündeme gelebilir. Son dönemde ise fiyatlamada istikrar ve hacimde toparlanma ile birlikte, ilk kez satış baskısının zayıfladığı ve alıcıların piyasaya geri dönebileceğine dair işaretler oluştu.