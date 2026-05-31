Bitcoin’da dört ay süren yatay hareketin ardından %20’lik sert dalgalanma bekleniyor

Kripto piyasasında yaklaşık dört aydır devam eden durgunluk, yerini kısa süre içinde güçlü bir fiyat hareketine bırakabilir. Bu olasılığa dikkat çeken CryptoQuant analisti Maartunn, Bitcoin’in mevcut dar bantta sıkışmış hareketinden ani ve hacimli bir şekilde çıkacağını öngördü. Analiste göre, yakın vadedeki oynaklık hareketinin büyüklüğü yüzde 10 ile yüzde 20 arasında olabilir.

Volatilitede tarihi düşüş

Bitcoin fiyatı, şubat 2026’dan bu yana tam 114 gündür oldukça dar bir aralıkta işlem görüyor. Bu dönemde volatilite göstergesi de 0,90 seviyesine kadar gerileyerek çok aylık yeni bir dip yaptı. Normalde daha hareketli olan kripto para piyasasının bu kadar sessiz kalması, sektör uzmanları tarafından bir süredir dikkat çekici bir durum olarak yorumlanıyordu.

Analistin vurguladığı gibi, tarihsel olarak böyle sert volatilite sıkışmaları genellikle ani ve yönü belirgin fiyat patlamalarına yol açıyor.

Maartunn, kısa vadede Bitcoin’in 10 ila 20 arasında bir değer değişimi yaşamasının kimseyi şaşırtmaması gerektiğini ifade etti.

Likit arzda daralma

Bu dönemde dikkat çeken temel etkenlerden biri de, özellikle büyük kripto para borsalarında işlem hacimlerinin dip seviyelere inmesi oldu. Buna ek olarak uzun vadeli yatırımcıların Bitcoin’lerini borsalardan çekip kendi cüzdanlarında tutması, piyasadaki likit arzı önemli ölçüde azalttı.

Mini sözlük: Non-custodial cüzdan, kullanıcıların özel anahtarlarının tamamen kendi kontrolünde olduğu, bir aracı kurum ya da platformun erişemediği kripto para cüzdanı türüdür. Bu sayede varlıklar kullanıcının tam mülkiyetinde kalır.

Borsalarda satılabilecek Bitcoin arzının sınırlanması, fiyata etki edecek yeni alımlar veya satışlar için çok daha az likidite bulunduğu anlamına geliyor. Analist, böyle bir ortamda fiyatların önemli bir dış etkiyle — örneğin FED’in ekonomik raporu veya kurumsal bir yatırım duyurusu gibi — çok daha hızlı dalgalanabileceğini belirtti.

Fiyat senaryoları netleşiyor

Maartunn, iki farklı senaryonun öne çıktığını belirtiyor. Eğer Bitcoin fiyatı 78.200 dolar üzerinde kalıcı olursa, kısa pozisyon açan yatırımcıların stop seviyeleri çalışacak ve fiyat bandı hızla 81.500 ile 88.000 dolar arasına taşınabilecek. Tersine, satışlar 72.000 dolar altına sarkarsa, yüksek kaldıraç kullanan yatırımcıların zorunlu tasfiyeleriyle 65.000 dolara, hatta 58.800 dolara kadar düşüş hızlanabilir.

Senaryo Kritik Seviye Hedef Aralık Yukarı kırılım 78.200 dolar üstü 81.500 – 88.000 dolar Aşağı kırılım 72.000 dolar altı 65.000 – 58.800 dolar

Bitcoin’de tespit edilen bu ani ve güçlü fiyat patlaması, yaz boyunca fiyat hareketlerinin yönünü belirleyecek ana unsur olarak gösteriliyor. Analiste göre, dört aydır süren dar bant hareketinin artık sonuna yaklaşılmış olabilir ve piyasanın büyük bir kırılmaya sahne olması bekleniyor.