Son Dakika: 10 Yıllık Ethereum DAO İçin Müjde, Tarihi An! BTC 84.388 Dolara Çakıldı

Kripto paralar için başka bir berbat gün ve BTC 84.366 dolara kadar geriledi. Düşüş devam ediyor. ABD borsalarındaki düşüş henüz korkutucu seviyelere ulaşmadı ancak borsada düzeltmenin devam etme ihtimali bile BTC’nin çakılmasına neden oldu.

Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor?

BTC 81 bin doları hedefleyen sert bir düşüş başlattı ve 86 bin doların da kaybedilmesiyle günlük kayıp %5’i aştı. Altcoinlerde %7’yi aşan kayıplara neden olan bu BTC düşüşü önceki son dakika gelişmesinde detaylarını paylaştığımız gerekçelerle düşüyor. Fed isteneni vermedi, Microsoft düşüşe geçti ve borsadaki düzeltmenin hızlanacağına dair endişeler hacimli satışları beraberinde getirdi.

Son 1 saatte 421 milyon dolarlık long pozisyon tasfiye edildi. Son 24 saatteki likidasyon long pozisyonlar için 700 milyon dolara yaklaştı. 84.300 dolar seviyesi de kaybedilirse BTC 83.700 ve 80.800 dolara gerileyebilir. Son destek seviyesinin kaybı uzun süredir konuşulan 76 bin dolar dibine kapı aralayabilir.

TheDAO Güvenlik Fonu

2016 yılında bir hacker’ın o zamanlar mevcut olan tüm ETH’nin %4,5’ini ele geçirdiği DAO hack olayını eski yatırımcılar hatırlıyor. Hem kripto paralar hem Ethereum için dönüm noktasıydı. Hatta Ethereum Classic de o dönem hayatımıza girdi. Şimdiyse Ethereum tarihindeki en büyük güvenlik hatasına neden olan DAO güvenliği sağlamak için kullanılacak. DAO fiyaskosundan kalan bazı talep edilmemiş fonlar, Ethereum’un güvenliğini güçlendirmek için TheDAO Güvenlik Fonu adı verilen 220 milyon dolarlık bir bağış fonu oluşturmak için kullanılıyor. (Ancak, bazı fonlar talep edilebilmeleri için dokunulmadan kalacak.)

Griff Green şunları söyledi;

“2026 yılındayız ve bu fonların hiçbirine dokunmadık. Fonlar önemli ölçüde değer kazandı. Artık zamanı geldi. Ethereum’u daha güvenli ve emniyetli hale getirmek için bu fonları kullanma zamanı geldi. TheDAO Güvenlik Fonu … Ethereum alanındaki güvenlik araştırmacılarının eline çok para aktaracak ve Ethereum güvenliğini gerçekten rakipsiz hale getirecek. Ethereum’un heyecan verici yanı, hükümetlerden daha iyi bir şey inşa edebilmemizdi. Ve bu aracı, bu muhteşem blockchain teknolojisini, insanların kararlarını kolayca bildirmelerini ve toplumdaki karar alma sürecine istedikleri düzeyde katılmalarını sağlayan bir şey yapmak için kullanabilirdik.”