Uzmanlar devam eden kaosu değerlendiriyor ve işler ABD için pek iyi gitmiyor. Peki kripto paralar?

Okuma Süresi: 2 Dakika

Tarihte eşine az rastlanır hızda faiz artışına giden Fed geçtiğimiz yılı risk piyasaları için kabusa çevirmişti. Sadece 1 yıl içinde faizleri %5,25’e kadar tırmandıran Powell her seferinde doğru olanı yaptığını söyledi. Üstelik aynı isim 2021 yılında enflasyon belirginleşmeye başlarken bunun geçici olduğunu savunuyordu.

Uzmanların Piyasa Yorumu

PacWest Bancorp bugün %50’den fazla düştü ve yalnız değildi. Yaklaşık 200 banka güne %1 ile %50 arasında zararla devam ediyor. Küçük ve orta ölçekli bankalardan günü yeşil sürdüren neredeyse kalmadı. Üstelik Nasdaq bankacılık endeksi neredeyse pandemi dönemi seviyesine kadar geriledi. Mart ayında kriz patlamadan önce 4.200 puanken şimdi 2.600’ün altına düşmek üzere. Daha fazla bankanın iflas sinyali gönderiyor olması da düşüşün devam edebileceğini gösteriyor.

The Kobeissi Letter bu konuda şunları yazdı;

“Haftalardır ilk kez hisse senedi piyasaları bankacılık krizine tepki veriyor. Belki de bu, krizin izole olmayabileceğinden endişe eden hisse senedi piyasasıdır. Fed’in faiz artırımı işleri daha da kötüleştiriyor.”

PacWest’in yanı sıra First Horizon ve Western Alliance da sırasıyla %53 ve %38’lik düşüşlerle günün diğer iki büyük kaybedeni oldu.

Hedge fon yönetim şirketi Pershing Square’in CEO’su Bill Ackman durumu şu cümleyle özetledi;

“Bir finans kurumuna duyulan güven on yıllar içinde inşa edilir ve günler içinde yok edilir.”

Her domino taşı düştükçe, bir sonraki en zayıf banka sallanmaya başlar. ABD bankacılık sisteminde de olan şey bu.

Oyunun Sonu

TFTC’nin kurucusu Marty Bent, krizle ilgili yaptığı değerlendirmede artık oyunun sonuna gelindiğini yazdı. ABD bankacılık sistemi Hazine ve Fed yetkililerinin açıklamalarını pek ciddiye almıyor ve Mart ayından bu yana düşen hisse senetleri yatırımcı “güvensizliğini” net biçimde yansıtıyor.

“Sisteme olan güveni yeniden tesis etmek için yapılabilecek bir şey olduğuna inanmakta zorlanıyorum. Hiçbir destek, para basma, geri alımlar, konsolidasyon ya da Dünya Savaşları bu cini şişeye geri koyamayacak. Fed ve Hazine, kamuoyunu aksi yönde inandırmak için ellerinden geleni yapacaklar, ancak bu tek seferde çok fazla.”

Peki kripto paralar? Material Indicators teklif likiditesinin 28.000 doların üstünde yavaşça arttığını gösteriyor. Bu iyi çünkü bir süredir fiyat bu bölgede ciddi satışlarla karşılaşıyordu. Şimdiyse daha yüksek destek seviyeleri oluşturmak için mücadele veriyor. Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 29.000 dolara yakın ve bankacılık krizi kripto paraları pek de tedirgin etmiyor.