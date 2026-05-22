BITCOIN (BTC)

Bitcoin’in Fund Flow Ratio göstergesi altıncı kez kritik eşiğe döndü

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin’in Fund Flow Ratio göstergesi altıncı kez kritik aralığa döndü.
  • 📉 $BTC ’de bu seviye geçmişte büyük fiyat hareketlerinin öncüsü oldu.
  • 📊 Bu kez talep zayıf ve yatırım fonlarından ciddi çıkış yaşandı.
  • ⚡ Ama asıl dikkat çeken, piyasada karar anının yaklaşması.
Bitcoin, son yıllarda önemli piyasa dönüşlerinin hemen öncesinde görülen bir metriğe tekrar ulaştı. CryptoQuant’ın sağladığı verilere göre, dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance üzerinden ölçülen Fund Flow Ratio, 0,010 ila 0,012 aralığına altıncı kez geriledi. Bu seviye, 2018’den bu yana Bitcoin fiyatında temel değişimlerin habercisi olarak dikkat çekiyor.

İçindekiler
1 Fund Flow Ratio nedir ve neden önemli?
2 Göstergenin işaret ettiği piyasa dinamikleri
3 Talebin zayıflaması ve ETF etkisi
4 Piyasa için karar anı

Fund Flow Ratio nedir ve neden önemli?

Fund Flow Ratio, Binance borsasına giren ve çıkan Bitcoin miktarının, Bitcoin ağındaki toplam transferlere oranlanmasıyla elde ediliyor. Oranın yükselmesi, piyasadaki hareketliliğin büyük kısmının borsada döndüğünü ve yatırımcıların işlem yapmaya başladığını gösteriyor. Düşük oranlar ise, borsada yapılan işlemlerin genel ağ hareketine göre azaldığını işaret ediyor.

Mini sözlük: Fund Flow Ratio, belirli bir borsaya giren ve çıkan kripto para miktarının, toplam ağ transferleri içindeki payını gösteren bir orandır. Piyasa hareketliliğini ve yatırımcı davranışlarını değerlendirmede önemli bir gösterge olarak kullanılır.

CryptoQuant’ın verileri, bu bandın son altı yılda toplam altı kez görüldüğünü gösteriyor. 2019 başında, 2020 boğa piyasası öncesinde ve 2021 döngüsünün tepe seviyelerinde oran bu aralığa sıkışmıştı. Her bir temas, Bitcoin fiyatında önemli bir dönüm noktasıyla ilişkilendirildi.

YılFund Flow RatioPiyasa Etkisi
20190,010-0,012Boğa piyasası başlangıcı
20200,010-0,012Fiyat keskin yükseliş
20210,035 (zirve)Piyasa tepe noktası
20220,010-0,012Düşüş dönemi başlangıcı
20240,010-0,012Kritik karar evresi

Göstergenin işaret ettiği piyasa dinamikleri

Bu tür oranlarda sıkışma, borsa merkezli satış baskısının önemli ölçüde azaldığına işaret ediyor. Piyasa gözlemcilerine göre, satıcıların büyük bölümü piyasadan çekilmiş durumda ve kalan satış hacmi oldukça düşük seyrediyor.

CryptoQuant, bu tarz düşük oranların ya piyasa ilgisinin düştüğünü ya da satıcıların “tükenmiş” olabileceğini ortaya koyduğunu belirtiyor. Her iki durumda da, fiyatın yakın vadede yeni bir döneme girme olasılığı öne çıkıyor.

CryptoQuant tarafından yapılan açıklamada, “Oranın düşük seyretmesi kısa vadede spekülatif işlemlerin azaldığını gösteriyor. Ancak bu seviye geçmişte güçlü fiyat hareketlerinin öncüsü oldu,” vurgusu yapıldı.

Talebin zayıflaması ve ETF etkisi

Ancak, geçmiş döngülerle kıyaslandığında bu yılki tablo biraz daha karmaşık. Merkezileşmiş borsalardaki spot işlem hacmi Mart ayı itibariyle son iki yılın en düşük düzeyine indi. Yani hareketlilik sadece tek bir metrikte değil, genel anlamda piyasa hacminde de daralma var.

Öte yandan, kısa süre önce Bitcoin yatırım fonlarından 1,04 milyar dolarlık haftalık çıkış yaşandı. Bu gelişme, altı hafta üst üste gözlenen fon girişi sürecini tersine çevirerek, kurumsal iştahın azalmış olabileceğine dair sinyal verdi. Yani, fiyatı destekleyecek yeni bir talebin ortaya çıkması şu an için kesinleşmiş değil.

Piyasa için karar anı

CryptoQuant’ın son değerlendirmesine göre, Bitcoin’in piyasa dengesi kritik bir noktada bulunuyor. Artık soru; düşük oranların piyasadaki durgunluk anlamına mı geleceği, yoksa yeni bir toparlanma hareketine zemin mi hazırlayacağı.

Grafiklerde öne çıkan bu altıncı temas, Bitcoin’in bundan sonraki yönü konusunda piyasaya önemli bir sinyal göndermiş oldu. Geçmişte bu sinyalin ardından fiyatlarda anlamlı hareketler yaşanmıştı; ancak zamanlamanın net olmadığını belirtmekte yarar var. 2019’da benzer bir örnekte piyasa hareketi için aylarca beklemek gerekmişti.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
