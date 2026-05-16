Shiba Inu borsalardaki 82 trilyon SHIB sınırına yeniden yaklaştı

Shiba Inu ekosisteminin sıkı takip edilen zincir içi göstergelerinden biri olan borsalardaki SHIB rezervi, yeniden 82 trilyon SHIB seviyesine geldi. Son aylarda dalgalı şekilde gerçekleşen çıkışlar ve birikim hamlelerine rağmen, güncel borsa rezervi ile net akış verilerine bakıldığında, merkezi borsalarda şu anda yaklaşık 81,9 ila 82,3 trilyon SHIB tutuluyor. Bu düzeye yeniden yaklaşıldığında arz dengesinde dikkat çeken bir değişiklik yaşandığı görülüyor.

Borsadaki SHIB stoku satış baskısını artırıyor mu?

Borsalarda tutulan SHIB miktarının yüksek olması genellikle piyasada satış baskısının arttığı şeklinde yorumlanıyor. Yatırımcılar önemli miktardaki varlığı borsalara aktardığında, sıklıkla bunun nedenleri arasında likiditeyi çevirmek, risk azaltmak veya kar almak gibi hamleler öne çıkıyor. Geçmişte de fiyat ivmesinin düşük olması ve yoğun dağıtım dönemlerinde SHIB rezervinin 82 trilyon seviyesinin üzerine çıktığı zamanlar yaşanmıştı.

Ancak şu an tablo yalnızca olumsuz bir sinyalle sınırlı değil. Son haftalarda borsalardan dikkate değer çıkışlar da tespit edildi ve net akış verileri hala karışık seyrediyor. Bir kısım analist, büyük rezerv miktarına rağmen uzun vadeli yatırımcıların hala birikim yapmaya devam ettiğini belirtirken, bazıları ise 82 trilyon seviyesine geri dönüşü kısa vadede satıcıların yeniden kontrolü ele aldığı şeklinde değerlendiriyor.

Teknik göstergede dengeli ancak kırılgan görünüm

Grafik analizde ise bu belirsizlik açık şekilde gözlemleniyor. SHIB, mart ve nisan aylarında dengeli birikim tabanı oluşturmadan önce, birkaç ay boyunca sert düşüşler yaşamıştı. Ardından yatay direnç noktasının 0,0000064 ile 0,0000065 dolar arasına yerleştiği ve yaklaşık 0,0000060 dolarda yükselen bir destek seviyesinin oluştuğu üçgen bir yapı söz konusu oldu.

Ancak fiyat, son dönemde direnç üzerinde kalmayı başaramayıp yeniden aşağı kaydığı için alıcıların güçlü bir yükseliş ivmesi ortaya koyamadığı anlaşılıyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) ise aşırı satım bölgesine düşmek yerine nötr seviyelere yakın seyrediyor. Yani SHIB, hâlâ yükselen destek çizgisi ve 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde işlem görerek mevcut momentumu büyük ölçüde koruyor. Bu durum piyasa seyrinin tamamen terse dönmediğine işaret ediyor.

82 trilyon SHIB’lik arz tavanı ve olası senaryolar

Mevcut durumda SHIB üzerinde en önemli baskının aşırı yüksek arzdan kaynaklandığı belirtiliyor. Borsalarda 82 trilyonun üzerinde SHIB bulunması, talep tarafında anlamlı bir artış gelmedikçe fiyat yükselişlerindeki satış baskısının sürebileceğini gösteriyor.

0,0000065 dolar üzerindeki net bir kırılma, fiyatı tekrar 0,0000075 dolar civarındaki 200 günlük ortalamaya taşırken; destek olarak görülen 0,0000060 dolar seviyesi kaybedilirse, SHIB’in kazandığı olumlu yapı geçerliliğini yitirebilir ve fiyatta uzun sürebilecek bir yatay seyir başlayabilir.

Borsalarda tutulan SHIB miktarının yeniden 82 trilyon seviyesini aşması, hem yeni satış baskısına hem de piyasanın yön arayışının sürdüğüne işaret ediyor.