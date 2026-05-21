BITCOIN (BTC)

Bitcoin 77.300 dolar civarında dar bir aralıkta hareket etti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin 77.300 dolar civarında yatay seyretti ve yatırımcılar büyük bir fiyat hareketi beklemeye başladı.
  • Piyasa, 78.000 dolar ve 76.500–77.000 dolar aralığındaki likidite bölgelerine odaklandı, kırılma durumunda ani bir yön tayini ihtimali arttı.
  • Göstergeler kararsız sinyaller verse de, teknik seviyelerin aşılması kısa sürede güçlü bir hamle getirebilir.
  • ⚡️ Asıl kritik olan, önümüzdeki günlerde $BTC ’deki dar bant hareketinin yukarı ya da aşağı yönlü kırılması olacak.
Bitcoin, son günlerde 77.300 dolar bandı etrafında dar bir fiyat aralığında işlem görüyor. Piyasa katılımcıları ise özellikle 78.000 dolar ve 76.500 ile 77.000 dolar arasındaki likidite kümelerine dikkat kesilmiş durumda.

Likidite Bölgeleri Satıcı ve Alıcıları Bekletiyor

Günlük grafikte Bitcoin fiyatı, 77.297 dolar civarındaki seviyede tutunmaya çalışıyor. 78.000 dolardaki direnç hattı ile 76.500–77.000 dolar arasındaki destek bölgesi öne çıkıyor. Analistler, bu iki fiyat bölgesinin yatırımcılar açısından potansiyel kırılma noktaları olabileceğini belirtiyor.

Analistler, “Fiyatın hemen çevresinde önemli likidite kümelenmeleri var. Kısa vadede özellikle 78.000 dolar ile 76.500–77.000 dolar civarındaki hareketler izlenmeli,” dedi. Fiyat son birkaç gündür oldukça sıkışık bir aralıkta seyrettiği için, yakın dönemde yüzde 5’in üzerinde daha büyük bir dalgalanma bekleniyor.

Beklentilere göre, Bitcoin’in 78.000 dolar seviyesinin üzerine çıkması halinde bir sonraki direnç olarak 79.149 dolarlık bölge test edilebilir. Bu seviye, Fibonacci düzeltmesinde 0,786 noktası ile de örtüşüyor. Günlük kapanışın bu seviyenin üstünde gerçekleşmesi durumunda yeni bir toparlanma ve ana hedef olarak 88.583 dolar gündeme gelebilir.

Öte yandan, fiyatın 76.500–77.000 dolar aralığının altına sarkması ise 70.000 dolar civarındaki geniş destek alanına yeniden odaklanılmasına neden olabilir.

Piyasa Göstergelerinde Kararsızlık

Teknik göstergeler tarafında karışık sinyaller öne çıkıyor. MACD günlük zaman diliminde negatif tarafta kalmaya devam etti. MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında bulunurken, histogram da hala negatif değerlerde.

Bu tablo, satış baskısının henüz tamamen hafiflemediğine işaret ediyor. Ancak MACD’nin önceki düşüş dönemlerine göre daha az aşırı bir görüntüde olduğu ifade ediliyor. Olumlu bir MACD kesişimi görüldüğünde, piyasa için ilk toparlanma sinyali oluşabilir. Yine de güvenilir bir iyileşme için Bitcoin’in önce 79.149 dolar seviyesini geri alması gerekecek.

Göreli Güç Endeksi (RSI) ise 46,70 seviyesinde. RSI’nın ortalaması 54,60 civarında bulunuyor ve bu değerler momentuma dair net bir güç oluşmadığını gösteriyor. RSI’nın 50 seviyesinin üzerine çıkması, özellikle kısa vadede canlanan bir toparlanmanın habercisi olabilir.

Bitcoin, günlük RSI değerinde aşırı satım bölgesinden uzak kaldığı için yatay hareketler bir süre daha sürebilir; piyasa yeni bir yön oluşturmadan önce zaman kazanıyor.

Bitcoin’in Son Dönem Fiyat Hareketleri

Bitcoin yılın başlarında 120.000–123.000 dolar seviyelerini test etmiş olsa da, bu bölgelerden sonra güç kaybı yaşadı. Sonrasında 101.835, 95.209 ve 88.583 dolar gibi güçlü destek noktalarının altına sarktı. 88.583 doların altındaki hareket, satıcıları piyasada daha etkin bir konuma getirdi. Şimdi ise bu seviyeler, Bitcoin için yeniden geçilmesi gereken direnç bölgeleri olarak öne çıkıyor.

Yatırımcıların odaklandığı ana destek ve direnç seviyeleri şu şekilde:

BölgeFiyat Seviyesi (USD)Durum
Destek76.500–77.000Ana kısa vadeli destek
Direnç78.000Kısa vadeli direnç
Direnç79.149Fibonacci direnç
Destek70.000Kritik geniş destek
Direnç88.583Uzun vadede ana hedef

CryptoAppsy ekranlarına yansıyan güncel verilere göre, 21 Mayıs itibarıyla Bitcoin 77.300 dolardan işlem görüyor. Piyasa katılımcıları ise kısa süre içinde yüzde 5’e varan bir fiyat hareketi bekliyor, volatilitenin ise dar bantta sıkışmanın ardından artması olası.

Mini sözlük: MACD (Moving Average Convergence Divergence), piyasalarda trend değişimlerini ve fiyat hareketinin momentumunu analiz etmek için kullanılan bir teknik gösterge türüdür. Yatırımcılar tarafından, hem kısa vadeli hem de uzun vadeli eğilimleri belirlemede önemli rol oynar.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
