Marathon Digital’ın Bitcoin Satışıyla Yaptığı Tahvil Geri Alımı Sermaye Yapısını Etkiledi

ABD merkezli halka açık kripto madencilik şirketi Marathon Digital Holdings, mart ayı başında portföyündeki 15.133 adet bitcoin’i yaklaşık 1,1 milyar dolar karşılığında elden çıkardı. Şirket, elde ettiği nakitle toplam tutarı 1 milyar doları bulan 2030 ve 2031 vadeli sıfır kuponlu kıdemli dönüştürülebilir tahvillerini nominal değerinin altında geri almak için harekete geçti.

Stratejik Bitcoin Satışı ve Tahvil İndirimi

Mart ayının ilk haftasında başlatılan satış süreci 25 Mart’a kadar sürdü. Marathon Digital, 2030 vadeli tahvillerinin 367,5 milyon dolarlık kısmını 322,9 milyon dolara, 2031 vadeli tahvillerinin ise 633,4 milyon dolarlık bölümünü 589,9 milyon dolara geri aldı. Yani şirket, tahvilleri yaklaşık yüzde 9 daha düşük bir bedelle topladı.

Bu işlemler sonucunda Marathon Digital’ın kasasına yaklaşık 88,1 milyon dolarlık bir değer yaratılmış oldu. Şirket, borç maliyetinde bu yolla ciddi bir tasarruf sağladığını belirtiyor. 15 binin üzerinde bitcoin satışı sonrası elde edilen fon, mevcut borç yükünü azaltırken sermaye yapısında da önemli bir değişim getirdi.

Sermaye Yapısında Dönüşüm ve Şirketin Açıklaması

Tahvil geri alımı sayesinde Marathon Digital, toplam dönüştürülebilir borcunu yaklaşık yüzde 30 oranında düşürdü. Bu hamle, şirketin piyasadaki tahvillerinin toplam tutarını 3,3 milyar dolardan 2,3 milyar dolara çekti. Ayrıca söz konusu dönüştürülebilir tahvillerin miktarı azalınca, gelecekte mevcut hissedarların paylarının sulandırılması riski de azalmış oldu.

Kripto para madenciliğinde faaliyet yürüten Marathon Digital, özellikle büyük ölçekli operasyonlara yönelmesiyle biliniyor. 2010 yılında kurulan şirket ağırlıklı olarak Kuzey Amerika’da veri merkezi yatırımlarına ve bitcoin madenciliğine odaklanıyor. Şirket, piyasanın dalgalı dönemlerinde elindeki kripto varlıkları çeşitli finansal işlemlerde de değerlendirebiliyor.

CEO Fred Thiel, şirketin bitcoin varlıklarının bir bölümünü satma kararının, stratejik bir sermaye yönetimi adımı olduğunu ve bilançonun güçlendirilmesiyle uzun vadeli büyüme hedeflerine destek verdiğini vurguladı.

Son gelişme, Marathon Digital’ın hem mali esnekliğini artırmaya hem de gelecek dönemde yaşanabilecek piyasa iniş çıkışlarına karşı hazırlıklı olmasına olanak sağladı. Şirket yönetimi, sermaye yapısını sadeleştirerek daha sağlam bir pozisyon almayı amaçlıyor.

Tahvil geri alımı ve bitcoin satışının, bilançonun daha sağlıklı bir yapıya kavuşmasında temel etken olduğu belirtiliyor. Marathon Digital’ın gelecekte de elindeki kripto para varlıklarını finansal planlarında kullanabileceği öngörülüyor.