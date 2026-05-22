Bitcoin’in Fund Flow Ratio göstergesi altıncı kez kritik eşiğe döndü

Bitcoin, son yıllarda önemli piyasa dönüşlerinin hemen öncesinde görülen bir metriğe tekrar ulaştı. CryptoQuant’ın sağladığı verilere göre, dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance üzerinden ölçülen Fund Flow Ratio, 0,010 ila 0,012 aralığına altıncı kez geriledi. Bu seviye, 2018’den bu yana Bitcoin fiyatında temel değişimlerin habercisi olarak dikkat çekiyor.

Fund Flow Ratio nedir ve neden önemli?

Fund Flow Ratio, Binance borsasına giren ve çıkan Bitcoin miktarının, Bitcoin ağındaki toplam transferlere oranlanmasıyla elde ediliyor. Oranın yükselmesi, piyasadaki hareketliliğin büyük kısmının borsada döndüğünü ve yatırımcıların işlem yapmaya başladığını gösteriyor. Düşük oranlar ise, borsada yapılan işlemlerin genel ağ hareketine göre azaldığını işaret ediyor.

CryptoQuant’ın verileri, bu bandın son altı yılda toplam altı kez görüldüğünü gösteriyor. 2019 başında, 2020 boğa piyasası öncesinde ve 2021 döngüsünün tepe seviyelerinde oran bu aralığa sıkışmıştı. Her bir temas, Bitcoin fiyatında önemli bir dönüm noktasıyla ilişkilendirildi.

Yıl Fund Flow Ratio Piyasa Etkisi 2019 0,010-0,012 Boğa piyasası başlangıcı 2020 0,010-0,012 Fiyat keskin yükseliş 2021 0,035 (zirve) Piyasa tepe noktası 2022 0,010-0,012 Düşüş dönemi başlangıcı 2024 0,010-0,012 Kritik karar evresi

Göstergenin işaret ettiği piyasa dinamikleri

Bu tür oranlarda sıkışma, borsa merkezli satış baskısının önemli ölçüde azaldığına işaret ediyor. Piyasa gözlemcilerine göre, satıcıların büyük bölümü piyasadan çekilmiş durumda ve kalan satış hacmi oldukça düşük seyrediyor.

CryptoQuant, bu tarz düşük oranların ya piyasa ilgisinin düştüğünü ya da satıcıların “tükenmiş” olabileceğini ortaya koyduğunu belirtiyor. Her iki durumda da, fiyatın yakın vadede yeni bir döneme girme olasılığı öne çıkıyor.

CryptoQuant tarafından yapılan açıklamada, “Oranın düşük seyretmesi kısa vadede spekülatif işlemlerin azaldığını gösteriyor. Ancak bu seviye geçmişte güçlü fiyat hareketlerinin öncüsü oldu,” vurgusu yapıldı.

Talebin zayıflaması ve ETF etkisi

Ancak, geçmiş döngülerle kıyaslandığında bu yılki tablo biraz daha karmaşık. Merkezileşmiş borsalardaki spot işlem hacmi Mart ayı itibariyle son iki yılın en düşük düzeyine indi. Yani hareketlilik sadece tek bir metrikte değil, genel anlamda piyasa hacminde de daralma var.

Öte yandan, kısa süre önce Bitcoin yatırım fonlarından 1,04 milyar dolarlık haftalık çıkış yaşandı. Bu gelişme, altı hafta üst üste gözlenen fon girişi sürecini tersine çevirerek, kurumsal iştahın azalmış olabileceğine dair sinyal verdi. Yani, fiyatı destekleyecek yeni bir talebin ortaya çıkması şu an için kesinleşmiş değil.

Piyasa için karar anı

CryptoQuant’ın son değerlendirmesine göre, Bitcoin’in piyasa dengesi kritik bir noktada bulunuyor. Artık soru; düşük oranların piyasadaki durgunluk anlamına mı geleceği, yoksa yeni bir toparlanma hareketine zemin mi hazırlayacağı.

Grafiklerde öne çıkan bu altıncı temas, Bitcoin’in bundan sonraki yönü konusunda piyasaya önemli bir sinyal göndermiş oldu. Geçmişte bu sinyalin ardından fiyatlarda anlamlı hareketler yaşanmıştı; ancak zamanlamanın net olmadığını belirtmekte yarar var. 2019’da benzer bir örnekte piyasa hareketi için aylarca beklemek gerekmişti.