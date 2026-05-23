Senato, CLARITY Act oylamasını bir kez daha erteledi

ABD’de kripto para düzenlemesine yön verecek olan CLARITY Act için kritik beklenti yine ertelenme riskiyle karşı karşıya kaldı. Senato’da ilgili komiteden 15’e 9 oyla geçen bu yasa tasarısı, Kongre ajandasının yoğunluğu nedeniyle genel kurulda oylanamadı. Yaz tatili ve yaklaşan ara seçimler öncesinde kripto para sektöründe belirsizlik ve endişe tekrar yükseliyor.

Komiteden çıkan yasa tasarısı Meclis takvimine takıldı

CLARITY Act, Senato Bankacılık Komitesi’nin çift partili desteğiyle onaylandı. Ancak beklentilerin aksine, tasarının genel kurulda gündeme alınması ertelendi. Senato’nun ajandası bütçe görüşmeleri ve fonlama sorunları nedeniyle tıka basa doluyken, diğer yandan Temsilciler Meclisi de benzer şekilde yoğun bir gündemle ilerliyor. Her iki meclisin de 28 Haziran’a kadar oturum dışı olması ve dönüşte gündemde başka öncelikli yasa ve görüşmelerin bulunması nedeniyle, kripto düzenlemesine kısa vadede zaman ayrılması zor görünüyor.

Senatör Cynthia Lummis, mevcut fırsatın kaçırılması durumunda kripto paralarla ilgili önemli bir yasal yeniliğin 2030’a kadar gecikebileceği uyarısında bulundu. Siyasi ortamın değişmesiyle yıllardır süren çift partili çabaların da göz ardı edilme riski olduğuna dikkat çekti.

Washington’daki haber kaynaklarına göre, Senato’da peş peşe tartışılan bütçe görüşmeleri ve uluslararası krizler, CLARITY Act gibi spesifik kripto düzenlemelerinin öne çıkmasını engelliyor. Bu durum, ABD’nin dijital varlıklar konusunda gerekli yasal çerçeveyi oluşturmasını yıllarca geciktirme tehlikesi yaratıyor.

Küresel rekabette yavaş kalan ABD endişeleri artırıyor

Kripto sektöründeki oyuncular, son yıllarda ABD’de benzer döngülerin tekrarlandığını; yasa tekliflerinin komitelerden çıkmasına rağmen bir türlü genel kurulda netleşemediğini görüyor. Bu gecikmeler, zaten mevzuatta eksikliklerle uğraşan şirketler ve yatırımcılar için belirsizliği daha da artırıyor.

CLARITY Act’in en önemli maddelerinden biri, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’nun (CFTC) dijital varlıklar üzerindeki yetki çatışmasını çözmek. Şu anda kripto şirketleri, net olmayan düzenleyici sınırlar nedeniyle ABD’de uygulama sorunları ve tutarsız denetimlerle karşılaşıyor. Pek çok firma, daha öngörülebilir mevzuata sahip ülkelere taşınmayı tercih etmeye başladı.

Mini sözlük: CLARITY Act, ABD’de dijital varlıklar ve kripto paralar için düzenleyici çerçeve oluşturarak, SEC ve CFTC gibi kurumların hangi alanlarda yetkili olduğunu net bir şekilde belirlemeyi amaçlayan kapsamlı bir yasa teklifidir.

Avrupa’da benzer biçimde yürürlüğe giren MiCA düzenlemeleri ise hızla ilerliyor. ABD’nin yavaş kalan mevzuat süreçleri; teknolojik yatırımlar ile yenilikçi girişimlerin başka ülkelere kaymasına neden oluyor. Piyasada kuralları net ülkeler, uluslararası sermaye ve inovasyonu kendilerine çekmekte daha başarılı.

ABD – CLARITY Act Avrupa – MiCA Kapsam Dijital varlıklar, SEC ve CFTC yetkileri Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, yatırımcı koruması Yasa süreci Komite onayı alındı, genel kurulda bekliyor Kabul edildi, kademeli olarak yürürlüğe giriyor Yatırımcı Koruma Henüz yasa çıkmadı Önlemler devreye alındı

Temsilciler Meclisi’nden Tom Emmer, sektördeki çift partili desteğin hâlâ güçlü olduğunu ve momentumun sürdüğünü belirtiyor. Fakat takvimdeki yoğunluk, tek başına iyimserlik ile aşılamıyor. Önümüzdeki haftalar, ABD’de kripto politikası için dar ama hayati bir karar aralığı sunuyor.