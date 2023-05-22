Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Balinaları Akın Akın Bu Altcoin’i Toplamaya Devam Ediyor! Fiyatı 0.5 Dolara Yaklaşıyor!

Balinaları Akın Akın Bu Altcoin’i Toplamaya Devam Ediyor! Fiyatı 0.5 Dolara Yaklaşıyor!

Özet

  • Cardano büyüme konusunda ilk 10 içerisindeki tüm rakiplerini geride bıraktı.
  • 2023 yılında Plutus V1 ağına 1000'den fazla akıllı sözleşme eklendi.
22:00
22 Mayıs 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasasındaki çoğu varlığın fiyatlarının son haftalarda düşüş eğilimi göstermesine rağmen Cardano (ADA), işlem hacmi ve sayısı, aktif kripto cüzdanları ve büyük sahiplerin birikimi de dahil olmak üzere diğer bölümlerde etkileyici sonuçlar kaydediyor.

Cardano (ADA) Yorumları

Nitekim, 22 Mayıs’ta bir Twitter başlığında paylaşılan kripto izleme platformu IntoTheBlock’un Cardano blok zinciri analizine göre, Cardano günlük işlem hacminde önemli bir artış kaydederek yıl başından bu yana %205,01 oranında büyüdü ve günde 26 milyardan fazla ADA işlem gördü.

Platformun gözlemlerine göre, işlem sayısı ayı piyasası koşullarında sabit kaldı, yıllık en düşük seviyelerden %33,45’lik bir artışa ve günlük işlem hacminde son zamanlarda kayda değer bir zirveye tanık oldu ve bir günde 98.000 işlemle üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Ayrıca, gözlemlenen dönem boyunca ağdaki en ilgili kullanıcı grubu, 10 ila 100 dolar arasındaki işlemlere dahil olanlardı. Spesifik olarak, yukarıda bahsedilen üç ayın en yüksek seviyesi sırasında, bu traderlar zincirdeki tüm işlemlerin %28’ini oluşturmuştu.

Son olarak Cardano, son 30 gün içinde büyük sahiplerin net akışlarında %1.500’ün üzerinde artışlar görerek ADA balinalarının token sayısını arttırdığına işaret etti. Grafikte de görüldüğü üzere, 27 Nisan’da bu net akış tek bir günde 969,72 milyon ADA’ya yükseldi.

Cardano Fiyat Analizi

Bu arada Cardano’nun fiyatı, 22 Mayıs’ta alınan verilere göre, geçtiğimiz hafta %0,44 ve geçtiğimiz ay %6,35’lik kayıpları tersine çevirmeye çalışırken, gün içinde %1,42’lik bir artış göstererek şu anda 0,37 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bu arada, Cardano daha fazla alanda önemli sonuçlar kaydediyordu. Daha önce edinilen verilere göre, Cardano ekosisteminin 19 Mayıs’ta 400 milyon ADA token ve 148,55 milyon dolar toplam değerine (TVL) yaklaştığını ve bu değerlerin şu anda 429 milyon ADA ve 155,03 milyon dolar olduğu bildirilmişti.

Bunun da ötesinde, 18 Mayıs’a ait edinilen verilere göre, piyasa değerine göre yedinci en büyük kripto varlık, bu yılın başından bu yana ağına 1.000’den fazla Plutus V1 akıllı sözleşme ekledi ve yeni bir kilometre taşına ulaşarak blok zinciri alanında etkileyici bir adım attı.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Nesnelerin İnterneti Nedir? Her Şeyiyle IoT Teknolojisi!
Nesnelerin İnterneti Nedir? Her Şeyiyle IoT Teknolojisi!
Güvende Misiniz? Ledger Kripto Donanım Cüzdanı Neden Tehlikeli Görülüyor?
Güvende Misiniz? Ledger Kripto Donanım Cüzdanı Neden Tehlikeli Görülüyor?
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
İlgili Yazılar
Cardano Cephesinde Önemli Gelişme! ADA Coin Geleceği!
Cardano Cephesinde Önemli Gelişme! ADA Coin Geleceği!
Altcoinlerde Son Durum: ADA Coin, Solana Coin ve XRP İçin Kritik Gelişmeler!
Altcoinlerde Son Durum: ADA Coin, Solana Coin ve XRP İçin Kritik Gelişmeler!
Yakında Beklenen Olacak! İlk 10 Altcoin Arasında! Kripto Yatırımcıları Dikkat!
Yakında Beklenen Olacak! İlk 10 Altcoin Arasında! Kripto Yatırımcıları Dikkat!
Hafta Sonu Kaç Dolar Olacaklar? Ripple (XRP), ADA Coin ve Dogecoin Yorum!
Hafta Sonu Kaç Dolar Olacaklar? Ripple (XRP), ADA Coin ve Dogecoin Yorum!
Mayıs Ayında Yüzde 10 Düştü! Popüler Altcoin İçin Sırada Ne Var?
Mayıs Ayında Yüzde 10 Düştü! Popüler Altcoin İçin Sırada Ne Var?
Balinalar Bu Kriptoda Alıma Başladı! İlk 10’daki Altcoin Yükselecek Mi?
Balinalar Bu Kriptoda Alıma Başladı! İlk 10’daki Altcoin Yükselecek Mi?
Cardano (ADA) CEO’sundan İddialı Kripto Para Açıklaması!
Cardano (ADA) CEO’sundan İddialı Kripto Para Açıklaması!
Kripto Balina Hareketlerine Dikkat! Balinalar Bu Altcoinde Hareketleniyor!
Kripto Balina Hareketlerine Dikkat! Balinalar Bu Altcoinde Hareketleniyor!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023