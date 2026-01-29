BITCOIN (BTC)Ethereum (ETH)

Son Dakika: 10 Yıllık Ethereum DAO İçin Müjde, Tarihi An! BTC 84.388 Dolara Çakıldı

Özet

  • Ethereum Vakfı ve Vitalik 200 milyon dolarlık güvenlik ve denetim fonuyla The Dao’yu geri getirecek.
  • Son 1 saatte 421 milyon dolarlık long pozisyon tasfiye edildi. Son 24 saatteki likidasyon long pozisyonlar için 700 milyon dolara yaklaştı.
  • 84.300 dolar seviyesi de kaybedilirse BTC 83.700 ve 80.800 dolara gerileyebilir. Son destek seviyesinin kaybı uzun süredir konuşulan 76 bin dolar dibine kapı aralayabilir.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kripto paralar için başka bir berbat gün ve BTC 84.366 dolara kadar geriledi. Düşüş devam ediyor. ABD borsalarındaki düşüş henüz korkutucu seviyelere ulaşmadı ancak borsada düzeltmenin devam etme ihtimali bile BTC’nin çakılmasına neden oldu.

İçindekiler
1 Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor?
2 TheDAO Güvenlik Fonu

Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor?

BTC 81 bin doları hedefleyen sert bir düşüş başlattı ve 86 bin doların da kaybedilmesiyle günlük kayıp %5’i aştı. Altcoinlerde %7’yi aşan kayıplara neden olan bu BTC düşüşü önceki son dakika gelişmesinde detaylarını paylaştığımız gerekçelerle düşüyor. Fed isteneni vermedi, Microsoft düşüşe geçti ve borsadaki düzeltmenin hızlanacağına dair endişeler hacimli satışları beraberinde getirdi.

Son 1 saatte 421 milyon dolarlık long pozisyon tasfiye edildi. Son 24 saatteki likidasyon long pozisyonlar için 700 milyon dolara yaklaştı. 84.300 dolar seviyesi de kaybedilirse BTC 83.700 ve 80.800 dolara gerileyebilir. Son destek seviyesinin kaybı uzun süredir konuşulan 76 bin dolar dibine kapı aralayabilir.

TheDAO Güvenlik Fonu

2016 yılında bir hacker’ın o zamanlar mevcut olan tüm ETH’nin %4,5’ini ele geçirdiği DAO hack olayını eski yatırımcılar hatırlıyor. Hem kripto paralar hem Ethereum için dönüm noktasıydı. Hatta Ethereum Classic de o dönem hayatımıza girdi. Şimdiyse Ethereum tarihindeki en büyük güvenlik hatasına neden olan DAO güvenliği sağlamak için kullanılacak. DAO fiyaskosundan kalan bazı talep edilmemiş fonlar, Ethereum’un güvenliğini güçlendirmek için TheDAO Güvenlik Fonu adı verilen 220 milyon dolarlık bir bağış fonu oluşturmak için kullanılıyor. (Ancak, bazı fonlar talep edilebilmeleri için dokunulmadan kalacak.)

Griff Green şunları söyledi;

“2026 yılındayız ve bu fonların hiçbirine dokunmadık. Fonlar önemli ölçüde değer kazandı. Artık zamanı geldi. Ethereum’u daha güvenli ve emniyetli hale getirmek için bu fonları kullanma zamanı geldi.

TheDAO Güvenlik Fonu … Ethereum alanındaki güvenlik araştırmacılarının eline çok para aktaracak ve Ethereum güvenliğini gerçekten rakipsiz hale getirecek.

Ethereum’un heyecan verici yanı, hükümetlerden daha iyi bir şey inşa edebilmemizdi. Ve bu aracı, bu muhteşem blockchain teknolojisini, insanların kararlarını kolayca bildirmelerini ve toplumdaki karar alma sürecine istedikleri düzeyde katılmalarını sağlayan bir şey yapmak için kullanabilirdik.”

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

2022 ve 2025 Kripto Para Kahini, Hangisi 2026’yı Doğru Tahmin Edecek?

Son Dakika: Faiz Kararından Sonra Trump’ın İlk Açıklamaları

Kripto Paralarda Şimdi Ne Olacak? Fed Sonrası Analistlerin Değerlendirmeleri

Altın ve Gümüş Rekor Üstüne Rekor Kırarken Bitcoin ve Kripto Paralar Sessiz: Neler Oluyor?

JPMorgan’dan Bitcoin ve Kripto Para Yatırımcılarını Şaşırtan Dolar Yorumu

İstatistiklere Göre Kriptoda Haftanın En Kazançlı 2 Günü

Son Dakika: Müjde Trilyon Dolarlık Fidelity Ethereum’da Kendi Altcoinini Çıkarıyor

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Finans Devi Kripto Para Platformuna 1,5 Milyar Dolar Değerlemeyle Yatırım Yaptı
Bir Sonraki Yazı 2022 ve 2025 Kripto Para Kahini, Hangisi 2026’yı Doğru Tahmin Edecek?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

2022 ve 2025 Kripto Para Kahini, Hangisi 2026’yı Doğru Tahmin Edecek?
Kripto Para
Finans Devi Kripto Para Platformuna 1,5 Milyar Dolar Değerlemeyle Yatırım Yaptı
Kripto Para
Son Dakika: Bitcoin Yine Neden Düşüyor? Kripto Paralarda 29 Ocak Düşüşü
Kripto Para
Solana (SOL) Avrupa’ya Açılıyor “Stake Gelirli ETP”
Solana (SOL)
Son Dakika: Robinhood 29 Ocak Altcoin Listeleme Duyurusu
Kripto-Yapay Zeka
Lost your password?