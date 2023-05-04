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Sıcak Gelişme! Avalanche Metaverse Bombasını Patlattı!

Fiyata şimdilik pek etki etmese de Avalanche ekosisteminin geleceği için önemli. Daha fazla şirket ağı kullanırsa bu fiyatta ciddi artışları tetikleyebilir.
19:02
4 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırımcıları için gündem fazlasıyla yoğun ve merakla beklenen etkinlikte önemli duyuru geldi. Avalanche Summit dün başladı ve bu etkinliğin büyük müjdelere gebe olabileceğinden bahsetmiştik. Popüler Ethereum rakibi ilk müjdesini biraz önce verdi.

Avalanche Haberleri

Çinli teknoloji devi Alibaba’nın Cloud bölümü işletmelerin Avalanche blockchain’i üzerinde metaverse alanları oluşturmaları için için bir launchpad inşa etti. Cloudverse olarak adlandırılan launchpad, şirketlerin müşterileriyle etkileşim kurmanın yeni yollarını denemelerini kolaylaştıracak.

Ortaklık, Sui Layer1 ağının geliştiricisi Mysten Labs ile ağın test ağındaki doğrulayıcılar için düğüm hizmetleri sağlamak üzere yaptığı anlaşmanın ardından, Alibaba’nın bir aydan kısa bir süre içinde yaptığı ikinci kripto ortaklığı oldu. Özellikle Çin’in kripto paraları meşrulaştıracağının sinyalini vermesiyle birlikte Çinli teknoloji devleri kripto paralarla daha yakın ilişkiler geliştiriyor.

Alibaba son duyurusunda şunları yazdı;

“Cloudverse, işletmeniz için bir Metaverse alanı tasarlamak, inşa etmek ve yönetmek için tek noktadan bir çözümdür. Bu çözüm, Metaverse mekanlarının basit ve hızlı bir şekilde inşa edilmesini, profesyonel arazi planlama ve yönetişim hizmetlerini ve Metaverse’te müşteri katılımını artırmaya yardımcı olacak açık bir ekosistemi sağlar. Alibaba Cloud, Cloudverse’in sağlanması için bilgi işlem, depolama, veritabanı, ağ ve akıllı operasyon platformları dahil olmak üzere ölçeklenebilir, yüksek verimli ve güvenli bulut altyapısı teklifleri sunar. Bunlara dayanarak Avalanche ve MUA DAO, Metaverse alanları oluşturmaya yardımcı olacak çözümler sunmaktadır.”

Metaverse

2021 yılında birçok şirket popüler metaverse projeleriyle anlaşmalar yaptı. The Sandbox ve diğerleriyle anlaşan şirketler sanal mağazalar oluşturdu. Ancak coşkunun sona ermesiyle şimdilik bu alandaki çabalar da yavaşlamış görünüyor. Alibaba ve Avalanche ise metaverse coşkusunun tekrar parlayacağı beklentisiyle şirketlere artık kendi metaverse alanlarını oluşturabilecekleri daha basit bir seçenek sunuyor.

Birçok popüler kripto para AWS, Alibaba ve Google Cloud gibi şirketlerle anlaşmalar yaptı. Bu anlaşmalar büyük Cloud şirketlerini Web3 dünyasına hazırlıyor. Hali hazırda Web2’de dünyanın sunucu ihtiyacının önemli bir kısmının bu 3 şirket karşılıyor. İnternetin yeni çağında da konumlarını korumak isteyen şirketler mantıklı görüneni yapıyor.

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