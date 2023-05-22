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Kripto para piyasasındaki çoğu varlığın fiyatlarının son haftalarda düşüş eğilimi göstermesine rağmen Cardano (ADA), işlem hacmi ve sayısı, aktif kripto cüzdanları ve büyük sahiplerin birikimi de dahil olmak üzere diğer bölümlerde etkileyici sonuçlar kaydediyor.

Cardano (ADA) Yorumları

Nitekim, 22 Mayıs’ta bir Twitter başlığında paylaşılan kripto izleme platformu IntoTheBlock’un Cardano blok zinciri analizine göre, Cardano günlük işlem hacminde önemli bir artış kaydederek yıl başından bu yana %205,01 oranında büyüdü ve günde 26 milyardan fazla ADA işlem gördü.

Platformun gözlemlerine göre, işlem sayısı ayı piyasası koşullarında sabit kaldı, yıllık en düşük seviyelerden %33,45’lik bir artışa ve günlük işlem hacminde son zamanlarda kayda değer bir zirveye tanık oldu ve bir günde 98.000 işlemle üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Ayrıca, gözlemlenen dönem boyunca ağdaki en ilgili kullanıcı grubu, 10 ila 100 dolar arasındaki işlemlere dahil olanlardı. Spesifik olarak, yukarıda bahsedilen üç ayın en yüksek seviyesi sırasında, bu traderlar zincirdeki tüm işlemlerin %28’ini oluşturmuştu.

Son olarak Cardano, son 30 gün içinde büyük sahiplerin net akışlarında %1.500’ün üzerinde artışlar görerek ADA balinalarının token sayısını arttırdığına işaret etti. Grafikte de görüldüğü üzere, 27 Nisan’da bu net akış tek bir günde 969,72 milyon ADA’ya yükseldi.

Cardano Fiyat Analizi

Bu arada Cardano’nun fiyatı, 22 Mayıs’ta alınan verilere göre, geçtiğimiz hafta %0,44 ve geçtiğimiz ay %6,35’lik kayıpları tersine çevirmeye çalışırken, gün içinde %1,42’lik bir artış göstererek şu anda 0,37 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bu arada, Cardano daha fazla alanda önemli sonuçlar kaydediyordu. Daha önce edinilen verilere göre, Cardano ekosisteminin 19 Mayıs’ta 400 milyon ADA token ve 148,55 milyon dolar toplam değerine (TVL) yaklaştığını ve bu değerlerin şu anda 429 milyon ADA ve 155,03 milyon dolar olduğu bildirilmişti.

Bunun da ötesinde, 18 Mayıs’a ait edinilen verilere göre, piyasa değerine göre yedinci en büyük kripto varlık, bu yılın başından bu yana ağına 1.000’den fazla Plutus V1 akıllı sözleşme ekledi ve yeni bir kilometre taşına ulaşarak blok zinciri alanında etkileyici bir adım attı.