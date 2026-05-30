Yatırımcıların milyonlarca doları buhar oldu! SEC’nin yapay zeka merkezli kripto dolandırıcılık soruşturmasında neler yaşandı?

ABD’de Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), yapay zeka destekli kripto alım-satım botlarıyla yatırımcıları kandırdığı iddiasıyla Texas’lı Nathan Fuller hakkında resmi suç duyurusunda bulundu. Söz konusu dolandırıcılık şemasında yaklaşık 150 yatırımcıdan toplam 12,3 milyon dolar toplandığı bildirildi.

Yapay zeka vaadiyle büyük kazançlar

Nathan Fuller, Cypress, Texas’ta yaşıyor ve Privvy Investments adıyla faaliyet gösteriyordu. Ayrıca Gateway Digital Investments adı altında da iş yürüttüğü belirtildi. SEC’nin Teksas Güney Bölge Mahkemesi’ne sunduğu dosyaya göre, Fuller Ekim 2022’den 2024 ortalarına kadar bu yatırım şemasını işletti.

Yatırımcılara 30 ila 45 gün içinde yüzde 40 ile 50 arasında getiri vaadinde bulunuldu. Bazı yatırımcılara ise 21 günde yüzde 100’ü aşan garantili kârlar sunuldu. Fuller, yatırımcı paralarının bir teminat bonosu ile sigortalandığını, Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) güvencesinde olduğunu ve profesyonel sorumluluk sigortası ile korunduğunu iddia etti. SEC’nin açıklamasında, bu ifadelerin tamamen asılsız olduğu belirtildi.

Mini sözlük: Surety bond, bir kişinin veya kurumun yükümlülüklerini yerine getireceğine dair üçüncü bir tarafça verilen mali teminattır. ABD’de genellikle yatırımların güvenliğini artırmak amacıyla kullanılır, ancak bu tür güvencelerin gerçek olup olmadığı özellikle kripto dünyasında dikkatlice incelenmelidir.

Sistem nasıl çalıştı?

Dolandırıcılık planının merkezinde, yapay zekayla çalışan ve kripto piyasalarında yüksek frekansta arbitraj işlemleri yaptığı öne sürülen özel ticaret botları vardı. Ancak SEC, bu botların aslında vaat edildiği gibi çalışmadığını belirtti.

Şikayet dosyasında, “Fuller’ın botlarının, yatırımcıların sandığı şekilde fonları işleme koymadığı” ifadelerine yer verildi.

Toplanan 12,3 milyon doların en az 6,2 milyon doları Nathan Fuller’ın şahsi harcamaları için kullanıldı. Yaklaşık 5,5 milyon dolar ise daha önceki yatırımcılara ödeme yapılması yoluyla, klasik bir saadet zinciri sistemiyle aktarıldı. Şemanın devam etmesi için yatırımcılara sahte hesap dökümleri ve hayali şirketlerden gönderilmiş gibi görünen yazışmalar iletildi.

SEC’nin kriptoya karşı adımları hızlandı

SEC, bu dosya kapsamında Fuller’a karşı kalıcı yasaklama, haksız elde edilen kazançların iadesi ve para cezası talep ediyor. Kurum son dönemde yapay zeka temalı kripto dolandırıcılıklarında ciddi bir artış yaşandığına işaret ediyor. Geçtiğimiz yıl da yapay zekayı öne çıkaran başka bir kripto dolandırıcılık girişiminde, sahte finans uzmanlarının WhatsApp gruplarında yatırımcıları kandırdığı 14 milyon dolarlık benzer bir vakayla ilgili işlem yapılmıştı.

Bitcoin Latinum davası gündemde

SEC geçen ay, Donald Basile adlı kripto para yöneticisi ve onun kontrolündeki iki şirkete karşı da benzeri bir suçlamada bulundu. Kendisiyle ilişkili Bitcoin Latinum adlı token üzerinden yüzlerce yatırımcıdan yaklaşık 16 milyon dolar toplandığı iddia edildi. Bu gelişmeler, kurumun son dönemde kripto varlık piyasasındaki usulsüzlüklere karşı daha sert pozisyon aldığını gösteriyor.

Öte yandan SEC, bazı geçmiş uygulamalarında doğrudan yatırımcı yararı sağlamadan ceza verdiğini ve bazı yasa uygulamalarının yanlış yorumlandığını da resmi açıklamalarında kabul etti. Geçen yıl 95 farklı kripto davasında toplam 2,3 milyar dolar ceza uygulandığı aktarıldı.