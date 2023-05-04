Bitcoin ve altın hareketlendi. Peki uzmanların son piyasa yorumları bize ne anlatıyor?

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Kripto para yatırımcılarını tedirgin eden hafta beklendiği kadar kötü geçmedi. Hatta geleceğe dair umutlar da arttı. Makro cephede devasa sorunlar ve bunların en büyüğü ABD’nin mücadele ettiği bankacılık krizi. Fakat daha fazlası var. Eğer borç tavanı Haziran ayına kadar artırılmazsa bu bugüne kadarki en büyük sorunlardan biri olacak.

Bitcoin (BTC) ve Altın

Tüm bu kaosun ortasında dün akşam Fed cephesinden gelecek haberler takip ediliyordu. Fed’in faiz artırımına ara vereceğine dair beklentilerin güçlenmesiyle Bitcoin (BTC) fiyatı 28.000 dolarlık dar aralıktan çıktı ve spot altın ons başına 2.079 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Federal Rezerv’in faiz oranı politikasını yakında değiştirebileceği yönündeki görüşlerin ortasında fiziksel ve dijital altın (Bitcoin) daha fazla talep görmeye başladı. Agresif faiz artışlarıyla baskılanan iki varlık da artık ayı piyasalarından çıkmanın hazırlığında gibi görünüyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, mevcut faiz oranının 17 yılın en yüksek seviyesine ulaşması nedeniyle bir duraklama yaşanabileceğini ima etti. Powell’ın kullandığı dil, ABD’de resesyonun kaçınılmaz olmadığını ortaya koydu.

Altın ve Bitcoin Tahminleri

Saxo Bank analisti Ole Hansen, devam eden ABD borç tavanı sorunu ve “uzun vadeli yapışkan enflasyonun” altının yükselişini destekleyeceğini söyledi. Altınla korelasyonu artan Bitcoin de muhtemelen benzer bir performans gösterecektir. B2C2’den Edmond Goh ise güncel duruma dair şunları söyledi;

“Bu yılın başlarında bankacılık krizinden sonra yaşadığımız ralli, doğrudan güvenlik için kaçış ve fonların dolardan uzaklaşmasıyla ilgili gibi görünüyordu.”

Her ikisi de enflasyondan korunma aracı olarak kabul edilen altın ve BTC‘deki diğer fiyat hareketleri, Cuma günü açıklanacak olan ABD Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksini yakından izleyecek. Eğer veriler beklenti üstü gelirse bu Fed’i daha da içinden çıkılmaz bir duruma sokacak.

Bankacılık krizinin bir sonucu olarak yaşanan yükselişe rağmen analistler, FTX ve Alameda’nın patlamasının BTC likiditesini büyük ölçüde azaltmasının ardından Bitcoin’in piyasa derinliği halen zayıf. Hacimler düşük ve beklenen yatırımcı ilgisi piyasaya henüz gelmiş değil. Yatırımcılar ayrıca Binance davası ve yaklaşan Digital Currency Group temerrüdü konusunda da endişe duyuyor. Genesis sorunu halen çözülebilmiş değil.

DCG’nin temerrüde düşmemek için 9 Mayıs’tan 11 Mayıs’a kadar Genesis‘e olan 630 milyon dolarlık borcunu yeniden yapılandırması ya da geri ödemesi gerekiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.