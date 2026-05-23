BITCOIN (BTC)

Bitcoin 200 günlük ortalamadan döndü, dikkatler 70 bin dolara çevrildi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin 200 günlük ortalamadan reddedildi, gözler 70 bin dolara çevrildi.
  • 📉 Spot talep ve ETF alımları azalırken vadeli piyasadaki yükseliş ivmesi de kayboldu.
  • 📊 Coinbase Premium ve Bull Score endeksleri piyasada olumsuz sinyal veriyor, kritik destek seviyesi olarak 70 bin dolar öne çıkıyor.
  • ⚡ Analistler $BTC ’de 70 bin doların kırılması halinde yeni bir düzeltme olabileceğini belirtiyor.
Bitcoin’in son toparlanma hareketi, zincir üstü analiz firmalarının yakından incelediği bir sürece dönüştü. Nisan ayındaki dip seviyelerden sonra fiyat hızla yükselerek kısa süreliğine 82 bin doların üzerine çıktı. Ancak piyasadaki son dalgalanmanın kalıcı olmadığı ve yükselişin ağırlıklı olarak vadeli işlemler üzerinden gerçekleştiği görüşü öne çıktı.

İçindekiler
1 200 günlük ortalama kritik direnç oldu
2 Piyasa göstergeleri zayıflamaya işaret ediyor

200 günlük ortalama kritik direnç oldu

Bitcoin’in fiyatı 200 günlük hareketli ortalama olan yaklaşık 82.400 dolarda reddedildi. Bu teknik seviye, geçmişte de piyasa için önemli bir dönemeç olmuştu. CryptoQuant’ın paylaştığı verilere göre, Mart 2022’de de benzer bir tablo yaşanmış ve o dönemde görülen hızlı bir yükselişin ardından uzun soluklu bir düşüş hareketi başlamıştı.

Analistler, mevcut piyasa dinamiklerinin iki yıl önceki döneme yakın olduğunu savunuyor. O zamanlarda da 200 günlük ortalama güçlü bir direnç noktası olmuş ve bu seviyenin aşılamaması düzeltme sürecinin fitilini ateşlemişti. Şu andaki grafiklerde ise benzer bir düzende ilerleyen fiyat hareketleri dikkat çekiyor.

Son dönemde fiyatların 80 bin doların üzerine sıçramasında vadeli alım işlemleri öne çıktı. Ancak fiyat direnç noktasına yaklaşınca, yüksek kaldıraçlı pozisyonlar çözülmeye başladı. Bu durum, bazı yatırımcıların üst seviyelerde piyasadan çekilmesinin göstergesi olarak değerlendirildi.

Vadeli ve türev piyasalar üzerinden gelen bu hareketlilik zayıflayınca, yukarı yönlü ivme de kayboldu. Aynı zamanda spot piyasadaki alım iştahının da azaldığı gözlemlendi. Mayıs ayının başında net alıcı olarak öne çıkan ABD spot Bitcoin ETF’lerinin son günlerde satışa yönelmesi ise dikkat çekti.

ETF tarafındaki bu değişim, şimdiye kadar toparlanmayı destekleyen en önemli talep kanalının da zayıfladığını gösteriyor.

Piyasa göstergeleri zayıflamaya işaret ediyor

Son rallide spot talebin gücünü ölçen Coinbase Premium endeksi sürekli negatifte kaldı. Bu durum, ABD merkezli kurumsal ve bireysel yatırımcıların spot Bitcoin talebinin de düşük olduğuna işaret ediyor.

Geçmişte yaşanan sağlam boğa piyasalarında, Coinbase Premium endeksinin genellikle sürekli pozitif olduğu görülüyordu. Bu sefer premium değerinin düşük seyretmesi, rallinin sürdürülebilirliğine dair soru işaretlerini beraberinde getirdi.

CryptoQuant’ın takip ettiği Bull Score endeksi son günlerde 40 seviyesinden 20’ye geriledi. Bu düşüş, endeksin piyasada “aşırı olumsuz” koşullara işaret ettiği anlamına geliyor. Son olarak bu düzeyler Şubat-Mart 2026 dönemindeki sert düşüşte görülmüştü.

Şu anda birçok analist, Bitcoin’de 70 bin dolar seviyesini kritik destek noktası olarak takip ediyor. Bu fiyat, zincir üstü yatırımcıların maliyetini gösteren ve geçmiş ayı piyasalarında genellikle taban oluşturan “Gerçekleşen Fiyat” seviyesiyle örtüşüyor.

Mini sözlük: Coinbase Premium – ABD merkezli Coinbase borsasında Bitcoin’in işlem gördüğü fiyat ile küresel ortalama piyasa fiyatı arasındaki farkı gösteren bir gösterge. Pozitif olduğunda ABD yatırımcısının daha yüksek fiyattan alım yaptığını, negatifte ise talebin zayıf olduğunu gösterir.

GöstergeSon Dönem2022 Mart2026 Şubat-Mart
200 Günlük OrtalamaReddedildiReddedildi
Bull Score Endeksi2020
Coinbase PremiumNegatif
Kritik Destek Seviyesi70.000 $

Tüm bu göstergeler bir araya geldiğinde, kripto para piyasasında ihtiyatlı bir hava oluşmuş durumda. Spot talebin zayıflaması, vadeli işlemlerle gelen ivmenin kaybolması ve ETF kanadında satışların etkili olması, önümüzdeki haftalara dair risklerin arttığını düşündürüyor.

Bitcoin’de 70 bin doların destek olarak tutunup tutunamayacağı, piyasanın kısa vadeli yönünü belirleyecek önemli bir eşik olarak öne çıkıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
