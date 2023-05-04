Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC), kripto para piyasasındaki kışın nihayet sona erdiğine dair işaretler sergileyerek 30.000 dolarlık kritik fiyat seviyesini yeniden kazanmaya çalışırken, öncü kripto varlık, kuruluşundan bu yana en önemli olaylardan biri olan yarılanmaya yaklaşırken altı haneli rakamlara göz kırpıyor olabilir.

Grafikler Yatırımcının Ağzını Açık Bırakacak Türden

Kripto para analisti PlanB tarafından geliştirilen ve 4 Mayıs’ta paylaşılan stok-akış (S2F) modeline göre, Bitcoin, yeni Bitcoin bloklarının madenciliğinin ödülünü yarıya indirecek olan planlanan yarılanma ile aynı zamana denk gelen 24 ortalarında 100.000 dolar fiyatına ulaşabilir.

Yazar özellikle, yarılanmaya giden ayları temsil eden grafiğin mavi bölümüne dikkat çekerek, Bitcoin’in “yarılanmaya (Nisan 2024) yaklaştığını” ve “yarılanmaların (koyu mavi) genellikle S2F model çizgisinde (gri) olduğunu” öne sürerek, önemli bir fiyat artışının tipik olarak olayı takip ettiğini belirtti.

Bitcoin Fiyat Analizi

Halihazırda, ilk merkezi olmayan finans (DeFi) varlığı yazım saati itibariyle 28.900 dolar seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Bu, son 24 saatte %1.6’lık bir artışı, önceki yedi günde %2,90’lık bir kazancı ve aylık grafiğinde %4,89’luk pozitif değişimi temsil ediyor.

Daha önce, Bitcoin’in son düşüş trendinin sonunda yükselen bir kama oluşturduğunu, bunun potansiyel trend dönüşlerini belirleyebilen bir formasyon olduğunu ve bu durumda popüler bir Twitter grafik formasyon analisti Trader Tardigrade’in işaret ettiği gibi “süper BOĞA formasyonunu” temsil ettiğini belirtilmişti.

Buna ek olarak, Twitter’da Seth olarak bilinen bir başka kripto piyasası uzmanı, Bitcoin’in aylık birikim göstergelerinin yükselmeye başladığımızı gösterdiğini vurguladı ve uzun vadeli Bitcoin pozisyonu için muhteşem bir 2025 olabileceğini ilan etti ve geleceği işaret ederek Bitcoin için hedef fiyat aralığının şu anda 150.000 dolar ile 250.000 dolar olduğunu ekledi.

Aynı zamanda, Harrisburg Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde doçent olan Farooq Anjum’un gözlemlediği üzere, “Bitcoin fiyatı gelecek yıl iki katına çıkmazsa madencilik maliyetini haklı çıkarmak için yarılanmayı hesaba katmak” için gerekli olan artan ücretlere rağmen Bitcoin işlemleri rekor seviyelere ulaştı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.