BlackRock CEO’su Larry Fink, SEC’den tahvil ve hisse senetlerinin tokenizasyonu için hızlı onay istedi

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock’un CEO’su Larry Fink, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) token haline getirilmiş hisse senetleri ve tahvillere daha hızlı onay vermesi gerektiğini belirtti. Fink’in bu açıklaması, hem geleneksel finans dünyası hem de kripto piyasasında dikkat çekti. Büyüklüğü 11 trilyon doları aşan BlackRock’un yöneticisinin piyasaya yönelik bu tür beyanları sıklıkla sektörde tartışma yaratıyor.

Larry Fink ve SEC’ye Yönelik Açık Çağrı

Fink yaptığı açıklamada, SEC’in tahvil ve hisse senetlerinin blockchain üzerinde token olarak işlem görebilmesini bir an önce onaylamasını istedi. “SEC’in tahvillerin ve hisselerin tokenizasyonunu hızla onaylamasını istiyorum” ifadeleri, finans sektöründe giderek büyüyen tokenizasyon tartışmalarını yeniden öne çıkardı.

“SEC’in tahvillerin ve hisselerin tokenizasyonunu hızla onaylamasını istiyorum.”

BlackRock, dünyanın en çok varlık yöneten finans kurumu olarak yalnızca portföy büyüklüğüyle değil, sektörün genel yönelimleri üzerinde de önemli etki sahibi. Bu nedenle Fink’in yorumu, bankalardan kripto şirketlerine kadar birçok aktör tarafından yakından izleniyor. Son dönemde geleneksel finansın büyük oyuncuları, blockchain tabanlı mutabakat ve transfer işlemleriyle daha yakından ilgilenmeye başladı.

Tokenizasyon, aslında fiziksel ya da dijital varlıkların sahiplik kayıtlarını blockchain ağında dijital birer jeton şeklinde temsil etme yöntemi olarak biliniyor. Bu modelde hisse senetleri ya da tahvillerden oluşan finansal varlıklar, blockchain üzerinde dijital olarak işlem görebiliyor. Bu yöntemin destekçileri, süreçlerin hızlanacağına ve kağıt işlerinde büyük azalma olacağına dikkat çekiyor.

Mini sözlük: Tokenizasyon, geleneksel varlıkların blockchain altyapısı üzerinde dijital jetonlar olarak temsil edilmesini sağlayan teknolojidir. Böylelikle alım-satım, saklama ve işlem süreçleri dijital ortamda gerçekleşebilir.

Geleneksel Finans Şirketleri Varlıkların Blockchain’e Taşınmasını Tartışıyor

Fink’in hızlı düzenleme çağrısı, sosyal medyada ve kripto topluluklarında geniş yankı buldu. Yatırımcılar ve sektör gözlemcileri, bu açıklamanın özellikle blockchain tabanlı gerçek dünya varlıklarına olan ilgiyi artırdığını düşünüyor. Ancak, token haline getirilen senet ve tahvillere ilişkin net kurallar henüz belirlenmiş değil.

Larry Fink’in SEC’ye yaptığı bu çağrı, büyük yatırımcıların yeni nesil dijital piyasalara geçişi açık biçimde savunduğunu gösterdi.

Hisse ve tahvil piyasaları sıkı düzenlemelere tabi olduğu için, yeni dijital platformlar da mevcut piyasa yasalarına uymak zorunda kalacak. ABD piyasalarını denetleyen SEC’in rolü hâlâ belirleyici olmaya devam ediyor. Bu durum, büyük yatırım yöneticilerinin tokenizasyon konusunda daha net ve hızlı bir politika değişimi beklediğini ortaya koyuyor.

SEC Onayı Sektörün Geleceği İçin Belirleyici Olacak

Amerika’da şu ana kadar halka açık piyasalarda tokenleştirilmiş tahvil ve hisse senetlerinin geniş kapsamda işlemine izin verilmiş değil. Böyle bir onayın gelebilmesi için saklama, şeffaflık, ticaret ve yatırımcıyı koruma gibi alanlarda çok sıkı düzenlemeler gerekecek. Ayrıca, bu varlıkların blockchain ağında taşınması ve işlenmesi için finansal altyapının da güncellenmesi şart görünüyor.

Kripto şirketleri için ise tokenleştirilmiş menkul kıymetler iş hacmini büyütme, borsalar ve saklama hizmetleri dahil yeni iş imkanları oluşturma potansiyeli taşıyor. Her ürün piyasaya sürülmeden önce hem hukuki hem de teknik açıdan titiz denetim süreçlerinden geçirilmek zorunda olacak.

Geleneksel finans kuruluşları için ise tokenizasyon, varlık hareketlerinin daha hızlı tamamlanmasını ve kayıt tutmanın kolaylaşmasını sağlayabilir. Yine de bu tür dijitalleşme adımlarında, güçlü operasyonel kontrollerin ve net raporlamanın korunması gerekecek.

Fink’in çağrısı sonrası, SEC’nin piyasaya ne zaman ve hangi koşullarda onay vereceği, tartışmaların merkezi haline gelmiş durumda. Sektörde bazı aktörler hız isterken, bir kısmı daha sağlam güvenlik önlemlerinin gerektiğini savunuyor. Tüm bu tartışmalar, düzenlenmiş varlıkların blockchain üzerinde işlem görebileceği bir dönemi işaret ediyor.