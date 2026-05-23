Kayıt Banner
Kripto Para

Senato, CLARITY Act oylamasını bir kez daha erteledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD Senatosu, CLARITY Act yasa oylamasını yoğun gündem nedeniyle bir kez daha erteledi.
  • 🇺🇸 Kripto sektöründe yıllardır süren belirsizlik, bu yıl da mevzuat çıkmazına girdi.
  • ⏳ Kripto şirketleri ve yatırımcılar, SEC ile CFTC arasında net bir yetki ayrımı bekliyor.
  • ⚡ Asıl kritik detay: Yasanın 2030’a kadar ertelenme riski, $BTC gibi dijital varlıkların düzenlenmesini geciktirebilir.
COINTURK
COINTURK

ABD’de kripto para düzenlemesine yön verecek olan CLARITY Act için kritik beklenti yine ertelenme riskiyle karşı karşıya kaldı. Senato’da ilgili komiteden 15’e 9 oyla geçen bu yasa tasarısı, Kongre ajandasının yoğunluğu nedeniyle genel kurulda oylanamadı. Yaz tatili ve yaklaşan ara seçimler öncesinde kripto para sektöründe belirsizlik ve endişe tekrar yükseliyor.

İçindekiler
1 Komiteden çıkan yasa tasarısı Meclis takvimine takıldı
2 Küresel rekabette yavaş kalan ABD endişeleri artırıyor

Komiteden çıkan yasa tasarısı Meclis takvimine takıldı

CLARITY Act, Senato Bankacılık Komitesi’nin çift partili desteğiyle onaylandı. Ancak beklentilerin aksine, tasarının genel kurulda gündeme alınması ertelendi. Senato’nun ajandası bütçe görüşmeleri ve fonlama sorunları nedeniyle tıka basa doluyken, diğer yandan Temsilciler Meclisi de benzer şekilde yoğun bir gündemle ilerliyor. Her iki meclisin de 28 Haziran’a kadar oturum dışı olması ve dönüşte gündemde başka öncelikli yasa ve görüşmelerin bulunması nedeniyle, kripto düzenlemesine kısa vadede zaman ayrılması zor görünüyor.

Senatör Cynthia Lummis, mevcut fırsatın kaçırılması durumunda kripto paralarla ilgili önemli bir yasal yeniliğin 2030’a kadar gecikebileceği uyarısında bulundu. Siyasi ortamın değişmesiyle yıllardır süren çift partili çabaların da göz ardı edilme riski olduğuna dikkat çekti.

Washington’daki haber kaynaklarına göre, Senato’da peş peşe tartışılan bütçe görüşmeleri ve uluslararası krizler, CLARITY Act gibi spesifik kripto düzenlemelerinin öne çıkmasını engelliyor. Bu durum, ABD’nin dijital varlıklar konusunda gerekli yasal çerçeveyi oluşturmasını yıllarca geciktirme tehlikesi yaratıyor.

Küresel rekabette yavaş kalan ABD endişeleri artırıyor

Kripto sektöründeki oyuncular, son yıllarda ABD’de benzer döngülerin tekrarlandığını; yasa tekliflerinin komitelerden çıkmasına rağmen bir türlü genel kurulda netleşemediğini görüyor. Bu gecikmeler, zaten mevzuatta eksikliklerle uğraşan şirketler ve yatırımcılar için belirsizliği daha da artırıyor.

CLARITY Act’in en önemli maddelerinden biri, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’nun (CFTC) dijital varlıklar üzerindeki yetki çatışmasını çözmek. Şu anda kripto şirketleri, net olmayan düzenleyici sınırlar nedeniyle ABD’de uygulama sorunları ve tutarsız denetimlerle karşılaşıyor. Pek çok firma, daha öngörülebilir mevzuata sahip ülkelere taşınmayı tercih etmeye başladı.

Mini sözlük: CLARITY Act, ABD’de dijital varlıklar ve kripto paralar için düzenleyici çerçeve oluşturarak, SEC ve CFTC gibi kurumların hangi alanlarda yetkili olduğunu net bir şekilde belirlemeyi amaçlayan kapsamlı bir yasa teklifidir.

Avrupa’da benzer biçimde yürürlüğe giren MiCA düzenlemeleri ise hızla ilerliyor. ABD’nin yavaş kalan mevzuat süreçleri; teknolojik yatırımlar ile yenilikçi girişimlerin başka ülkelere kaymasına neden oluyor. Piyasada kuralları net ülkeler, uluslararası sermaye ve inovasyonu kendilerine çekmekte daha başarılı.

ABD – CLARITY ActAvrupa – MiCA
KapsamDijital varlıklar, SEC ve CFTC yetkileriKripto varlık hizmet sağlayıcıları, yatırımcı koruması
Yasa süreciKomite onayı alındı, genel kurulda bekliyorKabul edildi, kademeli olarak yürürlüğe giriyor
Yatırımcı KorumaHenüz yasa çıkmadıÖnlemler devreye alındı

Temsilciler Meclisi’nden Tom Emmer, sektördeki çift partili desteğin hâlâ güçlü olduğunu ve momentumun sürdüğünü belirtiyor. Fakat takvimdeki yoğunluk, tek başına iyimserlik ile aşılamıyor. Önümüzdeki haftalar, ABD’de kripto politikası için dar ama hayati bir karar aralığı sunuyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

CFTC başkanı: ABD hükümeti kripto varlıklarına el koymayacak

Minnesota’da yerel bankalara kripto saklama yetkisi verildi ATM’lere yasak getirildi

Pi Network’den kripto için gerçek kullanım odaklı hamle

Almanya’da kripto paralarda 1 yıl muafiyeti sürecek

Perpetual Piyasasında Denge Değişiyor: DEX’ler CEX’lere Karşı Güç Kazanıyor

Ripple Prime ve EDX ortaklığı, kurumsal kripto piyasalarında yeni dönemi başlatıyor

IREN’in 5 gigawatt yapay zeka hamlesi ve NVDA anlaşması bilanço artışı getirdi

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı CFTC başkanı: ABD hükümeti kripto varlıklarına el koymayacak
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

CFTC başkanı: ABD hükümeti kripto varlıklarına el koymayacak
Kripto Para
FDIC, bankaların çıkardığı stablecoin’lere Kara Para Aklama kurallarını zorunlu kıldı
STABILCOIN
ARC blockchain 2026’da 222 milyon dolarlık yatırım aldı kurumsal stablecoin altyapısı öne çıkıyor
BLOCKCHAIN
Solana fiyatında %70’lik düşüş sonrası 95 dolar seviyesi kritik direnç olarak öne çıktı
Solana (SOL)
HYPE 2026’da dört ayda 3x yaptı ETF’lere 75 milyon dolar giriş gerçekleşti
HYPERLIQUID (HYPE)
Lost your password?