Cardano (ADA)

Cardano’da sekiz yıllık kesintisiz ağ başarısına rağmen ADA’da %91,9 kayıp

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 $ADA fiyatı dört yılın ardından %91,9 kayıpla 0,249 dolar seviyesine geriledi.
  • Cardano ağı 121 milyonun üzerinde işlemi ve sekiz yıllık aralıksız çalışmayı geride bıraktı.
  • Ağda araştırma fonu krizi ve yönetişimdeki çatlaklar geleceğe yönelik soru işaretleri doğuruyor.
  • ⚡ Ama asıl dikkat çeken nokta, $ADA’nın eski zirvesinden bu yana piyasa değerinde dramatik bir düşüş yaşaması.
Cardano ağı toplamda 121 milyon işlem barajını aşarken, sekiz yıl boyunca aralıksız çalışmasını sürdürdü. Bu teknik açıdan etkileyici sürekliliğe rağmen hem yönetişimdeki kriz riski hem de ADA’nın piyasa performansında yaşanan ciddi gerileme, ağın son dönemdeki başarısını gölgeledi.

İçindekiler
1 Yönetişimde çatlaklar ve Hoskinson’dan uyarılar
2 Teknik yenilikler ve ölçeklenme adımları
3 ADA’da sert değer kaybı ve piyasa sıralaması

Yönetişimde çatlaklar ve Hoskinson’dan uyarılar

Ağın merkeziyetsiz yönetişime geçişiyle birlikte Cardano topluluğunda belirgin gerilimler ortaya çıktı. Özellikle son dönemde, ağın kurucusu Charles Hoskinson projenin temel araştırmalarının dağıtılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Hoskinson, temel araştırma ekosisteminin fon bulamaması durumunda, laboratuvarın kapanmak zorunda kalacağını ve bilim insanlarının projeden ayrılabileceğini aktardı.

Cardano kurucusu Hoskinson, topluluğun oy çokluğuyla alınan bir karar sonucu kritik bir araştırma fonunun geri çevrilmesinin araştırmacı ekibin ayrılması riskini doğurduğunu ifade etti.

Kriz, özellikle Japonya’daki bazı temsilcilerin (dReps) bu önemli araştırma bütçesini kabul etmeyip karşı oy vermesiyle daha da derinleşti.

Mini sözlük: dRep, merkeziyetsiz blokzincir projelerinde kullanıcılar adına oy kullanan delege temsilcileri için kullanılan bir kısaltmadır.

Teknik yenilikler ve ölçeklenme adımları

Krizlerin gölgesinde de olsa Cardano, ağını geleceğe taşımak adına yeni teknik adımlar atıyor. Ağın kısa süre önce tanıttığı güvenlik inisiyatifi, kuantum bilgisayarlara karşı direnç geliştirmeye odaklanıyor. Bu alanda atılan adımlar, blokzincirin uzun vadede teknolojik tehditlere karşı korunmasını hedefliyor.

Öte yandan, bu yıl içinde devreye alınması planlanan Van Rossum Hard Fork güncellemesi ile akıllı sözleşme olanakları gelişecek. Bunun yanı sıra, ağın ölçeklenebilirliğini artırmayı amaçlayan Ouroboros Leios sistemi üzerinde de hazırlıklar sürüyor.

Mini sözlük: Ouroboros Leios, Cardano’nun blok üretiminde daha kısa süre ve yüksek işlem kapasitesi sağlayan yeni nesil bir konsensus algoritmasıdır.

ADA’da sert değer kaybı ve piyasa sıralaması

Tüm bu teknolojik ilerlemelere karşın ağın yerel kripto parası ADA, piyasada büyük bir düşüş yaşadı. ADA, bir dönem CoinMarketCap’in ilk 10’unda yer alırken şu an 14. sıraya kadar geriledi.

Kripto ParaTarihindeki Zirve FiyatGüncel FiyatGüncel SıralamaPiyasa DeğeriZirveden Düşüş
ADA4 yıl önce
2.96 $		0.249 $149.22 milyar $-91.9%

Cardano’nun kurucusu Hoskinson’un zaman zaman “Ethereum rakibi” olarak tanıttığı ADA, dört yıl önceki rekor fiyatından %91,9 oranında gerilemiş durumda. Kripto paranın mevcut fiyatı 0,249 dolar seviyesine kadar düştü.

CryptoAppsy ekranlarına yansıyan güncel verilere göre ADA fiyatı şu anda 0,249 dolar civarında seyrediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
