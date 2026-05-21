Cardano’nun DeFi’de Bitcoin köprüsüyle atağı: $ADA 0,25 dolarda, TVL %80 düştü

Cardano kurucusu Charles Hoskinson, Starknet’in yeni duyurduğu strkBTC Bitcoin köprüsünün ardından yaptığı açıklamada, “merkeziyetsiz ve özel Bitcoin köprülerinin” kripto ekosisteminde henüz tam olarak değerlendirilemeyen en büyük alanlardan biri olduğunu vurguladı. Hoskinson, bu alanda bir yarış olduğunu ve Cardano’nun öne çıkabileceğini belirtti.

Köprü teknolojisinde stratejik adımlar

Cardano’nun kendi ekosistemi üzerinde yapılan analize göre, Cardano’nun dışarıdan gelen sermayeye, özellikle Bitcoin likiditesine ciddi biçimde ihtiyacı olduğu görülüyor. DefiLlama’nın zincir üstü verileri, bu ihtiyacı rakamlarla ortaya koyuyor. ADA, şu anda 0,25 dolar seviyesinden işlem görüyor ve Cardano’nun toplam piyasa değeri 9,14 milyar dolara ulaşmış durumda.

Buna karşın, Cardano üzerindeki merkeziyetsiz finans (DeFi) uygulamalarında kilitli toplam değer (TVL) yalnızca 127,81 milyon dolar. Bu rakam, 2024 sonundaki zirveye göre yaklaşık yüzde 80’lik bir düşüşe işaret ediyor. Ağın günlük gelirleri ise sadece 477 dolar seviyesinde kalıyor.

Cardano’nun mevcut görünümünü değerlendiren uzmanlar, “ADA’nın piyasa değeri ile ağın kullanım seviyeleri arasındaki makas dikkat çekici ölçüde açıldı,” dedi.

CryptoAppsy’nin piyasa ekranlarına yansıyan verilere göre ADA’nın fiyatı 0,25 dolarda bulunuyor ve bu rakamlar Cardano’nun değerlemesi ile ağ kullanımının örtüşmediğini açıkça gösteriyor.

Starknet’e karşı Midnight kozuyla yarış

Starknet, üç fazdan oluşan strkBTC köprüsünü yeni yeni devreye alırken, Cardano ise bu yarışta elini güçlendirmek için Mart ayında Midnight adlı özel blockchain ağını başlattı. Midnight, Bitcoin’in kullandığı UTXO (unspent transaction output) mimarisiyle çalışıyor ve bu sayede ZK (Zero-Knowledge) protokolleri aracılığıyla Bitcoin likiditesinin Cardano ekosistemine aktarılmasını mümkün kılıyor.

Mini sözlük: UTXO (Unspent Transaction Output), blokzincirlerde harcanmamış işlem çıktıları anlamına gelir ve özellikle Bitcoin ve benzeri ağlarda her transferin kaydını tutarak, cüzdan bakiyelerini doğrulamak için kullanılır. ZK (Zero-Knowledge) protokolleri ise, bilgiyi tamamen açıklamadan doğrulama yapmaya yarayan kriptografik yöntemlerdir.

Hoskinson’ın “Bu yarışı kazanabiliriz” mesajı, Cardano’nun kullanılmayan akıllı kontrat altyapısını Bitcoin ile doldurma ve mevcut büyük değerini koruma planının bir uzantısı şeklinde öne çıkıyor.

İç piyasada artan baskı ve iddialar

Cardano sadece teknik geliştirmelerle değil, aynı zamanda iç piyasadaki tartışmalarla da gündemde. Özellikle Japon kripto topluluğu özelinde ortaya atılan bazı iddialar nedeniyle, Hoskinson son haftalarda yoğun baskı altında kaldı. Geçmiş ICO sürecinde Japon topluluğunun telefon dolandırıcıları tarafından kurulduğuna dair söylentiler tekrar gündeme gelince, Hoskinson bu iddialara resmi ön satış denetim sonuçlarını öne sürerek sert biçimde karşı çıktı.

Hoskinson’ın iddia edilen dolandırıcılıkla ilgili açıklamasında, “Japon topluluğu hakkındaki bu suçlamalar tamamen temelsiz,” şeklinde savunmalar ön plana çıktı.

Bu tartışmaların yoğunluğu, hem Cardano hem de Hoskinson için önümüzdeki dönemde baskının yüksek seyredeceğini ve sektör genelinde de hassas bir sürecin yaşandığını gösteriyor.

Parametre Cardano Starknet BTC köprüsü Planlanıyor (Midnight ile) Başladı (strkBTC 3 fazda) TVL 127,81 milyon dolar Veri yok Günlük gelir 477 dolar Veri yok ADA fiyatı 0,25 dolar Yok