Cardano’da Van Rossem hard fork’u için ana ağ oylaması 29 Mayıs 2026’da

Cardano ağında büyük bir dönüm noktası yaklaşırken, topluluk 29 Mayıs 2026’da yapılacak olan “Van Rossem” isimli V11 hard fork oylamasına hazırlanıyor. Bu kritik oylama, Cardano tarihinde şimdiye kadarki en önemli merkeziyetsiz yönetişim testlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Topluluk için tarihi oylama

Van Rossem hard fork’unun ana ağda hayata geçmesi için doğrudan topluluğun oyuna ihtiyaç duyuluyor. Bu yükseltme, Cardano blokzincirinin ölçeklenebilirliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla geliştirildi. 29 Mayıs’taki oylama yalnızca teknik bir değişiklik değil, aynı zamanda ağ yönetişiminin ne kadar işleyip işlemediğinin de göstergesi olacak.

Blokzincirdeki bu gibi protokol değişiklikleri, farklı aktörlerin katkısıyla ve bağımsız onaylarla ilerliyor. Hard Fork Çalışma Grubu ile birlikte ağda söz hakkı olan kullanıcılar ve geliştiriciler de yeni kodun imzalanmasında etkili oluyor. Bu yöntem, ağdaki hiç kimsenin tek başına değişiklik dayatamamasını sağlıyor. Ancak bu kadar katılımcı ve özerk bir süreç, eş zamanlı koordinasyon ile ilgili bazı sıkıntıları da beraberinde getiriyor.

Cardano’nun merkeziyetsiz yönetişimi, 29 Mayıs’ta yapılacak ana ağ oylaması ile en büyük sınavını verecek. Van Rossem hard fork’unun, özellikle Ogmios altyapısındaki eksiklikler nedeniyle tam anlamıyla onaylanıp onaylanamayacağı merak konusu.

Teknik süreçler ve yaşanan aksamalar

Mayıs ayının başlarında Van Rossem yükseltmesi, test ağlarında tüm aşamaları başarıyla geçti ve çekirdek stabilitesi kanıtlandı. Özellikle 8 Mayıs’ta PreProd testnetinde başlatılan yönetişim süreciyle kodun temel sağlamlığı onaylandı. Ancak Hard Fork Çalışma Grubu, ekosistemin önemli bir bileşeni olarak öne çıkan Ogmios altyapısındaki bazı açık sorunlar nedeniyle henüz nihai onayı vermedi.

Geliştirici ekipler ile topluluktaki teknik uzmanlar, Ogmios’taki bu aksaklıkları gidermek için iş birliği yaparak yazılımsal güncellemeler üzerinde yoğunlaştı. Teknik testlerden olumlu sonuçlar alınsa da, resmi onay ve son geçiş henüz gerçekleşmedi. Ağ üzerindeki çoğu kullanıcı, oylamanın başarılı olması durumunda kendi node’larının hazır hale gelmesini beklemek zorunda kalacak.

Mini sözlük: Ogmios, Cardano ekosisteminde verimli uygulama geliştirmeye olanak tanıyan bir proxy sunucusu olarak öne çıkıyor. Ogmios, Cardano node’ları ile farklı uygulamaların iletişimini kolaylaştırarak daha hızlı ve uyumlu işlemler yapılmasını sağlıyor.

Piyasa etkisi ve topluluk beklentisi

Mevcut piyasa koşullarında gerçekleşecek olan bu oylama, Cardano’nun yerel token’ı ADA açısından da ayrı bir anlam taşıyor. ADA fiyatı, şu anda önceki tarihi zirvesine göre yaklaşık yüzde 92 oranında daha düşük seviyelerde bulunuyor. Uzun süredir devam eden bu değer kaybı, özellikle uzun vadeli yatırımcılar arasında tedirginliğe sebep oluyor.

Topluluk içindeki bu yorgunluk, büyük değişikliğin yarattığı tartışmayı da körüklüyor. Bazı yatırımcılar, yönetişimde yaşanacak bir krizin ADA fiyatını kısa vadede olumsuz etkileyeceği görüşünde. Buna karşılık, merkeziyetsiz yönetimin başarıyla hayata geçmesi durumunda, uzun vadede Cardano’nun değer kazanabileceğini savunanlar da var.

Önümüzdeki haftalar, hem teknik altyapının sorunsuz çalışıp çalışmadığını hem de topluluk tabanlı yönetişimin etkinliğini gösteren önemli bir döneme işaret ediyor. Kripto para dünyası, Cardano’dan gelecek yeni adımları yakından takip ediyor.

Durum Cardano (ADA) Yükseltme Öncesi Yükseltme Sonrası Fiyat (tarihi zirveye göre) %92 düşük Mevcut fiyat Bilinmiyor Anahtar sorun Ogmios altyapısı Sorunlu Çözülürse oylama onayı