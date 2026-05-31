Cardano (ADA)

Cardano topluluğu, 7.8 milyon ADA’lık Singapur Zirvesi bütçe oylamasında yüzde 66,67 eşiğini geçemedi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Cardano’da 7.8 milyon ADA’lık Singapur Zirvesi bütçe talebi, kritik eşiği geçemedi.
  • Çoğunluk desteği yüzde 66,67'ye ulaşmadı, fonlar serbest bırakılmadı.
  • Birçok büyük DRep çekimser ya da ret oyu kullandı, karar süreci $ADA topluluğunu ikiye böldü.
  • 📊 Cardano yönetiminde bu oylama, yeni sistemin dayanıklılığını test etti.
Cardano ekosisteminde uzun süredir gündemde olan Singapur Zirvesi bütçesi için yapılan oylama, istenen onaya ulaşamadan son buldu. 7.8 milyon ADA’lık (yaklaşık 2 milyon dolar) bütçe talebiyle ilgili topluluk tarafından gerçekleştirilen zincir üstü (on-chain) oylama, yüzde 66,67’lik destek gereksiniminin bir miktar altında kaldı ve teklifler için hazine fonlarının aktif edilmeyeceği açıklandı.

İçindekiler
1 Birleştirilmiş bütçe talebine topluluk tepkisi
2 Kararsız DRepler ve oylama dengesi
3 Yönetim modeli ve eş zamanlı oylamalar

Birleştirilmiş bütçe talebine topluluk tepkisi

Yenilenen tasarı, bütçede yüzde 22’lik bir daralma içerirken TOKEN2049 sponsorluğu tamamen kaldırıldı. Ödeme takvimi ve bağımsız denetimler de plana dahil edildi. Toplantının bütçesi, Cardano’nun hazine kasasından karşılanacaktı ve harcanmayan ADA’lar altı ay içinde hazineye geri dönecekti. Tüm sürecin akıllı kontrat üzerinden yönetilmesi için Sundae Labs ile çalışıldı.

Cardano kurucusu Charles Hoskinson ile Cardano Foundation CEO’su Frederik Gregaard, oylama bitmeden önce topluluğa çağrı yaparak, teklifin onaylanmasını desteklediklerini duyurdu. Hoskinson’ın Token2049 ile ortak etkinliğe dair önceki şüphelerinin aksine, bizzat Singapur’daki programlara katılacağı bildirildi.

Oylamanın tamamlanmaya yakın olduğu saatlerde Cardano’nun liderleri, süreci “topluluğun kendi kaderini belirlediği bir test” olarak değerlendirdi. Kurumun zirvenin gerçekleşmesinin, teklifin geçmesine bağlı olduğunu kamuoyuna aktardığı görüldü.

Bütçede yapılan revizyon, EMURGO CEO’su Phillip Pon tarafından da olumlu karşılandı. Ancak DRep temsilcilerinin oylama eğilimi homojen değildi. Yutazzz takma adlı topluluk üyesi, 29 Mayıs sabahı alınan anlık görüntüde desteğin yüzde 55 civarında olduğunu, sonucun kritik yüzde 67 sınırının altında seyrettiğini paylaştı.

Mini sözlük: DRep (Delegated Representative), Cardano ekosisteminde kullanıcıların tokenlerini emanet ederek, yönetim kararlarında topluluk adına oy kullanan temsilci sistemidir. Özellikle büyük ADA sahiplerinin karar süreçlerinde daha etkili olmasını sağlar.

Kararsız DRepler ve oylama dengesi

Cardanians (CRDN) isimli temsilci, elinde bulundurduğu 17,71 milyon ADA ile oylamaya katılmayarak (çekimser kalarak) önemli bir denge unsuru oldu. Gerekçe olarak, teklifin ilkine göre iyileştiğini fakat halen hazine fonuna fazla bağımlı kaldığını gösterdi.

Bütçenin toplam büyüklüğü 2,263 milyon dolar olarak hesaplanırken, gelir hedefi 450 bin dolar düzeyinde tutuldu. Cardano Foundation da iç kaynak desteğini 380 bin dolara yükselterek katkıda bulundu.

Oylamada yüksek ADA gücüne sahip Dave takma adlı başka bir DRep, 68,26 milyon ADA yetkisiyle bütçeye “hayır” oyu verdi. Kendisi X platformunda, önceliğin mali disiplinde ve farklı projelerde olması gerektiğini savundu. Bu miktardaki oy tek başına dahi sonucun yönünü etkin biçimde değiştirebilecek büyüklükteydi.

DRep / ToplulukOylama KararıOy Gücü (ADA)
Cardanians (CRDN)Çekimser17,71 milyon
Dave (@ItsDave_ADA)Hayır68,26 milyon
Yutazzz (Genel Görüş)Evet oyları %55–65 aralığındaBilinmiyor

Yönetim modeli ve eş zamanlı oylamalar

Singapur Zirvesi bütçesi için yapılan oylama, Cardano projesindeki Chang sonrası yönetim modelinin ilk büyük sınavlarından biri olarak öne çıktı. Benzer tarihte Van Rossem hard fork’a ilişkin bir diğer önemli yönetim oylaması da aynı DRep tabanlı altyapı ile yürütüldü.

Oylamanın tamamlandığı günün sonunda ekosistemi izleyen adatool.net’in yayınladığı veriye göre, TOKEN2049 sponsorluğunun iptali ayrı olarak onaylandı ve o esnada yönetim havuzunda toplam 143,3 milyon ADA kaldı.

Cardano Foundation ise daha önce bir kez daha yenilenmiş bir teklifin sunulmayacağını belirtmişti. O nedenle, Singapur Zirvesi’nin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği oylamanın kesin sonuçlarının duyurulmasına bağlı hale geldi.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

