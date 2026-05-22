Almanya’da kripto paralarda 1 yıl muafiyeti sürecek

Almanya parlementosunda kripto paralara uygulanan 12 aylık vergi muafiyetinin kaldırılmasına yönelik teklif reddedildi. Böylece Bitcoin ve benzeri dijital varlıkları bir yıl boyunca tutanların elde ettiği kazançlar, mevcut düzenleme sayesinde vergiden istisna olmaya devam edecek. Kararın çıkmasında idari zorluklar, yasal tutarlılık kaygıları ve olası olumsuz mali etkiler etkili oldu.

Partilerden farklı yaklaşımlar

Teklif en çok Hristiyan Demokratlar Birliği ve Almanya için Alternatif partilerinden tepki gördü. Hristiyan Demokratlar, kripto varlıklar ile geleneksel yatırım enstrümanları arasında tutarsızlık oluşabileceğini savundu. Almanya için Alternatif ise devletin yalnızca kritik hizmetlerde vergi toplaması gerektiğini ileri sürdü. Sosyal Demokratlar ise kripto paralarda yeni bir vergi düzenlemesine sıcak baktıklarını, fakat Maliye Bakanı Lars Klingbeil’in resmi değerlendirmesini beklediklerini belirtti.

Yeşiller Partisi, muafiyetin güncellenmesini savundu. Parti, vergiye tabi tutulması halinde gelirlerin 11,4 milyar euroya kadar çıkabileceğini gösteren araştırmalara atıfta bulundu. Sol Parti ise mevcut yasanın adaletli olmadığını öne sürerek değişikliğe tam destek verdi.

Mevcut muafiyetin korunması ve piyasa etkileri

Halihazırda Almanya’da “Haltefrist” olarak bilinen düzenleme, kripto paralar bir yıl veya daha uzun süre tutulduğunda elde edilen kazançların vergilendirilmesini ortadan kaldırıyor. Bu sistem, ülkenin dijital varlık piyasası için cazip bir ortam sunmasını sağlıyor. Teklifin gerekçesinde, Avusturya’nın 2022’de uygulamaya aldığı ve kripto kazançlarını %27,5 oranında vergilendiren modele gönderme yapıldı. Fakat analistler, Avusturya’nın modelinde yapılan idari işlemlerin artmasına rağmen gelir artışının sınırlı kaldığının altını çizdi.

Alman iş dünyası örgütleri ve finans sektörü, mevcut yapının Almanya’nın blokzincir ve dijital varlıklardaki rekabet gücünü koruması açısından olumlu olduğunu vurguladı. Bankalar ise kripto ürünlerini çeşitlendirmeye devam ediyor; örneğin DZ Bank, Avrupa Birliği’nin kripto varlık regülasyonu çerçevesinde “meinKrypto” hizmetini başlattı. Sektör temsilcileri, muafiyetin kaldırılmasının piyasa katılımını düşüreceği ve teknolojik ilerlemeyi yavaşlatacağını düşünüyor.

Vergi tahmini ve idari etkiler

Yeşiller’in önerisinde, kripto varlık işlemlerindeki zararların mahsup edilebilmesiyle ilgili kısıtlama olmaması, tahsil edilecek verginin önemli ölçüde azalabileceği endişesine yol açtı. Eğer kabul edilseydi vergi idaresinin operasyonel olarak zorlanabileceği belirtiliyor. Öte yandan Maliye Bakanı Klingbeil’in ilerleyen dönemde yaklaşık 2 milyar euro ek gelir hedefleyen farklı bir düzenleme getirmesi bekleniyor.

Komisyondaki tartışmalar, ülkenin teknolojik gelişimi destekleme ve kamu maliyesinde sağlamlığı koruma hedeflerini dengelemeye çalıştığını gösterdi. Yönetimdeki bazı partiler ise kapsamlı vergilendirme modellerinde düzenleyici açıklar ve operasyonel riskler olduğunu ifade etti.

Mevcut sistem sayesinde Almanya, dijital para yatırımlarına elverişli koşulları sürdürürken, 2027’de planlanan daha kapsamlı regülasyon adımları için de hazırlık yapıyor.

Sonuç olarak alınan karar, Almanya’nın kripto para vergilendirmesi konusundaki temkinli ve planlı yaklaşımını tekrar ön plana çıkardı. Piyasa aktörleri, yatırım stratejileri üzerinde etkili olabilecek politika gelişmelerini yakından takip ediyor. Ülkenin mevcut modeli, Avrupa çapında örnek alınan vergi sistemlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: Haltefrist, Almanya’da uygulanmakta olan kripto paralarda ve bazı diğer yatırım ürünlerinde elde edilen kazançların, varlıkların en az 12 ay elde tutulması halinde vergiden muaf olmasını sağlayan yasal süredir. Yani bir yıl sonrasında satılan kripto varlıklardan elde edilen karlar için gelir vergisi uygulanmaz.