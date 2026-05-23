SHIBA INU (SHIB)

SHIBA INU son 24 saatte 34 milyon SHIB yaktı fiyat haftalık %5 geriledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🔥 SHIBA INU son 24 saatte 34 milyon SHIB yaktı, fiyat %4 değer kaybetti.
  • ⏳ Haftalık yakım oranı yüzde 79 geriledi, SHIB 0,00000556 dolardan işlem görüyor.
  • 💥 Piyasa genelinde 916 milyon dolar tasfiye: short'lara kıyasla long pozisyonlar 11 kat fazla etkilendi.
  • ⚠️ En kritik etken yükselen tahvil faizleri, bu durum $SHIB dahil kripto varlıklar üzerinde baskı oluşturdu.
Son yedi günde Shiba Inu (SHIB) topluluğu, toplamda 34 milyon SHIB’nin üzerinde tokenı yakarak tedavülden çıkardı. Buna rağmen haftalık yakım oranında ciddi bir düşüş yaşandı ve SHIB yakım oranı geçtiğimiz haftaya göre yüzde 79’un üzerinde azaldı.

İçindekiler
1 SHIBA INU Token Yakımındaki Son Durum
2 Kripto Para Piyasasında Sert Düşüş
3 Likidasyonlarda Rekor: 24 Saatte 916 Milyon Dolar
4 Tetikleyici Faktörler Ne Oldu?

SHIBA INU Token Yakımındaki Son Durum

Shibburn platformunun verilerine göre, son bir haftada 34.197.836 SHIB yakıldı. Bu miktar dikkate değer olsa da, haftalık bazda yakım hızında ciddi bir gerileme görüldü. Yüzde 79,28’lik bu düşüş, SHIB yakımında geçtiğimiz haftalardan daha düşük bir performans ortaya koydu.

Buna karşın, son 24 saat içinde SHIB yakım oranı tersine bir hareket sergileyerek yüzde 28,17 arttı; son bir günde 2.263.020 SHIB yakıldı. Son 30 günlük dönemde ise 174.380.847 SHIB yakımı gerçekleşti ve bu rakam bir önceki ayla karşılaştırıldığında yüzde 3,74’lük bir azalmaya işaret ediyor.

Toplamda şimdiye kadar, 1 katrilyonluk arzdan 410.840.048.587.457 SHIB yakıldı. Dolayısıyla, Shiba Inu’nun mevcut toplam arzı 589.159.952.012.542 SHIB seviyesinde.

Mini sözlük: SHIB yakımı, Shiba Inu tokenlarının, arzı azaltmak ve potansiyel olarak fiyatı desteklemek amacıyla dolaşımdan kalıcı olarak çıkarılması anlamına gelir. Bu işlem, özel cüzdanlara aktarılan SHIB’nin bir daha kullanılamayacağı şekilde kilitlenmesini içerir.

Kripto Para Piyasasında Sert Düşüş

Hafta sonunda kripto para piyasasında genel bir satış baskısı hissedildi ve birçok dijital varlıkta önemli kayıplar görüldü. Shiba Inu da bu dalgadan etkilendi. SHIB, son 24 saatte yüzde 4,44; haftalık bazda ise yüzde 5,06 değer kaybetti. CryptoAppsy verilerine göre, SHIB’in güncel fiyatı 0,00000556 dolar seviyesinde bulunuyor.

Likidasyonlarda Rekor: 24 Saatte 916 Milyon Dolar

CoinGlass tarafından paylaşılan verilere göre, son 24 saatte kripto piyasasında 916 milyon dolarlık likidasyon gerçekleşti. Bu süreçte çoğunluğunu uzun (long) pozisyonlar oluşturdu. Long pozisyonların tasfiye edilmesi, işlemlerde yükseliş beklentisinin ağırlıkta olduğunu, satış dalgasının ise bu yatırımcıları zararda kapatmaya zorladığını gösteriyor.

Likide edilen pozisyon türüTutar ($)
Long pozisyonlar843 milyon
Short pozisyonlar75 milyon

Toplamda 152.025 yatırımcı bu likidasyonlardan etkilendi. Long pozisyonların tasfiyesi, short işlemlerin yaklaşık on bir katına ulaştı.

Tetikleyici Faktörler Ne Oldu?

Kripto varlıklardaki bu ani satışlar, küresel tahvil faizlerinin yükselmesine bağlanıyor. Faizlerdeki artış, özellikle fazla getiri sağlamayan, riskli varlıklar olan kripto paralara ilgiyi azaltıyor ve yatırımcılar daha güvenli limanlara yöneliyor.

Shibburn sitesinin yayımladığı son raporda, “SHIB tokenlarının toplu yakımında haftalık düşüş kaydedildiği, ancak 24 saatlik veride kısa süreli bir artış yaşandığı” bilgisi vurgulandı. Ayrıca, son günlerde kripto piyasasındaki genel likidasyon dalgasında long pozisyonların öne çıktığına dikkat çekildi.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
