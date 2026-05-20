Bitcoin arzının %9,6’sı kuantum bilgisayar tehdidine açık durumda

Kripto veri analiz platformu Glassnode tarafından paylaşılan son bulgular, toplam Bitcoin arzının yaklaşık %9,6’sının, kuantum bilgi işlem alanındaki ilerlemeler nedeniyle “yapısal olarak güvensiz” sayılabileceğini ortaya koyuyor. Özellikle bu Bitcoin’lerin kullandığı harcama türlerinde, cüzdan adresi gizliliği sağlanmış olsa bile, teknik gereksinimler nedeniyle kamu anahtarının ortaya açık bir şekilde çıktığı belirtiliyor.

Kritik Bitcoin’ler ve riskli adres türleri

Glassnode’un verilerine göre, risk altındaki bu grup toplamda yaklaşık 1,92 milyon Bitcoin’i kapsıyor. Bunlar özellikle ilk yıllara ait, Satoshi Nakamoto’nun kullandığı Pay-to-Public-Key (P2PK) çıktıları, eski tip Pay-to-Multisig (P2MS) adresleri ve daha yeni Pay-to-Taproot (P2TR) yapılarını içeriyor. Bu tür adreslerin tamamında, işlemin tamamlanması sırasında anahtar veya ona denk gelen bilgiler doğrudan zincire yazılıyor.

Yaklaşık 1,1 milyon Bitcoin ile en büyük payı Satoshi Nakamoto’ya ait olduğu düşünülen cüzdanlar oluşturuyor. Buna ek olarak 620.000 civarında erken dönem Bitcoin ve 200.000 kadar Taproot adresine gönderilen coin’ler de bu arz içinde bulunuyor.

“Analizlerimiz, Bitcoin’in kuantum bilgi işlem saldırılarına karşı dayanıklı olması için BIP-360’da önerilen Pay-to-Merkle-Root (P2MR) gibi yeni ödeme yapılarına geçişin önemli olduğunu gösteriyor. P2MR, Taproot’daki savunmasız anahtar yolunu ortadan kaldırmayı amaçlıyor, ancak kendi başına kuantuma dayanıklı dijital imza sağlamıyor.”

Glassnode, bu seviyedeki yapısal açığın, cüzdan altyapısı, adres standartları ve kullanıcı davranışında yapılacak gelişmelerle azaltılabileceğine dikkat çekiyor.

Mini sözlük: Pay-to-Public-Key (P2PK), Pay-to-Multisig (P2MS), Pay-to-Taproot (P2TR) ve Pay-to-Merkle-Root (P2MR) Bitcoin blok zincirinde farklı işlem ve adres türlerini ifade eder. P2PK, işlemlerde doğrudan kamu anahtarını gösterirken, P2MS çoklu imza gerektiren işlemleri destekler; P2TR ise gizlilik ve esneklik sağlayan Taproot harcama standartıdır. P2MR ise potansiyel olarak kuantuma dayanıklı işlemler için önerilen, henüz aktif olmayan bir konsepttir.

Kuantum riskine karşı güvenli ve riskli Bitcoin dağılımı

Glassnode’un analizine göre, 13,99 milyon Bitcoin yani toplam arzın %69,8’i şu anda kuantum tehdidine karşı sağlam durumda. Mart ayında Ark Invest tarafından yapılan bir değerlendirmede ise bu oranın %65 olduğu aktarılmıştı. Yapılan güncellemeler, Bitcoin sahiplerinin büyük bölümünün “güvenli” adres türlerinde tuttuğunu gösteriyor.

Buna karşın 4,12 milyon Bitcoin, yani %20,6’lık kısım “operasyonel açıdan güvensiz” olarak sınıflandırılıyor. Bu, anahtar veya adres yönetimindeki uygulama hataları ve standart dışı kullanım nedeniyle ortaya çıkan bir risk. Özellikle büyük şirket ve kurumsal cüzdanlardaki coin’lerin önemli kısmı bu kapsama giriyor.

Kurumların ve borsaların durumuna dair veriler

Verilere göre Franklin Templeton, WisdomTree ve Robinhood’un elindeki Bitcoin’in tamamı riskli adreslerde tutuluyor. Dijital bankacılık hizmeti sunan Revolut’un Bitcoin’lerinin %99’u, Grayscale’in %52’si, Fidelity’nin ise yalnızca %2’si aynı risk grubunda yer alıyor.

Kurum/Borsa Riskli BTC Oranı Franklin Templeton %100 WisdomTree %100 Robinhood %100 Revolut %99 Grayscale %52 Fidelity %2

Kripto para borsalarına bakıldığında ise Coinbase üzerindeki Bitcoin’lerin sadece %5’i risk altında bulunuyor. Binance cüzdanlarında bu oran %85’e kadar yükselirken, Bitfinex’in elindeki Bitcoin’lerin neredeyse tamamı riskli olarak tespit edildi.

Sektörün olası önlemleri ve gelecek senaryoları

Uzmanlar, adres tekrar kullanımının minimuma indirilmesi, adreslerin daha güvenli standartlara taşınması ve gelecekte beklenen kuantum dönemi için güçlü geçiş planları yapılmasını öneriyor. Bu yöntemlerin uygulanması halinde, uzun vadede Bitcoin’in kuantum bilgisayarların yaratabileceği dijital tehditlerden önemli ölçüde korunabileceği değerlendiriliyor.

Glassnode, ortaya çıkan risklerin büyük kısmının, Bitcoin’in temel şifreleme algoritmasında devrimsel bir kırılma yaşanmadıkça teorik düzeyde kalacağını belirtiyor. Ark Invest’in araştırmasına göre, Bitcoin’in şifrelemesini kıracak seviyede bir kuantum bilgisayar üretmek için binlerce mantıksal kübit ve milyarlarca kuantum kapısı gerekiyor.