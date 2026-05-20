Bitcoin’de $76.000 sınırında kritik test yaklaşırken altcoinlerde kararsız seyir hakim

Kripto para piyasasında bu hafta volatilite yeniden artarken, Bitcoin’in (BTC) $76.000 seviyesinin altına inişi, yatırımcıların dikkatini bu kritik eşikte toplamış durumda. Bitcoin son günlerde $77.500 seviyesinin üzerine çıksa da, piyasa direnç noktalarının hemen öncesinde dalgalanma yaşamaya devam ediyor. Analistlere göre, $76.000’in altındaki bir kapanış BTC için daha derin bir düzeltmenin sinyali olabilir.

Bitcoin’de öne çıkan seviyeler ve yatırımcı tavrı

Fireside Investors tarafından paylaşılan verilere göre, bu hafta spot Bitcoin ETF’lerinden toplam 979,7 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti. Bu veri, yatırımcıların kısa vadede daha temkinli bir yaklaşım benimsediğini gösteriyor. Analist Ardi, X platformundaki paylaşımında, $74.000 – $75.000 bandının mevcut ayı piyasası için çok önemli bir sınav olacağını vurguladı. Bu aralık önceki dönemde güçlü direnç gösterirken, 2025 yılında destek alanı haline geldi. Eğer bu bandın altına inilirse, piyasanın ayı piyasasının dip seviyelerinin yeniden gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

“Bitcoin’in $74.000 ila $75.000 bölgesini yeniden test etmesi, ayı piyasasının gidişatı için en önemli sınav olarak görülüyor. Bu destek kırılırsa, fiyat yeni bir düşüş dalgasına başlayabilir.”

Bazı analizlerde $70.700 seviyesinin de yakından izlenmesi gerektiği belirtiliyor. CryptoQuant analisti Sunny Mom’un değerlendirmesine göre, Bitcoin bu destek üzerinde tutunabilirse, bir süre $70.000-$82.000 aralığında yatay hareket edebilir. Analistlere göre, $78.500–$82.000 bandı güçlü bir direnç oluşturmaya devam ediyor. Yükseliş senaryosunda ise $84.000’in aşılması, yeni bir rallinin yolunu açabilir.

Mini sözlük: Spot Bitcoin ETF, yatırımcıların kripto borsadan doğrudan alım yapmadan, geleneksel borsa üzerinden Bitcoin fiyatına yatırım yapabilmesini sağlayan menkul kıymet ürünüdür. Yatırımların buralardan çıkışı, kurumsal yatırımcıların risk algısını yansıtır.

Altcoin tarafında görünüm ve önemli seviyeler

Bitcoin’in bu kritik bölgede seyrini sürdürmesiyle birlikte, ana altcoinlerin de yön bulmakta zorlandığı gözleniyor. HYPE ve Zcash (ZEC) yukarı yönlü hamlelerle öne çıkarken, Ethereum (ETH), BNB ve Cardano (ADA) gibi büyük projelerde belirsizlik hakim. Ethereum, geçtiğimiz hafta yükselen kanal desteğini kaybetse de, satıcıların bu zayıflığı tam anlamıyla fırsata çevirememesi boğa yatırımcılarına umut veriyor. Yine de $1.916’ye olası bir hareketin riskler arasında olduğu belirtiliyor. ETH’de yukarıda $2.465 ilk hedef seviyelerden biri olarak öne çıkıyor.

BNB ise $629’daki 50 günlük hareketli ortalamada destek bulmaya çalışıyor. Eğer fiyat $648 üzerindeki 20 günlük ortalamanın üstünde kapanırsa, $687 direncine bir hareket bekleniyor. Aksi durumda $570–$687 bandında yatay bir seyir devam edebilir. Cardano da $0,25’deki desteğine tutunmayı sürdürüyor, ancak yukarıda $0,26 ve ardından $0,29 seviyeleri önemli dirençler arasında gösteriliyor.

XRP, Solana ve diğerlerinde öne çıkan gelişmeler

XRP’de fiyat, haftaya $1,39’daki hareketli ortalamanın altında başlanmasına karşın, boğaların $1,27 desteğini korumayı başardığı görülüyor. Satıcıların etkinliği devam ederse $1,11’e kadar bir geri çekilme yaşanabilir, fakat alıcılar yeterli gücü toplarsa önce $1,61, ardından $2 ve $2,40 seviyeleri gündeme gelebilir.

Solana (SOL) ise $82,65 desteğinin üzerinde tutundu ancak güçlü bir yukarı sıçrama yaşanmadı. $87,93’teki 20 günlük hareketli ortalamadan alınan tepkiyi boğalar yeni bir yukarı hareket için değerlendirmek istiyor. Aksi takdirde $76’ye çekilme riskine dikkat çekiliyor.

Dogecoin (DOGE) $0,09-$0,12 bandında sıkışmış durumda. Alıcılar, $0,10’daki 50 günlük hareketli ortalamadan destek alıp, $0,11’deki 20 günlük ortalamaya ulaşmaya çalışıyor. Kısa vadede aşağıda $0,09, yukarıda ise $0,14 ve $0,16 seviyeleri önemli olarak izleniyor.

Trend güçlenen ve zayıflayanlar: HYPE ve ZEC önde

Son günlerin öne çıkanlarından Hyperliquid (HYPE), $45,77 üzerindeki kapanışla yükselişe ivme kattı. $51,43’te dirençle karşılaşsa da, aşılması halinde $59,41’e, oradan da yeni zirvelere ulaşması mümkün. Zcash (ZEC) ise, $519’daki 20 günlük ortalamadan gelen tepkiyle yükseldi ve $643 seviyesi bir sonraki hedef olarak ön plana çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde $750 test edilebilir.

Bitcoin Cash (BCH) ise $419’da bulunan desteğini kaybettikten sonra düşüşe hız kazandı. $375’in altına yaşanan gerilemenin ardından, satıcıların etkisini sürdürmesi halinde $348 ve hatta $300 seviyeleri riskleri oluşturuyor. Alıcıların yeniden güç kazanması için fiyatı $421’in üzerine taşıyıp orada tutundurması gerekiyor.