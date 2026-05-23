Bitcoin 75 bin dolara yaklaşırken kritik destek testine hazırlanıyor

Bitcoin, kısa vadede önemli bir destek bölgesine sıkıştı ve hareketli bir fiyat aralığında işlem görüyor. Son grafikler, 75 bin dolar seviyesinde geniş bir likidite bölgesi oluştuğunu ve fiyatın bu bölgeyi test etmek üzere aşağı yönlü hareket edebileceğini gösteriyor. Analizlere göre, BTC’nin toparlanabilmesi için öncelikle 74.400 ile 74.900 dolar arasındaki destek aralığını koruması, ardından 78.100 dolar seviyesini aşması gerekiyor.

Kritik likidite bölgesi ve fiyat hareketleri

Bitcoin, haftanın ilk bölümünde 77 bin ile 78 bin dolar arasında dalgalandı. 1 aylık likidasyon haritası, fiyatın altındaki 75 bin dolar bandında ciddi bir likidite birikimi gösterdi. Sosyal medya platformu X’te SuperBro tarafından paylaşılan grafik, fiyatın önce 75 bin dolara gerileyebileceği ve bu seviyede bir likidite temizliği yaşayabileceğine işaret ediyor.

Grafikte yer alan yoğunluk, 75 bin dolarlık bölgenin dikkat çekici bir şekilde güçlendiğini ve mevcut fiyat seviyesinin altında kaldığını ortaya koyuyor. Bu tarz destek bölgeleri, kaldıraçlı pozisyonların artmasıyla birlikte, kısa vadede fiyatın çekilme ihtimalini artırabiliyor.

Bitcoin, Mayıs ortasında test ettiği 82 bin dolar seviyesinden hafifçe geri çekildi. Son düzeltme hareketi, BTC’nin altındaki likidite cebine yaklaşmasına neden oldu. Bu nedenle 75 bin dolar seviyesi kısa vadede takip edilmesi gereken ilk önemli destek noktası olarak öne çıkıyor.

Eğer Bitcoin bu alanda bir düşüş ve ardından toparlanma sergilerse, odak noktası daha yukarıda bulunan 82 bin ile 85 bin dolar bandındaki büyük likidite kümelerine kayacak. Ancak fiyatın bu alandaki tepkisi, kısa vadeli hareketin yönünü belirleyecek.

Mini sözlük: Likidite cebi, piyasadaki yoğun alış veya satış emirlerinin toplandığı fiyat aralığını ifade eder. Bu bölgeler, varlığın fiyatında anlık ve sert hareketlere neden olabilecek potansiyele sahiptir.

Analistler, Bitcoin’in 75 bin dolar seviyesindeki likiditenin öncelikle temizlenmesinin ardından, yukarı yönlü güçlü bir hareketin mümkün olabileceğini değerlendiriyor.

Ancak, fiyat 75 bin doların altına kalıcı şekilde inerse, kısa vadede yapı zayıflayabilir ve daha düşük destek bölgeleri tekrar gündeme gelebilir.

74.400 74.900 dolar bandı: İlk savunulacak alan

Bitcoin’in kısa vadeli destek bölgelerine dair bir başka analiz, MCO Global DE tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Buna göre, BTC son yükselişinde, önceki toparlanma alanının üzerinde tutunmayı başaramadı ve fiyat hızla 74.400 ile 74.900 dolar arasındaki kırmızı destek bandına yaklaştı.

Bu aralık, fiyatın yönünü kısa vadede belirleyebilecek ilk kritik seviye olarak izleniyor. Eğer BTC burada tutunabilirse, alıcılar kısa vadeli bir sıçrama fırsatı yakalayabilirler. Ancak toparlanmanın teyit edilebilmesi için, 78.100 dolar üzerine güçlü bir dönüş görmek gerekecek.

78.100 dolar seviyesi önem taşıyor çünkü mevcut düşüş eğiliminin geçersiz sayılabileceği ilk direnç noktası olarak öne çıkıyor. BTC buranın üzerine çıkabilirse, satış baskısının hafiflediğinin bir işareti olabilecek.

Öte yandan, fiyatın destek aralığını kaybetmesi durumunda grafik, BTC’de daha dip seviyelere gerileme riskinin yeniden yükseldiğine işaret ediyor. Böylece kısa vadeli görünüm üzerindeki baskı devam edebilir.

Bölge Önem Derecesi Sinyal 74.400-74.900 dolar Kritik destek Fiyat buraya tutunursa sıçrama ihtimali 75.000 dolar Likidite cebi Likidasyonların tetiklenebileceği alan 78.100 dolar Kısa vadeli direnç Yukarı kırılırsa toparlanma sinyali 82.000-85.000 dolar Orta vadeli direnç Daha büyük likidite kümesi

Kısa vadede izlenecek adımlar

Uzmanlara göre, mevcut grafik yapısı basit bir strateji öneriyor. Bitcoin’in önce 74.400 ile 74.900 dolar arasındaki desteği savunması gerekiyor. Ardından, yükselişin güçlenebilmesi için 78.100 doları aşması önemli bir gösterge olacak.

Bunun başarılması halinde piyasa, 82 bin ve üzeri seviyelerdeki hacimli dirençlerle karşılaşabilir. Ancak aşağı tarafta destek bölgesinin kaybedilmesi, kısa vadede daha derin bir düzeltme riskini beraberinde getirebilir.