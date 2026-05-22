ABD Kongresi Bitcoin rezervi için 1 milyon BTC’lik beş yıllık planı açıkladı

ABD’de milletvekilleri, ülkenin Bitcoin rezervini resmi bir stratejiye bağlamak amacıyla iki partinin de desteklediği yeni bir yasa teklifi sundu. Perşembe günü açıklanan bu tasarı, beş yıllık süre içinde yaklaşık 1 milyon Bitcoin satın alınmasını öngörüyor.

Yasa teklifi, 2026 yılı Amerikan Rezerv Modernizasyon Yasası (ARMA) adıyla duyuruldu. Bu düzenleme kapsamında ABD Hazine Bakanlığı bünyesinde stratejik bir Bitcoin rezervi ile federal düzeyde tutulacak diğer dijital varlıklardan oluşan bir stok kurulması planlanıyor. Tasarının ana sponsoru Kongre Üyesi Nick Begich, bu yapının kripto varlıkların yönetiminde daha merkezi ve uzun vadeli bir yaklaşıma öncülük edeceğini belirtti.

ARMA’nın hedefleri ve bütçe yaklaşımı

Patrick Witt, Dijital Varlıklar Konseyi’nde danışman olarak görev yapıyor. Witt, bu düzenlemeyi, daha önce gündeme gelen BITCOIN Act’in geliştirilmiş versiyonu olarak tanımladı. Beyaz Saray’ın, Bitcoin rezervinin yasal çerçevesiyle ilgili detaylı bir inceleme yürüttüğü kaydedildi. ABD’nin mevcut durumda 328.372 Bitcoin ile devletler arasında en fazla BTC’ye sahip ülke olduğu, fakat yıllar içinde bazı varlıkların mahkeme kararıyla satıldığı aktarıldı.

Kongre Üyesi Jared Golden, “ABD zaten dünyanın en büyük Bitcoin sahiplerinden biri. Ancak bu varlıkla ne yapılacağına dair daha önce federal düzeyde net bir politika ortaya konmadı.” dedi.

“ABD mertebesinde Bitcoin varlıklarının uzun vadeli korunması ve ulusal çıkarlar için stratejik şekilde yönetilmesi, bu yasanın en kritik adımlarından birini oluşturuyor,” dedi Jared Golden, tasarıya ilişkin açıklamasında.

ARMA kapsamında Bitcoin rezervlerinin en az 20 yıl boyunca elde tutulması zorunlu olacak. Yalnızca ülkenin ulusal borcunu azaltmaya yönelik satışlara izin verilecek. ABD’nin toplam ulusal borcunun 39 trilyon doları geçtiği ve bu bağlamda Bitcoin rezervinin ekonomik açıdan da önem arz ettiği vurgulandı.

Bu yasa tasarısı bütçe nötr olarak kurgulandı; yani Bitcoin alımları için vergi mükellefi fonlarının kullanılmaması hedeflendi. Beş yıllık süreçte toplam 1 milyon BTC edinimi amaçlanırken, bu miktarın alım şekli ve zamanlaması belirli piyasa stratejilerine bağlı olacak.

Temsilciler Meclisi üyesi Mike Carey, dijital varlıkların öneminin her geçen yıl arttığını, bu düzenlemenin ise uzun vadede ABD ekonomisini güçlendireceğini ve küresel rekabette ülkeyi önde tutabileceğini savundu.

Öte yandan Strive’ın CEO’su Matt Cole, ARMA’nın Washington’dan çıkabilecek en önemli kripto yasa düzenlemesi olabileceğini ifade etti. Strive, kripto temelli yatırımlar ve fon yönetimi alanında faaliyet gösteriyor.

Mini sözlük: ARMA (American Reserve Modernization Act), ABD’nin dijital varlıklar için merkezi bir rezerv ve dijital varlık stoğu oluşturmasını, devlet varlıklarını yasal çerçevede uzun vadeli yönetmesini öngören yasa tasarısıdır. STRIVE ise kripto varlık yönetimi ve yatırım ürünleri sunan ABD merkezli bir finans şirketidir.

Şeffaflık ve mülkiyet haklarına dair yeni maddeler

Yasa tasarısı, şeffaflık konusunda da çeşitli yenilikler getiriyor. Tasarının mimarı Nick Begich, Bitcoin rezervlerine ilişkin üç ayda bir rezerv kanıtı raporlarının ve bağımsız üçüncü taraf denetimlerinin kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

Ayrıca bireylerin Bitcoin ve diğer dijital varlıklarını kendi kontrolünde saklama hakkı federal düzeyde güvence altına alınacak. Yani hükümet, bireyin kripto varlık üzerindeki özel mülkiyetini veya kişisel saklama hakkını sınırlandıramayacak.

ARMA teklifinin gündeme gelmesiyle, dijital varlıklara ilişkin yasal çerçevenin netleşmesi ve ABD vatandaşlarının kripto ekosisteminde haklarının güvence altına alınması amaçlanıyor.