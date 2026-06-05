🚨 ABD spot Bitcoin ETF’leri, 13 günlük çıkış serisinin ardından 3,05 milyon dolar net giriş kaydetti.

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’leri çarşamba günü 3,05 milyon dolarlık sınırlı net giriş gördü. Böylece mayıs ortasından bu yana 4,4 milyar dolardan fazla çıkışa yol açan 13 işlem günlük kesintisiz para çıkışı serisi sona erdi. Buna karşın veriler, söz konusu toparlanmanın şimdilik oldukça sınırlı kaldığına işaret etti.

Bitcoin ETF’lerinde sınırlı toparlanma

Süregelen çıkışlar, spot Bitcoin ETF’lerinin toplam varlık büyüklüğünü 80,40 milyar dolara düşürdü. Söz konusu tutar, çıkış serisinin başladığı dönemdeki 104,29 milyar dolar seviyesinin belirgin biçimde altında kaldı. Piyasanın en büyük fonu olan BlackRock’ın IBIT ürünü 47,66 milyon dolar giriş alırken, Fidelity’nin FBTC’si, Bitwise’ın BITB’si ve Ark’ın ARKB’sinde çıkışların devam ettiği aktarıldı.

13 işlem günü süren yoğun çıkışların ardından gelen 3,05 milyon dolarlık net giriş, yön değişiminden çok sınırlı bir duraklama sinyali olarak değerlendiriliyor.

CheckonChain verilerine göre ABD spot Bitcoin ETF’lerinde yönetilen toplam Bitcoin miktarı 1,277 milyon BTC düzeyinde bulunuyor. Bu seviye, Bitcoin’in şubat ayındaki düşüşünün ardından toparlandığı dönemde 23 Şubat’ta görülen 1,274 milyon BTC dip noktasının hafif üzerinde yer aldı. ETF’lerde tutulan Bitcoin miktarı Ekim 2025’te 1,376 milyon BTC ile zirve yapmıştı. O tarihten bu yana yaklaşık 99 bin BTC’lik, yani %7,2 oranında gerileme yaşandı.

Ether ETF’lerinde de çıkış serisi bitti

Spot Ether ETF’lerinde de benzer bir tablo oluştu. Bu ürünler 17 işlem günü süren çıkış serisinin ardından aynı gün 19,30 milyon dolar net giriş kaydetti. Günlük girişin tamamı BlackRock’ın ETHA fonundan geldi. Diğer tüm spot Ether ETF’lerinde ise net akış sıfır olarak kaydedildi.

Toplam spot Ether ETF varlıkları 9,78 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bu rakam, dolaşımdaki Ether piyasa değerinin %4,57’sine karşılık geliyor. 2024’teki lansmandan bu yana kümülatif girişler 11,21 milyar dolara ulaştı. Buna rağmen kategori, yılın önceki bölümünde görülen varlık zirvesinin hala yaklaşık 2 milyar dolar altında seyrediyor.

Spot Ether ETF’lerinde gün içindeki 19,30 milyon dolarlık net girişin tamamı BlackRock’ın ETHA fonundan gelirken, diğer ürünlerde hareket görülmedi.

Hyperliquid bağlantılı ETF’ler pozitif ayrıştı

Daha geniş çaplı çıkış döneminde düzenli para girişi kaydetmeye devam eden tek kategori ise Hyperliquid bağlantılı HYPE ETF’leri oldu. Çarşamba günü üç fondan oluşan bu grup toplam 12,15 milyon dolar daha giriş aldı. Bitwise’ın BHYP fonu 7,45 milyon dolar çekerken, Grayscale’in düşük ücretli yeni HYPG fonu ilk işlem gününde 4,70 milyon dolar topladı.

Mini sözlük: Hyperliquid, zincir üstü türev işlemler odaklı bir kripto platformu olarak biliniyor. HYPE ise bu ekosistemle bağlantılı varlığı ifade ediyor; haberde geçen ETF’ler de bu temaya dayalı yatırım ürünlerini kapsıyor.

HYPE ETF’lerinin net varlıkları, 12 Mayıs’taki lansmandan bu yana yaklaşık dört haftada 185,68 milyon dolara yükseldi. Bu zaman aralığındaki her işlem gününün net girişle kapanması, kategorinin diğer kripto ETF’lerinden ayrıştığını gösterdi.

Piyasa fiyatları baskı altında kaldı

Analizde, Bitcoin ve Ether ETF’lerinde görülen son girişlerin, sona eren uzun çıkış serilerinin büyüklüğü yanında oldukça sınırlı kaldığına dikkat çekildi. Yaklaşık 4,4 milyar dolarlık Bitcoin ETF çıkışının ardından gelen 3 milyon dolarlık girişin, istatistiksel açıdan düşük etkili bir hareket olduğu ve belirgin bir eğilim değişimine işaret etmeyebileceği değerlendirildi. Üstelik bu akış, Bitcoin’in zaten 63.629 dolar seviyesinde işlem gördüğü bir günde gerçekleşti.

Asya işlemlerinde Bitcoin 62.715 dolara kadar geriledi, Ether ise 1.696 dolara düştü. Daha geniş risk iştahında da zayıflama görüldü. Broadcom’un beklentilerin altında kalan görünümü ile Güney Kore borsasında KOSPI endeksinin %4,7 düşmesi, küresel piyasalarda baskının arttığı bir zemine işaret etti.