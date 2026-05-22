Bitcoin önemli 50 SMA seviyesinde tutunmaya çalışıyor

Bitcoin, 3 günlük grafikte 200 hareketli ortalamanın (SMA) altına düştükten sonra toparlanma bölgesini test ediyor. Şu anda 77.725 dolar seviyelerinde işlem gören Bitcoin, kısa vadeli 50 SMA üzerinde kalmaya çalışırken, uzun vadeli 200 SMA’nın oldukça altında seyrediyor; 200 SMA şu anda 92.915 dolarda bulunuyor.

Kritik 200 ve 50 SMA Seviyelerinde Kararsızlık

3 günlük grafikte Bitcoin’in yaşadığı bu teknik gelişme, daha önceki piyasa döngülerinde de belirleyici olmuştu. Özellikle 2018 ve 2022 yıllarında, BTC fiyatı 200 SMA’nın altına indikten sonra daha derin değer kayıpları yaşanmıştı. Son veriler, Bitcoin’in şu anda kısa vadeli trend desteğini yeniden kazanmaya çalıştığını gösteriyor.

Öte yandan, 50 SMA’nın geri kazanılması ise önceki yıllarda toparlanma başlangıcı için önemli bir sinyal olmuştu. 2019’da görülen dip sonrası ve 2023’teki toparlanma sürecinde de bu ortalamanın üzerinde kalınması, fiyatların yukarı yönlü hareket etmesini sağlamıştı.

Şu an piyasada Bitcoin, dokuz ardışık dip seviyesini yüksek kapatarak alıcıların son yükseliş sırasındaki savunmasını gösteriyor. Ancak pozitif bir sinyal alınabilmesi için fiyatın 50 SMA üzerinde tutunması gerekiyor. Eğer bu seviye korunursa, kısa vadeli toparlanma umudu devam edebilir; aksi halde fiyat tekrar son zamanlardaki düşük seviyelere inebilir.

78.600 Dolar Direnci Gözde, Yükseliş Kalıcı mı?

Piyasadaki ana direnç noktası olarak 78.600 dolar ön plana çıkıyor. Teknik analizlerde, bu seviyenin üzerinde bir kapanış gerçekleşirse, fiyat 82.750 dolara kadar hareket edebilir. Ancak şu an için yükseliş hareketi tam anlamıyla güçlü bir ivme göstermiyor, bu nedenle sporadik toparlanma süreçleri yaşanıyor.

Grafikte, Bitcoin’in 75.777 ile 76.549 dolar arasındaki Fibonacci desteğinden sıçradığı ve bu bölgenin son geri çekilmede kısa vadeli destek görevi gördüğü öne çıkıyor. Fiyat bu aralığın üzerinde tutunduğu sürece, alıcılar toparlanma beklentisini koruyabilir.

Mini sözlük: SMA (Simple Moving Average – Basit Hareketli Ortalama), belirli bir dönemdeki fiyatların aritmetik ortalamasını alan ve teknik analizde trendleri değerlendirmek için kullanılan göstergedir. 50 SMA kısa vadeli trendi, 200 SMA ise uzun vadeli fiyat hareketlerini temsil eder.

Eğer Bitcoin 78.600 doların üzerine çıkmayı başarırsa, sıradaki direnç noktaları 81.960 ve 82.750 dolar arasında olacak. Yükselişin daha da devam etmesi halinde, 86.582 ila 89.529 dolar arasındaki üst Fibonacci aralığı hedeflenebilir. Ancak görüş birliği, şu aşamada fiyat hareketinin tamamen impulsif, yani güçlü ve kesintisiz bir yükseliş dalgası olmadığı yönünde.

Seviye Fonksiyonu Değer 50 SMA (günlük) Kısa vadeli destek 76.635 dolar 200 SMA (günlük) Uzun vadeli direnç 92.915 dolar Kısa vadeli direnç Çıkış noktası 78.600 dolar Destek bölgesi Fibonacci aralığı 75.777–76.549 dolar

Diğer taraftan, fiyat 78.600 doları geçemediği takdirde, 74.917 dolara kadar geri çekilme ihtimali bulunuyor. Daha güçlü bir satış baskısı oluşursa, 71.284 ve 68.433 dolar seviyeleri öne çıkabilir.