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Yeniden Başlıyoruz! SEC Fabrika Ayarlarına Dönüyor! Şimdi Kripto Paralara Ne Olacak?

Yapılan son açıklamalara göre SEC beklenmeyen bir hamle yaptı ve dijital varlıklar tanımını kaldırdı. Peki bu kripto paralar için ne anlama geliyor?
20:30
4 Mayıs 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), bir zamanlar yapmış olduğu “dijital varlıklar” tanımını nihai hedge fon raporlama kurallarından çıkardı.

SEC Konu Üzerine Açıklama Yaptı

SEC Çarşamba günü nihai Form PF kuralları belgesinde şu sözlere yer verdi:

Form PF Terimler Sözlüğü’ne yeni bir terim olarak ‘dijital varlıklar’ eklenmesini önermiştik. Komisyon ve personel bu terimi değerlendirmeye devam ediyor ve şu anda bu kuralın bir parçası olarak ‘dijital varlıkları’ benimsemiyor.

Form PF (özel fon) kuralları, belirli bir eşiğin üzerinde varlığa sahip özel fonları yöneten yatırım danışmanlarıyla ilgili olarak biliniyor. Bu kurallar uyarınca, yatırım danışmanları fonları hakkında SEC’e düzenli olarak, elde tutulan varlık türleri, kullanılan kaldıraç ve her bir fonun karşı taraf kredi riski dahil olmak üzere ayrıntılı bilgi vermeli. Kuralların amacı, SEC’in büyük özel fonların finansal sistem üzerinde yarattığı potansiyel riskleri izlemesine yardımcı olmak olarak tanımlanıyor.

SEC, dijital varlıkların önerilen tanımını ilk olarak geçen yıl Ağustos ayında taslak hedge fon raporlama kurallarına dahil etmişti ancak şimdi geri adım attı. Tanım ise şöyleydi:

Dağıtılmış defter veya blok zinciri teknolojisi kullanılarak ihraç edilen ve/veya transfer edilen, sanal para birimleri, kripto paralar ve ‘token’lar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bir varlık.

SEC Dijital Varlık Tanımını Kaldırdı

Dijital varlıkların tanımı dahil edilmiş olsaydı, SEC’in dijital varlıkların gerçekte neleri içerdiğine dair ilk resmi açıklaması olacaktı. Özellikle, geçen ay SEC, muhtemelen merkezi olmayan finansı (DeFi) da içerecek şekilde “borsa” tanımını yeniden gözden geçireceğini söyledi.

SEC Başkanı Gary Gensler o zaman yaptığı açıklamada şunu söylemişti:

Hata yapmayın. Birçok kripto ticaret platformu zaten mevcut borsa tanımına giriyor ve bu nedenle menkul kıymetler yasalarına uymak için mevcut bir görevi var. Yine de bu platformlar sanki yasalarımıza uymak gibi bir seçenekleri varmış gibi davranıyorlar ama yok.

Gensler’in liderliğindeki SEC, kripto şirketlerine karşı aktif olarak yasal işlem başlatıyor. Kurum geçtiğimiz ay Bittrex’e karşı “kayıtsız ulusal menkul kıymetler borsası, komisyoncu ve takas kurumu” olarak faaliyet gösterdiği iddiasıyla dava açtı. Mart ayında SEC, Coinbase’e borsası, staking hizmeti Coinbase Earn ve Coinbase Wallet ile ilgili hususlara ilişkin bir Wells Bildirimi yayınladı.

Coinbase daha sonra, şirketin SEC’in dijital varlıklar için belirli kurallar yayınlamasını talep ettiği bir dilekçeye yanıt vermeye zorlamak için SEC’e dava açtı.

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