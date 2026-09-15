AVAX’ta 8 dolar direnci aşılırsa 10,60 dolar hedefi öne çıkıyor

Avalanche fiyatı son toparlanmayla birlikte 7,80 ila 8,00 dolar aralığındaki önemli direnç bölgesine yaklaştı. Bu alan, hem yuvarlak dip formasyonunun boyun çizgisiyle hem de öne çıkan hareketli ortalamalarla örtüşüyor. AVAX son 24 saatte %0,37 gerileyerek 7,40 dolar civarında işlem gördü.

Teknik eşik yakından izleniyor

Piyasada dikkatler, AVAX’ın aynı anda iki önemli teknik seviyeyi zorladığı bölgeye çevrildi. Analist CryptoGuerrilla, fiyatın 21 haftalık hareketli ortalama ile 200 günlük hareketli ortalamayı aşmaya çalıştığını belirtiyor. Bu iki göstergenin aynı bölgede buluşması, 8 dolar çevresini kısa vadede daha kritik hale getiriyor.

CryptoGuerrilla, AVAX’ın 21 haftalık ve 200 günlük hareketli ortalamaları aynı anda geri almaya çalıştığını, bu nedenle mevcut bölgenin daha geniş toparlanma açısından önemli bir doğrulama alanı oluşturduğunu vurguluyor.

Günlük grafikte 200 günlük ortalama 8 dolar yakınında bulunurken, haftalık görünümde 21 haftalık ortalama da aynı bölgeye baskı yapıyor. Analistler, fiyatın bu alanın üzerine yalnızca kısa süreli çıkmasının yeterli olmayacağını, daha güçlü bir görünüm için seviyenin üzerinde kalıcılık gerektiğini ifade ediyor.

10,60 dolar senaryosu direnç kırılımına bağlı

Günlük grafik, AVAX’ın aylar boyunca 6 dolar çevresinde taban oluşturmasının ardından olası bir yuvarlak dip yapısı geliştirdiğine işaret ediyor. Fiyatın bu tabandan kademeli biçimde yükseldiği ve şimdi 7,80 ila 8,00 dolar bandındaki direnci test ettiği görülüyor.

polaris_xbt, 7,80 ila 8,00 dolar aralığının aşılması halinde yuvarlak dip yapısının tamamlanabileceğini ve bu durumda 10,60 dolar seviyesinin bir sonraki ana hedef olarak izlenebileceğini aktarıyor.

Bu görünümün korunabilmesi için 7,10 ila 7,20 dolar bandının destek olarak çalışması gerekiyor. Fiyatın bu bölgenin altına sarkması halinde mevcut kırılım denemesi zayıflayabilir. Buna karşılık 8 dolar üzerindeki kalıcılık, toparlanmanın hız kazanmasına zemin hazırlayabilir.

Daha geniş projeksiyonlarda 28 ila 52 dolar bandı öne çıkıyor

Uzun vadeli grafiklerde daha geniş bir düzeltme yapısının sonuna yaklaşıldığı görüşü de öne çıkıyor. Elliott Dalga analizine dayanan senaryoda AVAX için ilk toparlanma seviyeleri 28,51 dolar, 35,56 dolar, 42,60 dolar ve 52,62 dolar olarak sıralanıyor. Ancak bu seviyelerin kısa vadeli hedef olarak değerlendirilmediği, önce 8 ila 10 dolar bölgesinin aşılması gerektiği belirtiliyor.

Mini sözlük: Elliott Dalga analizi, piyasa hareketlerini tekrarlayan dalga yapılarıyla açıklamaya çalışan teknik analiz yaklaşımıdır. Yatırımcılar bu yöntemle olası düzeltme ve yükseliş evrelerini tahmin etmeye çalışır.

Ağ verileri fiyat görünümüne destek veriyor

Teknik görünümün yanında Avalanche ekosistemindeki büyüme de izleniyor. Avalanche, yüksek işlem kapasitesi ve alt ağ yapısıyla bilinen bir blokzincir ağı olarak öne çıkıyor. Ağın toplam kilitli varlık değeri yaklaşık 480 milyon dolara, stabilcoin arzı ise 1,35 milyar dolara ulaştı. Summit NYC etkinliğine ilginin yüksek kalması da ekosistem etkinliğinin sürdüğüne işaret etti.

Kısa vadede ana direnç 7,80 ila 8,00 dolar bandında bulunuyor. Bu bölgenin aşılması halinde 10,60 dolar seviyesi gündeme gelebilir. Aşağıda ise 7,10 ila 7,20 dolar ilk önemli destek alanı olarak izleniyor. Bu desteğin kaybedilmesi durumunda 6,00 ila 6,20 dolar taban bölgesine dönüş riski artabilir.