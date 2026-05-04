Hyperliquid haftanın en büyük token kilit açılımını 416 milyon dolar ile gerçekleştirecek

Kripto para piyasasında bu hafta, 4-11 Mayıs tarihleri arasında toplamda 621,66 milyon dolar değerinde token kilidi açılacak. CoinGecko’nun paylaştığı verilere göre; bu kilit açılımlarında esas payı büyük projeler alırken, listenin başında Hyperliquid geliyor. Kripto para dünyasında önemli sıralamalarda yer alan Hyperliquid, merkeziyetsiz finans (DeFi) protokolleri ve likidite havuzları üzerinde hizmet veriyor. Platform, özellikle yenilikçi ticaret çözümleriyle biliniyor ve kısa sürede önemli bir kullanıcı kitlesine ulaşmış durumda.

En büyük kilit açılımı Hyperliquid’den

Haftanın en çok dikkat çeken gelişmesi Hyperliquid (HYPE) tarafından gerçekleştirilecek 416,01 milyon dolarlık cliff yani ani token kilit açılımı oldu. Bu, mevcut haftadaki toplam açılımların yüzde 67’si anlamına geliyor. Cliff tipi açılımlar, önceden belirlenmiş bir sürenin ardından toplu şekilde serbest bırakılıyor ve piyasadaki arz üzerinde kısa sürede etkili olabiliyor.

$621,66 milyon değerindeki tokenlerin bu hafta açılacağı açıklandı. Toplam cliff kilit açılımı ise 178,29 milyon dolar seviyesinde gerçekleşiyor: HYPE 416,01 milyon dolar, ENA 18,11 milyon dolar, SXT 6,13 milyon dolar, RED 5,76 milyon dolar ve OPN 5,56 milyon dolar ile listede öne çıkıyor. Ayrıca dağıtımın bir kısmı zaman içinde yavaşça açılan (linear unlock) LINEA, BABY ve LAYER gibi projeleri kapsıyor.

Cliff açılım miktarında ikinci sırada Ethena (ENA) yer alıyor ve 18,11 milyon dolarlık açılımla toplam arzın yüzde 1,96’sını oluşturuyor. Haftanın bir diğer öne çıkan açılımı ise 6,13 milyon dolar ve yüzde 14,92 oranla Space and Time (SXT) üzerinde gerçekleşecek. Orta büyüklükteki projeler arasında, açılım oranı bakımından en yükseği SXT oldu. RedStone (RED) 5,76 milyon dolar ve yüzde 10,92 ile, Opinion (OPN) ise 5,56 milyon dolar ve yüzde 22,59 ile dikkat çekiyor.

Hafta boyunca ayrıca Linea (LINEA) 4,98 milyon dolar, Babylon (BABY) 2,80 milyon dolar ve Solayer (LAYER) 2,30 milyon dolarlık tokenleri serbest bırakacak. Io.net (IO) ise 1,61 milyon dolarlık, Magic Eden (ME) ise 1,12 milyon dolarlık cliff kilit açılımı gerçekleştirecek.

Küçük projelerde de kilit açılımları sürüyor

CoinMarketCap verileri, manşet projeler dışında kalan daha az bilinen girişimlerde de önemli miktarda token kilit açılımı olduğunu gösteriyor. REVOX (REX), yakındaki açılımla 34,38 milyon tokenı piyasaya sürecek. Bu miktar 1.712,66 dolar değerinde ve mevcut kilitli arzın yüzde 1,15’ine denk geliyor. REVOX’ta dağıtım ilerlemesi yüzde 68,44’e ulaşmış durumda.

Drift (DRIFT) ise 13,16 milyon token ile 516.502,81 dolar değerinde ve toplam kilitli arzın yüzde 1,32’sini serbest bırakacak. Şu ana kadar Drift’te açılan token oranı yüzde 18,58 olarak kaydedildi.

SLIMEX, Sipher ve MattleFun’da son durum

SLIMEX (SLX), 145,83 milyon token ile 250.170,18 dolar değerinde bir açılım planlıyor ve bu miktar genel kilitli arzın yüzde 1,46’sına karşılık geliyor. Bugüne dek SLX’te açılım oranı yüzde 24,90’a ulaşmış durumda.

SIPHER ise sıradaki açılımında 15.070.000 tokenı ve 110.921,37 dolar değerindeki payı piyasaya sürecek. Bu dağıtım, kilitli tokenların yüzde 1,51’ine tekabül ediyor. SIPHER’da toplam açılım oranı ise yüzde 46,96 seviyesine geldi. MattleFun’ın (MATTLE) mevcut açılımı ise 1.110.000 token ve 11.163,58 dolar değerinde; bu da toplam kilidin yüzde 2,22’sine denk düşüyor.

Genel tabloda bakıldığında, bu haftaki token açılımları farklı projelere ve sistemlere yayılmış olsa da, Hyperliquid’in gerçekleşen cliff kilidi neredeyse diğer tüm büyük açılımların yedi katı büyüklüğünde bulunuyor ve toplamda 473,29 milyon dolara ulaşıyor.