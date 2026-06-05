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HYPERLIQUID (HYPE)

HYPE’de 18 milyon dolarlık çıkış geldi! Piyasada hangi sinyaller izleniyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Arthur Hayes, 247.334 HYPE tokenını yaklaşık 18,02 milyon dolara satarak piyasada dikkat çekti.
  • 📉 Bu çıkışın ardından $HYPE fiyatı 75 dolar civarındaki zirvesinden 67 dolar bandına geriledi.
  • 📊 Buna rağmen Hyperliquid, Mayıs 2026’da küresel sürekli vadeli işlem hacminde yüzde 6,63 pay aldı.
  • 🧭 Analistler, haziran ayındaki token kilit açılışı ve değerleme çarpanlarını yakından izliyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Hyperliquid’in HYPE tokenı, BitMEX kurucu ortağı Arthur Hayes’in elindeki tüm varlığı sattığını açıklamasının ardından sert geri çekildi. Blockchain analiz platformu Lookonchain verilerine göre Hayes, 247.334 HYPE tokenını yaklaşık 18,02 milyon dolara elden çıkardı. Bu gelişmenin ardından token fiyatı, 75 dolar civarındaki zirvesinden 67 dolar bandına indi.

İçindekiler
1 Satışın ardından fiyat geriledi
2 Değerleme tartışması öne çıktı
3 İşlem hacmi tarafında rekor pay görüldü

Satışın ardından fiyat geriledi

Hayes, kısa süre önce HYPE için 150 dolar seviyesinin görülebileceğini dile getirmişti. Ancak X üzerinden yaptığı paylaşımda hem HYPE hem de NEAR pozisyonunu kapattığını duyurdu. Gerekçeleri arasında İran kaynaklı jeopolitik gerilimlerin enerji maliyetlerini artırması, üçüncü çeyrek öncesinde beklenen üç büyük yapay zeka halka arzı ve piyasada zirvenin bugünden eylüle kadar oluşabileceğine dair kaygılar yer aldı.

Arthur Hayes, kar almanın zamanı geldiğini belirtirken, piyasaya yeniden dönebileceği mesajını da verdi.

Hayes’in bu adımı kripto piyasasında hızlı tepki çekti. DeFiance Capital kurucusu Arthur Cheong, bu hamleyi aşırı sık alım satım yapan bir yatırımcı davranışına benzetti. Geniş takipçi kitlesine sahip yatırımcı TraderSZ ise Hayes’in kısa süre önce HYPE’ı yılın en güçlü performans gösterebilecek varlıkları arasında öne çıkardığını hatırlattı.

Değerleme tartışması öne çıktı

10xResearch analisti Markus Thielen de satıştan önce yayımladığı değerlendirmede yükselişin aşırı ısındığı uyarısında bulunmuştu. Thielen, Hyperliquid’i kripto sektöründeki en etkileyici iş modellerinden biri olarak tanımlarken, yaklaşık yüzde 77 brüt kar marjına ve blockchain tabanlı işlem altyapısına dikkat çekti.

Markus Thielen, HYPE fiyatı 75 dolar civarındayken tokenın beklenen ücret gelirinin yaklaşık 25 katı seviyeden değer gördüğünü ve bunun son 12 ayın en pahalı çarpanlarına yaklaştığını aktardı.

Analiste göre protokol geliri önceki zirvelerin altında kalırken, haziran ayında planlanan yüksek miktarlı token kilit açılışı da ek satış baskısı yaratabilir. Buna karşın HYPE, yıl başından bu yana hala yüzde 166 artıda bulunuyor.

İşlem hacmi tarafında rekor pay görüldü

Fiyat düzeltmesine rağmen Hyperliquid’in temel iş göstergeleri güçlenmeyi sürdürdü. Mayıs ayında sürekli vadeli işlemler hacminde küresel merkezi borsa toplamının yüzde 6,63’üne ulaşıldı. Binance’e kıyasla ölçülen hacim oranı da yüzde 14,4 ile yeni rekor kaydetti.

Mini sözlük: Sürekli vadeli işlemler, vade sonu bulunmayan türev kontratlardır. Bu ürünlerde fiyatın spot piyasadan aşırı sapmaması için genellikle belirli aralıklarla fonlama mekanizması kullanılır.

Kurumsal ilginin de sürdüğü aktarıldı. Grayscale’in HYPG kodlu Hyperliquid ETF’si yüzde 0,29 yönetim ücretiyle piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Daha önce işleme açılan THYP ve BHYP ürünleri toplamda 141 milyon dolar net giriş çekti. Bitwise CEO’su Hunter Horsley de 7,7 milyondan fazla HYPE tokenının Bitwise doğrulayıcılarına devredildiğini doğruladı.

Teknik görünümde 59 ile 60 dolar aralığı kritik destek bölgesi olarak izleniyor. Yukarı yönlü trendin yeniden güç kazanması için 83 ile 95 dolar bandındaki direncin aşılması gerektiği belirtiliyor. Büyük yatırımcıların uzun ve kısa pozisyonları arasındaki farkın 0,01 milyar dolara kadar daralması da, portföy dağılımlarında yeni ayarlamalara işaret ediyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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