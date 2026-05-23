Cardano (ADA)

Cardano ana ağında 121 milyon işlem aşıldı hard fork sürecinde kritik adım

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Cardano ağında 121 milyon işlem barajı aşıldı.
  • Onaylanan yeni güncellemeler, topluluk desteğiyle ekosistemi ileri taşıyor.
  • 🔔 van Rossem hard fork’ta Node v11.0.1 yükseltmesi şart koşuldu.
  • 🟠 Kritik nokta: $ADA ağında teknik gelişmelerin test süreci devam ediyor.
COINTURK

Cardano kurucusu Charles Hoskinson, topluluğun son kararlarını değerlendiren bir paylaşım yaparak ekosistem içerisinde gelişmelerin hızlandığına dikkat çekti. Özellikle Input Output Group tarafından sunulan dört farklı hazine önerisinin topluluk tarafından onaylanması, sistemin geleceği açısından olumlu yorumlandı. Hoskinson, alınan yeni kararlar sonrası “devam edin” mesajını ileterek ekosistemdeki ilerlemelerin altını çizdi.

Kabul Edilen CIP'ler ve Yenilikler
van Rossem Hard Fork ve Ağda Son Durum
Cardano'da İşlem Rekoru

Kabul Edilen CIP’ler ve Yenilikler

Hafta içinde Input Output Group’un bir araştırma teklifine Japon temsilciler tarafından olumsuz oy verilmesinin ardından, Cardano ağı için geliştirilen pek çok yükseltmede ise topluluk onayı geldi. Özellikle CIP-159 Hesap Adresi Geliştirmesi, Çoklu Varlık Hazinesi ve Yerel Babel Ücretleri gibi yenilikler için yeterli destek sağlandı.

CIP-159 ile birlikte, ağda geliştirilen hesap adreslerinde Ethereum’a benzer yeni işlevler devreye alınacak. Bu değişiklik, mikro ücretlerin kullanılması ve yeni kullanım alanlarının önünü açacak. Çoklu varlık hazinesi için yapılan düzenleme ise, projelerin sabit fiyatlı dijital paralarla fonlanmasına imkan sunarak, finansal planlamada daha fazla esneklik sağlayacak. Yerel Babel Ücretleri sayesinde Cardano’ya köprü kurulması ve yerel para birimi üzerinden işlem yapılması kolaylaşacak.

Mini sözlük: DRep (Delegated Representative), Cardano ekosisteminde kullanıcıların oy hakkını bir temsilciye devretmesini sağlayan temsilci sistemi; önemli güncellemelerde karar alım sürecini hızlandırmak için kullanılır.

van Rossem Hard Fork ve Ağda Son Durum

Intersect tarafından yayımlanan güncel bilgi notuna göre, van Rossem isimli güncellemenin dağıtımında aşamalı ilerleme sürüyor. Ekipler, ana ağda büyük bir değişikliğe bağlı karışıklığın önüne geçmek ve sistemi kararlı tutmak adına entegrasyonları dikkatle yönetiyor.

Altyapı sağlayıcılarının başarılı geçiş yapabilmesi için, Node v11.0.1 sürümüne geçişin zorunlu olduğu vurgulandı. Bu kapsamda Cardano node operatörlerine kritik bir bilgilendirme iletildi.

Ağın önde gelen node operatörlerinden Samuel Leathers, veritabanı senkronizasyonunda tespit edilen ve çözüme kavuşturulan bir problemle ilgili bilgi paylaştı. Node v11.0.1 ile uyum sürmekle birlikte, hard fork aşamasına ilerlemeden önce ilave test ve bekleme süresi gerektiği ifade edildi. Ayrıca, Plutus Cost model parametresine dair güncelleme için ana ağda yönetişim hamlesinin 22 Mayıs’ta yapılması planlanıyor.

Cardano’da İşlem Rekoru

Cardano ana ağında toplam işlem sayısı 121 milyonun üzerine çıkarak yeni bir başarıya imza atıldı. Bu istatistik, ağdaki aktiflik ve benimsemenin arttığını gösteriyor.

Cardano ağı için planlanan çoklu iyileştirme ve teknik geliştirmelerin, topluluğun etkin katılımıyla hayata geçirilmesi öngörülüyor. Node v11.0.1 sürümüne geçiş, ağ istikrarı açısından zorunlu tutulurken, kritik güncellemeler kademeli şekilde uygulamaya alınıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

COINTURK
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
