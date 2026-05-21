Bitcoin’in talebinde dört ayın en düşük seviyesi görüldü fiyat 80 bin doların altında kaldı

Son günlerde Bitcoin’de gözlenen talep azalışı kripto piyasasının ana gündemi haline geldi. Fiyatın 80 bin doların üzerine çıkamaması sonrası hem spot piyasada hem de borsa yatırım fonlarında (ETF) satışların öne çıkması dikkat çekiyor. Analistler bu gelişmelerin Bitcoin’de uzun sürebilecek bir yatay seyir ya da daha derin bir düzeltmenin önünü açabileceği görüşünde.

Piyasa talebi zayıfladı

Bitcoin’in arz talep dengesini ölçen göstergeler, talebin dört ayın en düşük seviyesine indiğini gösteriyor. Capriole Investments’ın yayımladığı “Bitcoin Apparent Demand” (Görünür Talep) metriğine göre, bu hafta itibarıyla talep seviyesi -3.138 BTC olarak ölçüldü. Bu, ocak ayı ortasından beri en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Özellikle makroekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin yatırımcıları daha temkinli davranmaya yönelttiği belirtiliyor.

“Bitcoin’in genel talebi net küçülmeye dönmüş durumda.” CryptoQuant tarafından yayımlanan haftalık değerlendirmede bu ifadeye yer verildi. Ayrıca “Spot piyasada son haftalarda aktivite zayıfladı, tüm borsalardaki kümülatif hacim de son geri çekilme sırasında negatif kaldı,” denildi.

Spot piyasadaki bu zayıflamaya ABD merkezli spot ETF’lerin de eklenmesiyle, piyasadaki satış baskısı arttı. Son otuz günde ETF’lerdeki net hareketler yılın başından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Fiyat belirleyici seviyeler ve teknik görünüm

Bitcoin fiyatı, geçtiğimiz haftalarda 60 bin dolardan başlayan %38’lik bir yükselişle 82.800 dolara kadar tırmandı. Ancak 80 bin dolar düzeyinin üzeri sürdürülemezken, fiyat yeniden 78.300 dolarda bulunan “piyasa ortalaması” (true market mean) seviyesine yakın seyretmeye başladı.

Mini sözlük: Piyasa ortalaması, aktif olarak işlem gören Bitcoin’lerin ortalama elde edilme maliyetine dayalı bir fiyat modeli olarak kullanılıyor. Genellikle ayı ve boğa piyasaları arasında referans alınan bu seviye, fiyatın uzun vadeli görünümünde önemli bir eşik olarak kabul ediliyor.

Onchain veri sağlayıcısı Glassnode, piyasa ortalaması seviyesinin geri kazanılmasının yükseliş için gerekli ama tek başına yeterli olmadığını vurguladı. Kurumun tespitlerine göre 2021 yılında da fiyat bu eşik civarında altı aydan fazla yatay hareket etmiş, ardından %174’lük bir çıkışla önceki zirvesini görmüştü.

Buna karşılık, teknik göstergelerde ve piyasa dinamiklerinde zayıflama devam ediyor. Momentumun azalması, bireysel yatırımcı ilgisinin sınırlı kalması ve vadeli işlemlerde agresif satışların görülmesi, önümüzdeki haftalarda Bitcoin’in 65 bin dolara kadar gerileyebileceği öngörülerini beraberinde getiriyor.

Spot talep ve ETF’lerde negatif seyir

Glassnode’a göre, spot talepteki zayıflama fiyat üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor. Tüm borsalardaki hacmin negatifte kalmasıyla, ETF’lerin de satış tarafında ağırlık kazanması Bitcoin’de kısa vadeli riskleri arttırıyor. Son üç ayın en düşük ETF pozisyon değişimi de bu eğilimi destekliyor.

CryptoQuant, “Spot talebin ve ETF akışlarının aynı anda zayıflaması, tarihsel olarak fiyatın istikrarlı kaldığı değil, daha fazla düşüş eğilimi yaşandığı dönemleri işaret ediyor.” ifadelerine raporunda yer verdi.

Bu gelişmeler ışığında, fiyat hareketinin kısa vadede belirleyici olacağı başlıca seviye ise 78 bin dolar ve üstü olarak öne çıkıyor. Analistler, 78 bin dolar bandı yukarı yönlü kırılmadıkça düşüş ihtimalinin masada kalmaya devam ettiğini belirtiyor.

Gösterge Kısa Vadeli Durum Son 4 Ayın Değişimi Spot Talep Zayıf -3.138 BTC (en düşük) Spot ETF Akışı Negatif Yılın en düşük seviyesi Piyasa Ortalaması 78.300 dolar Yukarıdan aşağıya test edildi

Sonuç olarak, Bitcoin’de hem talep hem de teknik göstergeler baskı altında kalmayı sürdürüyor. Kısa vadede kritik desteklerin yakından takip edilmesi gerektiği vurgulanıyor.