Ethereum (ETH)

Ethereum mart ayından beri ilk kez üç ay üst üste zarar yazmaya yaklaştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 📉 ETH’de üç ay üst üste zarar ihtimali gündemde.
  • Fiyat, ana hareketli ortalamaların altında kalmaya devam ediyor.
  • Kurumsal talep zayıf, 2.000 dolar kritik destek oldu.
  • 🔎 RSI göstergesi, aşırı satım sonrası $ETH’de toparlanma sinyali veriyor.
Ethereum, tarihinin en zorlu dönemlerinden birinde dikkat çekici bir eşiğe doğru ilerliyor. Mevcut piyasa koşulları devam ederse, ETH tarihinde ilk kez üç ay üst üste değer kaybı yaşayabilir. Bugüne kadar, yükseliş ve düşüş döngülerinde kısa süreli kayıplara rağmen Ethereum hiçbir zaman üst üste üç ay zarar açıklamamıştı.

İçindekiler
1 Piyasa performansı ve teknik görünüm
2 Kritik destek ve yatırımcı ilgisi
3 Olumluya işaret eden göstergeler

Piyasa performansı ve teknik görünüm

2024’ün ilk çeyreği Ethereum için %29,1 oranında kayıpla tamamlandı. İkinci çeyrekte de henüz bir toparlanma yaşanmadı. Özellikle Mayıs ayındaki zayıflık, ETH’nin Haziran ayında da kayıp serisini sürdürmesini gündeme getirdi. Kripto paranın teknik göstergeleri de bu olumsuz tabloyu destekliyor. Fiyat, düşüş yönünde konsolide olduktan sonra ana hareketli ortalamaların altına geriledi.

50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların hepsi güncel fiyatın üstünde yer alıyor. Yatırımcıların satış baskısını kırmak için bu direnç bölgelerinin aşılması gerekecek. Ancak, ETH fiyatı söz konusu bölgeleri birkaç kez test etse de kalıcı bir yukarı yönlü kırılım sağlanamadı.

Kritik destek ve yatırımcı ilgisi

Ethereum şu anda yaklaşık 2.000 dolar seviyesinde psikolojik bir destek noktasını test ediyor. Yılın büyük bölümünde Bitcoin karşısında zemin kaybeden ETH, kurumsal yatırımcı talebiyle de yeterince destek bulamadı. Bu da satış baskısının sürmesine yol açtı.

Mini sözlük: Hareketli ortalama, bir varlığın belirli bir zaman dilimindeki ortalama fiyatını sürekli olarak hesaplayarak trendi incelemeye yardımcı olan teknik analiz göstergesidir. 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalar özellikle yatırımcılar tarafından destek ve direnç seviyelerini belirlemede yaygın olarak kullanılır.

Olumluya işaret eden göstergeler

Tüm olumsuz tablonun ortasında, Göreceli Güç Endeksi (RSI) olarak bilinen göstergenin 33 seviyesine gerilemesi dikkat çekti. Bu değer, genellikle “aşırı satım” olarak yorumlanıyor ve piyasada ani satış dalgalarının ardından alıcı ilgisinin artabileceğine işaret ediyor. Tarihsel olarak, benzer dönemler büyük toparlanma hareketlerinden önce yaşanmıştı.

Ethereum’un üç ay üst üste zararla kapatmasının eşiğinde olduğu, teknik göstergelerin bunu desteklediği ve yatırımcı ilgisinin kritik seviyede bulunduğu aktarılıyor. Ancak, bazı teknik verilere göre aşırı satım hali sonrası geçmişte yükseliş girişimleri görüldü.

Önümüzdeki haftalarda ETH’nin yeni bir tarihi kayıp serisiyle mi anılacağı yoksa son anda bu süreci kırıp yeni bir yükseliş mi başlatacağı yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Her iki durumda da, piyasa için son derece kritik bir düzeye gelindiği vurgulanıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

