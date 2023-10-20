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  •   Blackrock CEO’su Uyardı! Bitcoin Yatırımcılar İçin Köprüden Önceki Son Çıkış Mı?

Blackrock CEO’su Uyardı! Bitcoin Yatırımcılar İçin Köprüden Önceki Son Çıkış Mı?

Özet

  • Bitcoin, finans varlıklarına kıyasla 2023'te daha iyi bir performans sergiledi.
  • BlackRock CEO'su Larry Fink Bitcoin yatırımı konusunda umutlu.
  • Yatırımcılar, Bitcoin konusunda FOMO'ya karşı dikkatli olmaya çağırılıyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
22:20
20 Ekim 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

Bitcoin (BTC) hafta boyunca inişli çıkışlı bir süreçten geçti ve Pazar günü sahip olduğu 26.814 dolarlık fiyattan 20 Ekim günü 30.233 dolara bir hareket gerçekleştirdi. Bu fiyat hareketi, BTC ile geleneksel piyasaya ait temel borsa endeksleri arasındaki bir başka uyumsuzluğa işaret etti.

Kripto Paralarda Son Durum

CryptoRank şirketi Bitcoin’e vurgu yaparak geleneksel finans varlıkları ve Ethereum‘a (ETH) karşı daha iyi bir performans sergilediğini tespit etti.

20 Ekim tarihinde yapılan analizine göre, 2023 yılında Bitcoin performansı Ethereum, Altın, NASDAQ endeksi ve SPY’den daha iyi görünüyordu. Özellikle performans açısından BTC ile ETH arasında uçurum diye nitelendirilebilecek bir fark bulunuyordu.

İlginç bir şekilde, yılın başından bu yana sırasıyla piyasaya yansıyan %79,7 ve %34,9’luk birikmiş kazançlarıyla Bitcoin ve Ethereum, NASDAQ’tan 5.280 baz puan ve 800 baz puan daha iyi performansa sahiplerdi.

Bitcoin Bir Kaçış Mı?

BlackRock Inc. (NYSE: BLK) CEO’su Larry Fink, Fox Business’a verdiği bir röportajda Bitcoin’e olan yüksek ilgiden ve Fink’in kendi ifadesiyle “kripto ihtiyacından” bahsetti ve şu sözleri ekledi:

Bence bugünkü (Pazartesi) ralli, şu anda İsrail savaşı ve küresel terörizm etrafındaki tüm sorunlarla birlikte kaliteye kaçışla ilgili.

BlackRock şu anda dünyanın en büyük varlık yöneticisi konumunda bulunuyor ve en büyük 5 Bitcoin madencilik firmasının 4’ünün ana hissedarı konumunda.

Bunun yanı sıra, Bitcoin’e parlak bir gelecek olarak yaklaşan tek geleneksel finans devi Fink değilmiş gibi görünüyor. CoinRoutes CEO’su Dave Weisberger’in BTC’yi “gerçek anlamda mükemmel bir fırtına” olarak tanımlıyor. Kurumsal yatırımcıların artan ilgisi kripto paranın parlak geleceğine ışık tutuyor olabilir.

Bitcoin Dominasyonunda Son Durum

Bitcoin’in 2023 yılında sadece geleneksel finans varlıklarından daha iyi performans göstermedi. Bunun dışında kripto para piyasası üzerindeki hakimiyetinin de gözle görülür bir biçimde arttırdı. Bitcoin dominasyonu %52,77 ile zirve noktasına ulaştı.

Yatırım amacıyla Bitcoin’i inceleyen bazı analistlerin büyük bir heyecanla yeni bir boğa piyasasının başlangıcı olarak adlandırdığı güçlü ama kalıcılığı soru işareti olan bir süreçten geçiliyor. BTC grafiklerinde bazı göstergeler ve olası düşüşü inceleyen uzmanlar ise gelecekteki kayıplar için uyarı yapmaya devam ediyorlar.

Tüm bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda, yatırımcılar bir boğa rallisini takip eden bu coşkulu süreçle birlikte heyecana kapılmamalı, inişli çıkışlı piyasa yapısında yanlış kararlara sebep olabilecek “kaçırma korkusuna” (FOMO) yakalanmamaya dikkat etmelidir.

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