Kayıt Banner
SHIBA INU (SHIB)

Dogecoin, SHIB ve XRP’de destek seviyeleri kritik: 0.00000550, 0.10 ve 1.30 bandı yakın takipte

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 DOGE psikolojik 0.10 dolar sınırında tehlikeli seyrediyor.
  • 📉 SHIB ve XRP’de satış baskısı zayıflarken kritik destek bölgeleri korunuyor.
  • 💡 Özellikle $XRP ’de 1.30 dolar seviyesi, trend değişimi için yakından izleniyor.
  • ⚠️ Kritik destekler kırılırsa yeni sert hareketler yaşanabilir.
COINTURK
COINTURK

Son dönemde kripto para piyasalarında satış baskısı, başta meme coin’ler olmak üzere birçok varlıkta belirginleşirken, Shiba Inu (SHIB), Dogecoin (DOGE) ve XRP özelinde dikkat çeken seviyeler öne çıkıyor. Teknik göstergeler, her üç kripto parada da kısa vadede belirleyici olabilecek destek ve direnç bölgelerinde yoğunlaşan hareketlere işaret ediyor.

İçindekiler
1 Shiba Inu: Sert düşüş sonrası zemin arayışı
2 Dogecoin: Psikolojik sınırın eşiğinde
3 XRP: Kritik destek bölgesinde toparlanma sinyalleri

Shiba Inu: Sert düşüş sonrası zemin arayışı

Shiba Inu, aylardır süren değer kaybı ve destek kırılmalarının ardından, son haftalarda fiyat hareketinde bir yavaşlama sinyali veriyor. Nisan ve Mayıs’ta oluşan dar yükseliş kanalı geçtiğimiz günlerde yeniden kırıldı, ancak SHIB, 0.00000550 dolar bandı civarında kalmayı başardı ve buradan itibaren aşağı yönlü ivme zayıfladı. Satıcılar destek seviyesini kırmakta zorlanırken, satışlar da ivme kaybetti.

Son düşüş sırasında işlem hacminin düşük kalması, piyasada panik havasının sınırlı olduğunu gösteriyor. Aşırı satım bölgesine yaklaşan RSI ise, satıcıların gücünden çok momentumdaki zayıflamayı öne çıkardı. SHIB fiyatının ciddi şekilde düşmesi için yeni bir güçlü satış dalgası gerekiyor, ancak piyasaya katılan satıcılar önceki aylarda pozisyonlarını azaltmış olabilir.

Teknik göstergeler, mevcut zayıf görünüme rağmen, destek seviyesinde tutunma çabasının kısa vadede piyasada istikrarı sağlayabileceğini gösteriyor.

Dogecoin: Psikolojik sınırın eşiğinde

Dogecoin ise Mayıs başındaki yükseliş denemesinin kalıcı olamamasının ardından, tekrar psikolojik 0.10 dolar bölgesinin hemen üzerinde dalgalanıyor. Fiyat, kısa süreli direnç bölgesi olan 0.11 dolardan reddedildi ve ardından hareketli ortalamaların altına geri çekildi. Bunun sonucunda, piyasadaki alıcı ilgisi ve işlem hacminde belirgin bir azalma yaşandı.

DOGE, halen Nisan’daki toparlanma evresinden kalan yükselen destek çizgisinin üzerine tutunmaya çalışıyor. Özellikle 0.10-0.102 dolar seviyeleri kırılmazsa, piyasadaki alıcılar önümüzdeki dönemde yeni bir yükseliş denemesi yapabilir. Fakat destek hattının altına inildiğinde, fiyatın yeniden 0.10 doların altına hızlı şekilde çekilmesi muhtemel.

Mini sözlük: Psikolojik sınır, yatırımcıların fiyat davranışında önemli kırılma noktaları oluşturduğu ve genellikle “tam sayı” gibi kolay hatırlanan seviyeler etrafında yoğunlaştığı bölgeleri ifade eder. Bu tip seviyeler altında ya da üstünde hızla yön değişimi gözlenebilir.

Temel göstergeler ve RSI’daki zayıflama, spekülatif işlemlerin de önemli oranda azaldığını ortaya koyuyor. Mevcut konuma bakıldığında, kısa vadede DOGE için riskin yüksek olduğu bir döneme girildiği yorumları yapılıyor.

Kripto ParaKritik DestekKritik DirençRSI Durumu
Shiba Inu (SHIB)0.00000540–0.000005500.00000590–0.00000600Aşırı satım yakınında
Dogecoin (DOGE)0.10–0.1020.105–0.106Zayıflayan momentum
XRP1.30–1.321.39–1.47Yatay/Toparlanma eğilimli

XRP: Kritik destek bölgesinde toparlanma sinyalleri

XRP tarafında ise uzun süredir devam eden düşük hacim ve yatay seyir, ilk defa önemli bir denge bulma çabasına dönüşmüş görünüyor. 1.30 dolar destek bölgesi son aylarda defalarca test edildi ve satıcılar bu seviyenin altına fiyatı indirmekte başarısız oldu. Son toparlanmada, önceki döneme kıyasla fiyatın daha güçlü savunulduğu ve satışların karşılandığı gözlendi.

Hareketli ortalamalar, 1.39-1.47 dolarlarında fiyatın önünde hâlâ direnç olarak dururken, RSI aşırı satım bölgesine gerilemeden yatay konum aldı. Teknik olarak düşen trend içerisindeki kanalların daralması ve volatilitedeki azalma, yakında daha yönlü bir hareketin yaşanabileceğine işaret ediyor.

Yine de XRP tarafında, 1.30 dolar desteğinin kaybedilmesi durumunda yeni bir satış dalgasının başlaması gündeme gelebilir. Son dönemde ise fiyatlamada istikrar ve hacimde toparlanma ile birlikte, ilk kez satış baskısının zayıfladığı ve alıcıların piyasaya geri dönebileceğine dair işaretler oluştu.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

SHIB borsalarda 81 trilyon sınırına yaklaşırken satış baskısı artıyor

Shiba Inu vadeli işlemlerinde 24 saatte yüzde 306’lık çıkış

SHIB borsalardan 490 milyar adetlik çıkış yaşadı fiyat baskı altında kalmaya devam etti

SHIBA INU son 24 saatte 34 milyon SHIB yaktı fiyat haftalık %5 geriledi

Shiba Inu’da borsadan çıkışlar %21 azaldı fiyat destek bölgesinde tutunuyor

Shibarium’da işlem sayısı bir günde yüzde 44 arttı

Shiba Inu destekten döndü kısa vadede 0.00000690 seviyesi izleniyor

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı HYPE ETF’lerine dokuz günde 89 milyon dolar giriş gerçekleşti, token 64,50 dolarla zirve yaptı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

HYPE ETF’lerine dokuz günde 89 milyon dolar giriş gerçekleşti, token 64,50 dolarla zirve yaptı
HYPERLIQUID (HYPE)
Bitcoin’de 73.000 75.000 dolar aralığı 2026 döngüsünde ana destek olarak öne çıkıyor
BITCOIN (BTC)
AVAX 110 gündür sıkışık aralıkta işlem görüyor, $10.50 üstü kırılımda hedef $15 olabilir
Avalanche (AVAX)
Brad Sherman seçim kampanyasında kripto karşıtlığına ağırlık verdi
Kripto Para
Stable, USDT üzerine inşa edilen StableEarn ile gerçek varlıklara bağlı getiri sunacak
Tether (USDT)
Lost your password?